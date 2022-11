Être un lève-tôt est bon pour la santé. Voici comment changer

Êtes-vous un couche-tard ou un lève-tôt? Nous tombons généralement dans un groupe de l’autre, en fonction des habitudes de sommeil influencées par des facteurs tels que nos matelasnotre âge et notre génétique. Être un oiseau de nuit n’est pas mauvais, mais des recherches ont montré que les lève-tôt ont en fait plus d’avantages pour la santé. Notre génétique nous place généralement dans une catégorie ou une autre, mais cela ne signifie pas que vous n’avez pas le contrôle. Voici pourquoi vous devriez passer à être un lève-tôt et comment le faire.

De meilleures habitudes alimentaires

Le petit-déjeuner est souvent considéré comme “le repas le plus important de la journée”, mais les noctambules le sautent souvent parce qu’ils se réveillent après qu’il soit servi. Les lève-tôt ne sautent pas le petit-déjeuner et bénéficient donc des saines habitudes alimentaires qu’il propose.

Les noctambules ont tendance à sauter complètement le petit-déjeuner ou optez plutôt pour un brunch plus tardif. La recherche montre que le petit-déjeuner réapprovisionne votre corps approvisionnement en glucose, réduit le risque de diabète et réduit le brouillard cérébral.

Une meilleure santé physique

Les lève-tôt ont également l’avantage supplémentaire d’avoir du temps pour entraînements le matin, qui les protège des plans de dernière minute et des journées de travail stressantes. Il n’y a rien de mal à s’entraîner la nuit ; il est facile pour les choses de se mettre en travers. Si vous bloquez du temps le matin, vous êtes plus susceptible de pouvoir s’en tenir à une routine d’exercice régulière.

Une étude a révélé que les noctambules obtiennent moins d’activité physique que les personnes qui se lèvent tôt. Habituel les exercices peuvent améliorer votre humeur et relancez votre métabolisme pour le reste de la journée.

Amélioration de la santé mentale

De meilleures habitudes alimentaires et une meilleure santé physique convergent vers améliorer la santé mentale. Il n’est pas tout à fait surprenant que votre les niveaux de stress sont plus faibles avec un exercice régulier. Diverses études ont montré que la soirée, ou être un oiseau de nuit, est associée à humeurs négativescolère, la dépression et fatigue.

Personne ne dit qu’être un oiseau de nuit signifie que votre santé mentale fait défaut. Cela signifie simplement que vous devrez peut-être travailler un peu plus dur pour faire de l’exercice ou prendre un peu de soleil pour votre santé mentale.

Conseils pratiques pour devenir un lève-tôt

Il n’y a pas de pilule magique qui fera de vous un lève-tôt. Notre génétique nous prédispose à être soit un lève-tôt, soit un oiseau de nuit. Mais cela ne signifie pas qu’il est gravé dans la pierre; il y a des choses que vous pouvez faire pour modifier votre réveil et votre sommeil. Gardez à l’esprit que le changement n’arrivera pas pendant la nuit; c’est un processus que vous devez suivre pour obtenir des résultats.

Conseils pour commencer à se lever tôt :

Priorisez votre hygiène de sommeil : Hygiène du sommeil est vos habitudes de sommeil. Que faites-vous pour vous préparer à aller au lit le soir ? Inclure des pratiques relaxantes dans votre routine nocturne peut vous aider à vous endormir plus rapidement.

est vos habitudes de sommeil. Que faites-vous pour vous préparer à aller au lit le soir ? Inclure des pratiques relaxantes dans votre routine nocturne peut vous aider à vous endormir plus rapidement. Utilisez l’éclairage : L’une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire est de contrôler quand et comment vous êtes exposé à la lumière. Au lieu d’utiliser des rideaux occultants, laissez entrer la lumière et réveillez-vous naturellement. Alternativement, vous pouvez également utiliser un lumière de réveil .

L’une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire est de contrôler quand et comment vous êtes exposé à la lumière. Au lieu d’utiliser des rideaux occultants, laissez entrer la lumière et réveillez-vous naturellement. Alternativement, vous pouvez également utiliser un . Décalez votre heure de coucher de 15 à 20 minutes : Changer l’heure du coucher n’est pas facile. Il n’est pas réaliste d’essayer de modifier votre temps de sommeil par heures à la fois. Il est plus facile de décaler le temps que vous passez habituellement au lit d’environ 20 minutes par nuit. Progressez lentement jusqu’à votre moment idéal.

: Changer l’heure du coucher n’est pas facile. Il n’est pas réaliste d’essayer de modifier votre temps de sommeil par heures à la fois. Il est plus facile de décaler le temps que vous passez habituellement au lit d’environ 20 minutes par nuit. Progressez lentement jusqu’à votre moment idéal. N’apportez pas votre téléphone au lit : Nous l’avons tous fait – quand nous ne pouvons pas nous endormir, nous parcourons les réseaux sociaux en attendant d’être fatigués. Cependant, la lumière bleue de nos téléphones peut supprimer la production déjà tardive de mélatonine pour un oiseau de nuit. Vous feriez mieux de laisser votre téléphone sur votre table de chevet ou de l’autre côté de la pièce.

Trop long; n’a pas lu ?

Être un oiseau de nuit ne signifie pas que vous êtes en mauvaise santé. Il est possible d’être en bonne santé et de vivre près de la lune. Cependant, il est plus difficile de prendre un petit-déjeuner, de faire de l’exercice et de maintenir sa santé mentale avec le cycle de sommeil des noctambules. Si vous souhaitez modifier votre horaire de sommeil de quelques heures, priorisez votre hygiène de sommeil et déplacez lentement votre temps veille-sommeil. C’est un marathon, pas un sprint.

