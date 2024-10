Être seul peut littéralement vous donner des cauchemars, selon une étude : ScienceAlert

Être seul n’est pas seulement associé à physique et mental problèmes de santé pendant les heures de veille. Une nouvelle recherche menée par une équipe de scientifiques américains relie notre sentiment de solitude à nos cauchemars, qui nous affectent même lorsque nous dormons profondément.

Les chercheurs ont découvert que les mauvais rêves peuvent augmenter en fréquence et en intensité lorsque les gens se sentent seuls, potentiellement en conséquence. du stress supplémentaire causée par le manque de liens sociaux solides.

« Une caractéristique des troubles du sommeil que les chercheurs commencent à étudier en relation avec la solitude est la fréquence et l’intensité des cauchemars, qui sont des rêves vifs et souvent horribles qui interrompent fréquemment un sommeil réparateur. » écrire les chercheurs dans leur article publié.

« Bien que certaines études avoir documenté corrélations entre la solitude et la fréquence et l’intensité des cauchemars… on sait peu de choses sur les mécanismes qui expliquent la variance de ces associations.

Tout d’abord, l’équipe a réanalysé les données d’un étude précédente en regardant la privation d’affection. Les données autodéclarées de 827 participants adultes aux États-Unis ont montré un lien entre une plus grande solitude et une fréquence plus élevée de cauchemars, le sentiment de stress agissant comme médiateur.

Ensuite, de nouvelles données ont été obtenues auprès de 782 participants adultes aux États-Unis, qui ont de nouveau répondu à des questions sur leurs sentiments de solitude et de stress, ainsi que sur les cauchemars qu’ils vivaient. Ce deuxième lot d’enregistrements a montré que la solitude affectait l’intensité des cauchemars – une mesure qui manquait dans les recherches précédentes – ainsi que la fréquence des cauchemars.

Bien que cela ne montre pas de cause à effet directe, les chercheurs suggèrent que cela est lié à un théorie évolutionniste de la solitude mis en avant dans des études précédentes : il s’agit d’un signe avant-coureur indiquant que le corps manque d’une ressource essentielle : le soutien social.

« Les relations interpersonnelles constituent un besoin humain fondamental » dit Colin Hessem, chercheur en communication à l’Université d’État de l’Oregon. « Lorsque le besoin des gens de nouer des relations solides n’est pas satisfait, ils souffrent physiquement, mentalement et socialement. »

« Tout comme la faim ou la fatigue signifient que vous n’avez pas suffisamment de calories ou de sommeil, la solitude a évolué pour alerter les individus lorsque leurs besoins de connexion interpersonnelle ne sont pas satisfaits. »

D’une certaine manière, nous avons évolué pour devenir plus stressés, plus alertes et plus susceptibles de ruminer lorsque nous sommes seuls, suggèrent les chercheurs : des changements qui nous poussent à trouver de la compagnie, mais qui sont également susceptibles d’épuiser le corps, et déclencher des cauchemars.

La solitude a certainement été largement lié à mauvaise qualité du sommeil dans le passé, et il est logique que si notre esprit manque des interactions sociales dont il a besoin pendant les heures d’éveil, cela pourrait persister dans l’esprit au repos.

L’équipe souhaite que de futures études étudient si le contenu des cauchemars est affecté par la solitude et quels traitements contre la solitude pourraient être les meilleurs pour garantir une meilleure nuit de sommeil.

« Un sommeil réparateur de qualité est un élément essentiel du fonctionnement cognitif, de la régulation de l’humeur, du métabolisme et de nombreux autres aspects du bien-être », dit Hesse.

« C’est pourquoi il est si essentiel d’étudier les états psychologiques qui perturbent le sommeil, la solitude étant le principal d’entre eux. »

La recherche a été publiée dans le Journal de psychologie.