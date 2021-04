Une fenêtre contextuelle peut sembler être une modification mineure de la conception, mais elle a bouleversé l’industrie de la publicité en ligne. Plus particulièrement, Facebook a suivi le chemin de la guerre. L’année dernière, le réseau social a créé un site Web et a sorti des publicités pleine page dans les journaux dénonçant la fonction de confidentialité d’Apple comme nuisible aux petites entreprises .

Voici comment cela fonctionne: lorsqu’une application souhaite suivre nos activités pour partager des informations avec des tiers tels que des annonceurs, une fenêtre apparaît sur notre appareil Apple pour demander notre autorisation. Si nous disons non, l’application doit cesser de surveiller et de partager nos données.

Lundi, Apple prévoit de publier iOS 14.5, l’une de ses mises à jour logicielles les plus attendues pour iPhone et iPad depuis des années. Il comprend un nouvel outil de confidentialité, appelé App Tracking Transparency, qui pourrait nous donner plus de contrôle sur la façon dont nos données sont partagées.

Mme Gebhart et d’autres experts en confidentialité ont déclaré que la nouvelle fonctionnalité d’Apple pourrait ne pas suffire à mettre fin au suivi douteux sur les iPhones. Cela pourrait simplement pousser les développeurs et les entreprises de technologie publicitaire à trouver des failles afin de pouvoir continuer à suivre les gens de différentes manières, ont-elle déclaré et d’autres.

«C’est un énorme pas dans la bonne direction, ne serait-ce que parce que Facebook transpire», a déclaré Gennie Gebhart, directeur de l’Electronic Frontier Foundation, une organisation à but non lucratif de droits numériques.

Un grand facteur de motivation, bien sûr, était que le paramètre de confidentialité pouvait nuire à la propre entreprise de Facebook. Si nous choisissons de ne pas laisser Facebook nous suivre, il sera plus difficile pour l’entreprise de voir ce que nous achetons ou faisons dans d’autres applications, ce qui rendra plus difficile pour les marques de nous cibler avec des publicités (Mark Zuckerberg, chef de Facebook exécutif, a contesté que les activités de son entreprise seraient affectées par la politique d’Apple.)

Il est important de comprendre comment le suivi fonctionne dans les applications.

Disons que vous utilisez une application d’achat pour rechercher un mélangeur. Vous regardez un mixeur de marque X, puis fermez l’application. Plus tard, les publicités pour ce mélangeur commencent à apparaître dans d’autres applications mobiles, comme Facebook et Instagram.

Voici ce qui s’est passé: l’application de magasinage a embauché une société de technologie publicitaire qui a intégré des trackers dans l’application. Ces trackers ont examiné les informations sur votre appareil pour vous localiser. Lorsque vous avez ouvert d’autres applications travaillant avec la même entreprise de technologie publicitaire, ces applications ont pu vous identifier et vous proposer des publicités pour le mélangeur de Brand X.

La nouvelle fonctionnalité de confidentialité d’Apple est destinée à vous permettre de décider si vous voulez que cela se produise. Désormais, lorsque vous ouvrez certaines applications, vous serez accueilli par une fenêtre contextuelle: « Autoriser [App Name] pour suivre votre activité sur les applications et les sites Web d’autres entreprises? » Vous pouvez choisir « Demander à l’application de ne pas suivre » ou « Autoriser ».

Lorsque nous sélectionnons «Demander à l’application de ne pas suivre», deux choses se produisent. Le premier est qu’Apple empêche l’application d’utiliser un identifiant d’appareil Apple, une chaîne aléatoire de lettres et de chiffres attribuée à nos iPhones et qui est utilisée pour suivre nos activités sur les applications et les sites Web. La seconde est que nous communiquons au développeur de l’application que, d’une manière générale, nous ne voulons pas que nos informations soient suivies et partagées avec qui que ce soit.

Cela semble assez simple. Mais au n ° 2, les choses se compliquent également un peu.

Les entreprises de technologie publicitaire ont déjà de nombreuses façons de nous suivre au-delà de l’identifiant d’appareil d’Apple. Par exemple, les annonceurs peuvent utiliser une méthode appelée empreinte digitale. Cela implique d’examiner les caractéristiques apparemment inoffensives de votre appareil – comme la résolution de l’écran, la version et le modèle du système d’exploitation – et de les combiner pour déterminer votre identité et vous suivre à travers différentes applications.

Il est difficile pour Apple de bloquer tous les suivis et empreintes digitales sur les iPhones, ont déclaré des chercheurs en confidentialité. Cela nécessiterait de connaître ou de prédire chaque nouvelle méthode de suivi proposée par une entreprise de technologie publicitaire.