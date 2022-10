Être transparent sur ma SEP

Par Mariska Breland, racontée à Camille Noe Pagán

J’ai reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2002, mais j’avais eu des symptômes pendant au moins 3 ans auparavant. J’ai 45 ans maintenant, mais je n’avais que 27 ans à l’époque. La plupart de mes symptômes, comme les doigts ou les pieds engourdis, ne duraient jamais longtemps et étaient faciles à ignorer. Mais cette année-là, j’ai eu une étrange sensation d’épingles et d’aiguilles dans la cuisse gauche, que mon médecin pensait être un zona.

Ensuite, j’ai déménagé à Washington, DC, pour travailler en tant que producteur indépendant de vidéos et d’événements. Peu de temps après mon arrivée, ma vision est devenue bizarre. Je n’arrivais pas vraiment à me concentrer, et après quelques jours, j’ai réalisé qu’à chaque fois que je regardais à gauche, je voyais double. Je suis allé voir un ophtalmologiste, qui m’a dit de but en blanc que j’avais probablement la SP. Quand j’ai commencé à pleurer, elle a dit d’une voix grossière : « Ce n’est pas fatal.

C’était dévastateur. Mais je suis allé voir un autre médecin, un neuro-ophtalmologiste qui était vraiment formidable. Elle m’a dit : « Écoute, Mariska, je vois beaucoup de personnes atteintes de SP, et la grande majorité marche encore des années et des années après leur diagnostic. En tant que jeune femme, c’est exactement ce que j’avais besoin d’entendre. La perte de mobilité était ma plus grande peur, et j’ai réalisé qu’il était temps d’agir et de faire tout ce que je pouvais pour éviter que cela ne se produise. Le neuro-ophtalmologiste m’a référé à Georgetown, où on m’a diagnostiqué une sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR).

Ce n’était pas facile d’être ouvert au début. Je passais un entretien d’embauche après mon diagnostic et j’avais vraiment besoin d’une meilleure assurance que celle que j’avais à l’époque. Je me souviens avoir demandé précisément au propriétaire de l’entreprise quelle assurance il offrait afin que je puisse voir si le médicament contre la SP que mon médecin voulait que je prenne figurait sur ce plan. L’employeur a dit “Eh bien, je ne peux pas vous poser de questions sur votre santé, mais je veux juste m’assurer que nous n’achetons pas un cheval boiteux.” Il ne pouvait pas légalement me demander cela, mais j’avais besoin de l’assurance, alors j’ai gardé le silence sur ma SEP après cela.