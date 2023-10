Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les managers Fantasy en ce qui concerne les défenses des équipes au cours de la semaine 9.

La bonne nouvelle est que si vous êtes du genre à aimer diffuser les défenses en fonction des affrontements, c’est une bonne semaine pour vous. Il existe un certain nombre de défenses de deuxième, troisième et même quatrième niveaux avec des affrontements fantastiques favorables cette semaine. Les « Streamers du monde, unissez-vous ! » La section de la chronique de cette semaine ne sera pas à court de choix, y compris au moins quelques-uns disponibles sur de nombreux fils de renonciation.

La mauvaise nouvelle est que, en ce qui concerne les grands noms de la semaine, ce n’est pas une si bonne semaine. Les Cowboys de Dallas restent le football fantastique meilleure défense après que le demi de coin DaRon Bland ait renvoyé une interception pour un autre score défensif la semaine dernière, mais les Cowboys sont sur la route cette semaine contre Jalen Hurts et une équipe des Eagles de Philadelphie qui se classe 22ème en points fantastiques par match autorisé aux défenses. La défense fantastique n°2 (les Buffalo Bills) se rend à Cincinnati cette semaine pour affronter une équipe des Bengals qui vient de détruire les 49ers à San Francisco. Les Niners (qui ont chuté ces dernières semaines) et les Jacksonville Jaguars (la troisième défense du Fantasy) sont au revoir cette semaine.

Cela ne veut pas dire que les managers qui ont inscrit les Cowboys ou les Bills devraient mettre ces unités à score élevé sur le banc. Mais s’ils n’avaient pas été mentionnés dans l’introduction de cette semaine, ils seraient probablement tombés dans la section « Caveat Emptor, Folks » de Getting Defensive.

LES SANS DOUTES

Ravens de Baltimore (contre Seahawks de Seattle)

Après un autre solide effort défensif contre les Cardinals de l’Arizona qui comprenait deux sacs et deux interceptions, les Ravens sont quatrièmes au classement pour les points fantastiques. Aucune équipe de la ligue n’a plus de sacs que les 31 de Baltimore, et les Ravens sont deuxièmes en défense totale, troisièmes contre la passe et troisièmes de la ligue en défense, n’accordant que 15,1 points par match. Les Seahawks n’ont pas été un match favorable pour les défenses fantastiques en 2023, mais la dernière fois que les Ravens étaient à domicile, ils ont laissé tomber un piano sur les Lions de Détroit lors d’une défaite 38-6.

Saints de la Nouvelle-Orléans (contre les Bears de Chicago)

On n’en a pas beaucoup parlé, mais la défense des Saints a discrètement été parmi les meilleures de la ligue en 2023 : la Nouvelle-Orléans est cinquième en défense totale, septième contre la passe, neuvième en défense contre les buts, septième de la ligue avec 13 plats à emporter et cinquième. parmi les défenses de l’équipe dans les points fantastiques. Désormais, les Saints accueilleront une équipe des Bears de Chicago dirigée par le premier quart-arrière non repêché de Division II à avoir jamais débuté un match de la NFL. Les Bears ont accordé le troisième plus grand nombre de points fantastiques par match aux défenses adverses cette saison, donc les Saints pourraient en fait être le jeu le plus sûr de la semaine.

Browns de Cleveland (contre les Cardinals de l’Arizona)

Pour être honnête, les Browns n’ont pas récolté beaucoup de points fantastiques cette saison : les gros jeux n’ont pas constitué une grande partie de leur production en dehors du harcèlement constant de Myles Garrett contre les quarts adverses. Mais en termes de verges et de points accordés, les Browns ont été exceptionnels : ils sont premiers de la ligue en défense totale et en défense contre la passe et se classent septièmes de la NFL contre la course. Les Cardinals ont été un match fantastique médiocre en termes de points alloués par match, mais lorsque cette attaque connaît des difficultés, les choses ont tendance à faire boule de neige.

Steelers de Pittsburgh (contre Titans du Tennessee)

Le monde de la NFL est en effervescence après que le quart-arrière recrue Will Levis ait lancé quatre touchés lors de ses débuts dans la NFL la semaine dernière contre une bonne défense des Falcons d’Atlanta. Mais avec tout le respect que je dois à Lévis, il n’y a pas de pire équipe dans la NFL qu’Atlanta pour précipiter les passeurs. Dire qu’il fera face à plus de pression de la part de TJ Watt, Alex Highsmith et de la neuvième défense fantastique de Pittsburgh cette semaine est un euphémisme. Et il n’est pas difficile d’imaginer que cette pression provoque une ou deux erreurs de débutant. Lévis a peut-être un brillant avenir, mais il revient un peu sur terre lors de la semaine 9.

Vous recherchez plus de contenu sur le football Fantasy ? Rotoworld a ce qu’il vous faut. Regardez Fantasy Football Happy Hour avec Matthew Berry en semaine à midi HE EN DIRECT sur Paon et le Salon du football Rotoworld les lundis, mardis et jeudis partout où vous obtenez vos podcasts.

STEAMERS DU MONDE, UNISSEZ-VOUS

Falcons d’Atlanta (contre Vikings du Minnesota)

La défense d’Atlanta n’a pas vraiment impressionné la semaine dernière, se faisant rôtir par Will Levis lors de son premier départ professionnel. Mais huit semaines après le début de la saison, les Falcons sont tranquillement sixièmes de la ligue en défense totale et huitièmes contre la passe. Les gros jeux (et les points fantastiques) ont été relativement rares, mais cela pourrait changer cette semaine. Pour le deuxième match consécutif, les Falcons affronteront un quart-arrière recrue qui fera son premier départ en carrière dans la NFL, mais il s’agit d’un choix du troisième jour au Jaren Hall de BYU, qui fera ses débuts à l’intérieur devant une foule hostile.

Colts d’Indianapolis (chez Panthers de la Caroline)

Pour être clair, les Colts n’ont pas bien joué défensivement ces derniers temps : aucune équipe de la ligue n’a accordé plus de points par match, et le secondaire d’Indianapolis a été durement touché par les blessures. Mais cette semaine, les Colts affronteront également l’une des attaques les plus anémiques de la NFL, les Panthers de la Caroline, qui se classent 27e de la ligue en verges par match, 25e en points par match et septième de la ligue en points fantastiques par match. défenses. Lors de la seule victoire de la saison de la Caroline, l’équipe a réussi les 15 points contre les Texans de Houston.

Vikings du Minnesota (contre les Falcons d’Atlanta)

Les Vikings du Minnesota pourraient être la défense fantastique la plus surprenante de 2023, en partie parce qu’ils ne sont pas considérés par la plupart comme une bonne équipe de football défensif. Cependant, alors que les Saints ont parfois renoncé à des verges et à des points, Danielle Hunter a réussi une solide course de passes des Vikings et Minnesota a marqué deux touchés défensifs. Les Vikings sont neuvièmes pour les points fantastiques parmi les défenses avant un affrontement avec une équipe des Falcons d’Atlanta qui se classe huitième pour les points fantastiques par match accordés aux défenses cette saison.

Buccaneers de Tampa Bay (contre les Texans de Houston)

Les Buccaneers de Tampa Bay sont à un demi-match de la première place de la NFC Sud, en grande partie à cause d’une défense qui se classe dans le top 10 à la fois contre la course et pour les points accordés, tout en se classant juste en dehors du top 10 pour les points fantastiques parmi les défenses. Les Texans de Houston ont été un mauvais affrontement fantastique pour les défenses adverses, mais ce match s’est adouci ces derniers temps : les Texans n’ont réussi que 13 points la semaine dernière contre une défense de Caroline qui ne fait peur à personne, CJ Stroud a été limogé deux fois et les Texans se sont retournés. le ballon est terminé.

Commandants de Washington (chez New England Patriots)

Il y a au moins un certain risque dans cette recommandation, ne serait-ce que parce que nous ne savons pas combien de joueurs défensifs de Washington seront encore dans l’équipe au moment où la date limite des échanges de mardi va et vient. Ce que nous savons, c’est que l’offensive de la Nouvelle-Angleterre a été un véritable désastre en 2023 : les Pats se classent bons derniers de l’AFC en verges par match et en points par match et ont cédé le plus de points fantastiques par match de l’AFC aux défenses d’équipe cette année. saison. Comme si cela ne suffisait pas, les Patriots ont perdu le receveur n°1 Kendrick Bourne à cause d’une déchirure du ligament croisé antérieur la semaine dernière.

Raiders de Las Vegas (contre Giants de New York)

Cela a été une mauvaise saison offensive pour les Giants de New York, et la semaine dernière, les choses ont atteint un niveau record : les G-Men ont lancé pour moins de neuf verges lors de la défaite de la semaine dernière contre les Jets de New York, le le moins dans l’histoire de la franchise. Les Raiders n’ont jamais bien joué défensivement cette année, mais nous ne savons toujours pas qui sera le quart-arrière de New York dimanche, et le défenseur des Raiders Maxx Crosby devrait être capable de faire des ravages contre une ligne offensive des Giants qui est à égalité en tête de la NFL avec 41 sacs autorisés jusqu’à présent cette saison.

AVERTISSEMENT EMPTOR, LES GENS

Jets de New York (contre Chargers de Los Angeles)

Les Jets ont une fiche de 4-3 cette saison, et ce n’est certainement pas à cause de Zach Wilson et de l’offensive. La défense a porté l’équipe, se classant cinquième contre la passe, huitième pour les points accordés, huitième pour les plats à emporter et 10e pour les points fantastiques parmi les défenses. Le problème pour les Jets cette semaine est que même avec le quart-arrière des Chargers Justin Herbert soignant un doigt cassé sur sa main qui ne lance pas et le receveur large manquant de l’équipe Mike Williams et potentiellement son compatriote Josh Palmer également, les Bolts n’ont tout simplement pas permis la fantaisie. pointe les défenses adverses cette saison.

Gary Davenport est deux fois écrivain de football de l’année par la Fantasy Sports Writers’ Association. Vous pouvez lui crier dessus à propos de Sam Howell sur Twitter @IDPSharks.