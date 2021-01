La Première Dame américaine Melania Trump a fait ses adieux à la nation lundi dans un message vidéo publié sur Twitter.

Trump a déclaré qu’être Première Dame était « le plus grand honneur » de sa vie.

«J’ai été inspiré par d’incroyables Américains à travers notre pays qui élèvent nos communautés par leur gentillesse et leur courage, leur bonté et leur grâce», a déclaré Trump.

« Les quatre dernières années ont été inoubliables, alors que Donald et moi terminons notre passage à la Maison Blanche, je pense à toutes les personnes que j’ai ramenées chez moi dans mon cœur et à leurs incroyables histoires d’amour, de patriotisme et de détermination », at-elle ajouté.

Au cours de sa vidéo de 7 minutes, elle a brièvement abordé la pandémie du COVID-19, exhortant les Américains à «faire preuve de prudence et de bon sens pour protéger les personnes vulnérables».

Elle a également félicité tous ceux, y compris les travailleurs de la santé et de l’industrie, les chauffeurs de camion et les enseignants qui ont traversé la crise sanitaire.

Elle a exhorté les Américains à «être passionnés dans tout ce que vous faites mais à toujours se souvenir que la violence n’est jamais la réponse et ne sera jamais justifiée» et à «se concentrer sur ce qui nous unit, à s’élever au-dessus de ce qui nous divise, à toujours choisir l’amour plutôt que la haine, la paix sur la violence et les autres avant vous. «

Elle n’a fait qu’une seule mention de son mari, mais aucune du président élu Joe Biden, qui doit être inauguré mercredi.

Melania Trump a violé la tradition en n’invitant pas la nouvelle Première Dame, le Dr Jill Biden, à visiter la Maison Blanche avant l’inauguration.

Cela fait écho à la position de son mari. Donald Trump a annoncé qu’il n’assisterait pas à la cérémonie d’inauguration mercredi à Washington et qu’il se rendrait plutôt en Floride. Il est le premier président sortant à sauter la cérémonie en 152 ans.