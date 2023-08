Être payé 32 $ pour livrer un poisson

Un ami a parlé à Salengo, 36 ans, de la plateforme de services tâchelapin et il a décidé de créer un profil offrant une panoplie de tâches : montage de meubles, nettoyage, petites réparations domiciliaires, levage de charges lourdes, déménagement, emballage, enlèvement des ordures, travaux de jardinage, livraison et autres.

En octobre 2022, l’humoriste Casey James Salengo équilibrait des concerts de comédie nocturnes avec des bousculades diurnes dans sa ville natale de New York. Être comédien est « très erratique » en termes de travail rémunéré, dit-il, donc occuper divers emplois secondaires l’aide à se débrouiller.

Le lendemain, Salengo se met à sa tâche.

Son premier arrêt fut CVS, où il envoya à Ilya des photos d’éventuelles cartes d’anniversaire. « Ces gars dansent », a-t-il dit à propos d’une carte avec des bananes dansantes. « Voici un beau chat », a-t-il dit à propos d’un autre représentant un chat avec une couronne. Ils ont fini par choisir le chat.

Ensuite, il s’est arrêté au Blue Water Fish Market dans le Queens, où il a demandé le plus gros branzino qu’ils avaient. « Qu’ils gardent la tête et la queue. Il suffit d’enlever les tripes et de les détartrer », avait dit Ilya.

Enfin, Salengo s’est dirigé vers la maison de Brad pour livrer son cadeau. En cours de route, Ilya a décidé d’ajouter un élément supplémentaire à la farce. « Il voulait que je présente le branzino à son ami », raconte Salengo. « Et puis il a voulu que je lève le poing, que je dise ‘Branzino boys for life' » et que je m’en aille.

Salengo s’est conformé avec joie, et bien que Brad ait été confus au début, il a finalement semblé comprendre ce qui se passait. Salengo est alors monté dans sa voiture et a fait savoir à Ilya que « l’aigle a atterri », dit-il. Ilya a documenté le tout et l’a mis sur YouTube.

Au total, la tâche a pris environ deux heures et payé 32 $. Salengo referait-il quelque chose comme ça ?

« Absolument », dit-il.

Vous avez une histoire d’agitation étrange? Parlez-en nous à [email protected].

