Être un jeune adulte atteint de maladie psoriasique

Par Amber McKnight, raconté à Shishira Sreenivas

La première fois que j’ai commencé à remarquer des taches blanches squameuses, ça m’a presque brûlé un peu à l’arrière de mon oreille. C’était en mars 2019 et j’avais 24 ans à l’époque. Je travaillais à Disney World et je devais porter un filet à cheveux et un chapeau amusant. J’ai pensé que ce devait être la sueur et l’irritation de les porter parce que le chapeau et le filet étaient assis à cet endroit. Je pensais juste qu’ils me frottaient dans le mauvais sens.

Je suis allé aux urgences et je leur ai montré. J’espérais une crème ou une pommade à mettre dessus. Ils m’ont donné des stéroïdes topiques et m’ont dit que ça devrait disparaître dans un moment. J’ai pensé, “super!” J’ai eu de l’eczéma pendant un certain temps, alors j’ai pensé qu’il pourrait s’agir d’une poussée. Mais j’ai décidé de garder un œil dessus.

La crème stéroïde a aidé. Les patchs ont disparu.