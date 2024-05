Être père pourrait être mauvais pour le cœur : étudiez

Les enfants peuvent toucher votre cœur de plusieurs manières.

Les pères ont une moins bonne santé cardiovasculaire que les hommes sans enfants, selon une étude nouvelle étude.

Des chercheurs de l’Université Northwestern et de l’hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie de Chicago ont analysé les données de 2 814 hommes âgés de 45 à 85 ans et ont découvert que les résultats en matière de santé variaient considérablement selon l’origine ethnique et l’âge de l’homme à la naissance de son premier enfant.

Par exemple, les hommes devenus pères avant l’âge de 25 ans semblaient avoir une moins bonne santé cardiaque que les autres pères. Cela était particulièrement vrai chez les hommes hispaniques ou noirs.

L’étude, publié dans AJPM Focus plus tôt ce mois-ci, ont utilisé les données de l’étude multi-ethnique sur l’athérosclérose. Les hommes ont été regroupés comme étant pères ou non-pères et se sont identifiés comme noirs, chinois, hispaniques ou blancs. Les pères représentaient 82 % du groupe.

Être père peut vous exposer à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. wayhome.studio – stock.adobe.com

Les chercheurs ont déclaré qu’être père allonge le temps d’un homme et qu’il peut en conséquence mener un mode de vie moins sain. kieferpix – stock.adobe.com

Être père peut avoir un impact négatif sur le mode de vie et la santé cardiaque

Les chercheurs ont examiné un certain nombre de marqueurs de santé, notamment l’alimentation, l’exercice physique et les habitudes tabagiques, le poids, la tension artérielle et la glycémie.

Les auteurs de l’étude ont émis l’hypothèse que le stress lié à la parentalité rend plus difficile pour les hommes de maintenir un mode de vie sain, que ce soit en suivant un régime ou en faisant de l’exercice, car avoir des enfants leur demande du temps.

« Les changements dans la santé cardiaque que nous avons constatés suggèrent que la responsabilité supplémentaire de la garde des enfants et le stress de la transition vers la paternité peuvent rendre difficile pour les hommes de maintenir un mode de vie sain, comme une alimentation saine et de l’exercice », a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr John James. Parker, professeur adjoint de pédiatrie à la Feinberg School of Medicine de Northwestern, a déclaré dans un communiqué.

« Nous devons vraiment étudier les pères en tant que population unique et suivre les résultats en matière de santé des hommes à mesure qu’ils deviennent pères. La santé cardiovasculaire est particulièrement importante puisque les comportements et les facteurs de santé sont tous modifiables.

Les jeunes pères étaient en pire santé

Les hommes qui ont eu leur premier enfant alors qu’ils avaient moins de 25 ans présentaient les pires résultats en matière de santé ainsi que des taux de mortalité plus élevés, selon l’étude.

« Si vous avez moins de 25 ans, vous pourriez être moins stable financièrement, votre cerveau pourrait être moins mature et, en particulier pour les minorités raciales et ethniques, vous pourriez avoir des emplois moins bien rémunérés avec moins d’avantages sociaux et des politiques de congés limitées », a déclaré Parker dans le rapport. communiqué de presse.

« Tout cela peut rendre plus difficile la concentration sur votre santé. Il existe de nombreuses interventions de santé publique en faveur des jeunes mères, mais personne n’a jamais vraiment regardé les jeunes pères de cette manière.

L’étude a révélé que les pères ont une durée de vie plus longue que les non-pères. Prostock-studio – stock.adobe.com

Les pères pourraient vivre plus longtemps

Même si les pères participant à l’étude avaient une santé cardiovasculaire globalement moins bonne, ils étaient les moins susceptibles de mourir, quelle qu’en soit la cause, du groupe.

Les chercheurs ont expliqué que cela pourrait être dû au fait que les pères bénéficient de plus de soutien social que les non-pères.

« Les pères peuvent également être plus susceptibles d’avoir quelqu’un comme futur tuteur (c’est-à-dire leurs enfants) pour les aider à assister à leurs rendez-vous médicaux et à gérer les médicaments et les traitements à mesure qu’ils vieillissent », a déclaré Parker.

« Nous avons également constaté que les pères présentaient des taux de symptômes dépressifs inférieurs à ceux des non-pères. La santé mentale pourrait donc contribuer à la baisse des taux de mortalité chez les pères. »

Les chercheurs ont noté que les études antérieures sur la paternité n’avaient peut-être pas inclus des populations racialement et ethniquement diverses. Pour les pères noirs participant à l’étude, le taux de mortalité était inférieur à celui des non-pères noirs, et c’était le seul groupe racial pour lequel cela était vrai.

« La paternité peut être protectrice pour les hommes noirs », a déclaré Parker. « Peut-être que devenir père contribue à promouvoir un mode de vie sain pour les hommes noirs. L’étude plus approfondie de cette association pourrait avoir d’importantes implications en matière de santé publique.

Les pères qui avaient des enfants de moins de 25 ans étaient en plus mauvaise santé. Jacob Lund – stock.adobe.com

La santé des pères a un impact sur leur famille

Les chercheurs ont constaté que la santé du père avait un impact majeur sur le bien-être de sa famille.

« Souvent, nous nous concentrons sur la santé des mères et des enfants, sans même penser aux pères, mais leur santé a une influence majeure sur leur famille », a déclaré Parker.

Parker a souligné Recherche précédente qui ont révélé des taux d’obésité plus élevés chez les partenaires si leur conjoint était également obèse.

« Pour améliorer la santé des familles, nous devons considérer la relation multidirectionnelle entre les mères, les pères, les autres soignants et les enfants », a déclaré Parker.

L’étude a également révélé que les pères ont un taux de tabagisme plus élevé que les non-pères, ce qui est différent des recherches précédentes qui révélaient que les pères avaient tendance à arrêter de fumer.

« Cette étude a porté sur des pères plus âgés. Il est donc possible que les hommes arrêtent de fumer lorsqu’ils deviennent pères, mais plus tard, ils deviennent peut-être plus stressés et reprennent cette habitude », a déclaré Parker. « Quoi qu’il en soit, nous devrions examiner ce qui se passe avec les taux de tabagisme, car le tabagisme est l’une des principales causes de décès préventif, et si un père fume, cela influencera également sa famille. »