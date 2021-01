Des commentateurs Internet ont dénoncé la montée de l’intolérance alimentée par la justice sociale, après qu’une femme aurait été licenciée de son travail simplement pour avoir des comptes sur des plateformes de médias sociaux à tendance conservatrice.

Colleen Oefelein, agente littéraire associée à l’agence littéraire Jennifer De Chiara basée à New York, a été limogée après que son patron ait appris qu’elle possédait des comptes sur Gab et Parler. La propriétaire de l’agence, Jennifer DeChiara, a annoncé publiquement sur Twitter que l’entreprise avait abandonné Oefelein après avoir fait le « pénible » Découverte.

« Nous ne tolérons pas cette activité et nous présentons nos excuses à toute personne qui en a été touchée ou offensée », le message lu. DeChiara a souligné que son agence s’était engagée à assurer une « Voix de l’unité » et était fermement «Du côté de la justice sociale.»

Les tweets ont été supprimés, mais cela doit être vu et compris. Les gens disent encore que c’est un problème inventé. Comment de telles actions accumulées peuvent-elles * ne pas * avoir un effet sur notre culture intellectuelle et artistique? pic.twitter.com/4K22NqO7FA – Thomas Chatterton Williams 🌍 🎧 (@thomaschattwill) 26 janvier 2021

Oefelein m’a dit dans un tweet qu’elle a été licenciée parce qu’elle était une «Chrétien et conservateur.»

Contrairement à d’autres victimes de la « culture d’annulation », il semble qu’Oefelein ait été pointée du doigt non pas à cause de tout ce qu’elle a écrit ou dit, mais plutôt parce qu’elle était coupable d’utiliser des plates-formes populaires auprès des conservateurs.

En fait, il ne semble pas que sa présence sur les sites de médias sociaux ait été motivée idéologiquement. Dans un tweet du 13 janvier, l’agent littéraire a déclaré qu’elle publierait moins sur Twitter en raison de difficultés techniques qu’elle rencontrait avec la plateforme, et a annoncé qu’elle passerait sur Facebook et « peut être » Gab.

Welp, je ne peux plus me connecter à Twitter sur mon ordinateur, et c’est beaucoup trop difficile de publier via mon iPhone (ce qui me corrige automatiquement me déteste)

Je serai sur Facebook et peut-être bavarder? Et Instagram.

Bye Bye! – Colleen Oefelein (@eerie_o) 13 janvier 2021

En novembre, elle a révélé qu’elle commencerait à utiliser Parler, décrivant c’est comme un « Excellente plateforme sans censure », mais il semble qu’elle a utilisé le site pour des interactions professionnelles avec des écrivains et des clients potentiels.

Sa décision de se diversifier sur différentes plateformes ne semble pas avoir causé de consternation chez ses collègues, mais cela a soudainement changé après qu’un utilisateur anonyme de Twitter se soit plaint lundi à l’agence qu’un de ses employés. «Fréquente les médias sociaux de droite à gauche.»

Voilà comment cela a commencé. Folie absolue. pic.twitter.com/EtSygY39xG – Thomas Chatterton Williams 🌍 🎧 (@thomaschattwill) 26 janvier 2021

À en juger par les réponses sur les réseaux sociaux, l’agence littéraire était peut-être trop désireuse de se distancer d’Oefelein. DeChiara a verrouillé son compte Twitter après avoir excommunié publiquement son ancien employé, suggérant qu’elle a peut-être reçu des commentaires indésirables sur cette décision audacieuse de la direction.

Elle doit avoir un peu de "retour d’information" concernant sa décision pic.twitter.com/du7FtLD75M – Michele (@ michele349) 27 janvier 2021

Des dizaines d’utilisateurs de Twitter ont exprimé leur indignation face au limogeage d’Oefelein et ont exhorté l’agent désormais au chômage à consulter un avocat, soulignant qu’elle pourrait peut-être intenter une action pour licenciement abusif.

Déposer une plainte pour harcèlement au travail, discrimination et licenciement abusif. Si c’est la raison pour laquelle vous avez été congédié, vous avez une affaire. Ne vous contentez pas d’accepter cela et de passer à autre chose. Obtenez un avocat. Immédiatement. – Jewhadi ™ (@JewhadiTM) 27 janvier 2021

«J’espère que vous pourrez trouver un bon avocat. Cela ne devrait pas se produire dans un pays libre », lire un message d’un de ses partisans.

Même les libéraux autoproclamés ont exprimé leur inquiétude face à la résiliation d’Oefelein, notant que la liberté d’association est au cœur de toute société véritablement tolérante.

Beaucoup d’autres ont mis en garde contre le dangereux précédent que représente cette affaire, soulignant qu’Oefelein était un « personne au hasard » qui a été jeté «Sous le bus» par son entreprise, apparemment dans le but de maîtriser une poignée d’utilisateurs de Twitter en colère.

C’est tellement plus insidieux quand c’est à un niveau aussi bas et personnel que celui-ci. Cette femme et sa compagnie ont jeté une personne au hasard complètement sous le bus, et la seule raison pour laquelle je peux dire qu’ils l’ont fait était de se tenir debout sur Twitter. – Bill (@ BillyEs13) 26 janvier 2021

Peu de gens étaient prêts à défendre le licenciement d’Oefelein, bien que certains m’a dit que cette décision serait justifiée s’il était constaté qu’elle avait publié des opinions extrémistes.

Parler a été forcé de se déconnecter plus tôt ce mois-ci après qu’Amazon ait refusé d’héberger ses serveurs, affirmant que la plate-forme de médias sociaux était un havre de paix pour les extrémistes et avait joué un rôle dans l’incitation à des émeutes au Capitole le 6 janvier. L’application a également été supprimée du Google Play. et les magasins Apple.

