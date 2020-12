TOKYO – Dès leur plus jeune âge, les enfants japonais apprennent l’importance de la conformité et de l’adaptation.

« Le clou qui dépasse est abattu », est un dicton bien connu.

Mais l’image de soi dominante du Japon en tant que nation mono-ethnique est également enchevêtrée dans cette idée. Il pendait au-dessus de la tête de nombreux enfants biraciaux grandissant au Japon, communément appelé «hafu», ce qui signifie «moitié».

Peu à peu, cependant, des personnalités du sport japonais biraciales et des célébrités – dont Rui Hachimura des Washington Wizards, la star du tennis Naomi Osaka, des olympiens, des joueurs de rugby et des mannequins – commencent à montrer qu’une représentation différente et plus diversifiée du Japon est possible.

Le soutien d’Osaka à Black Lives Matter a donné quelques ressorts au Japon, mais il contribue également à ouvrir des conversations sur la race et l’identité dans cette nation insulaire.

Joueur de baseball professionnel Louis Okoye a publié un essai en ligne en juin sur les brimades auxquelles il a été confronté en tant qu’enfant d’un père nigérian et d’une mère japonaise. Le même mois, des milliers de personnes ont défilé pour soutenir Black Lives Matter au Japon.

Au milieu de ce débat croissant sur le racisme au Japon, nous avons parlé à quatre Japonais biraciaux de leurs expériences. Leurs commentaires ont été légèrement modifiés.

Raimu Kaminashi, 23 ans, professionnel et mannequin informatique

Elle est née au Nigéria d’une mère japonaise et d’un père nigérian, a déménagé au Japon lorsqu’elle était enfant et a grandi dans la ville de Gifu. Au lycée, Kaminashi a concouru en tant que sprinter au niveau régional.

«À la maternelle, mon père était professeur d’anglais et les enfants l’adoraient, alors j’étais fier de mes racines à l’époque. Mais mes parents ont divorcé quand je suis allé à l’école primaire et il n’y avait pas d’autres enfants biraciaux dans cette école, alors les autres enfants m’ont regardé très curieusement. « Pourquoi la couleur de ta peau est-elle noire? » « Pourquoi est-ce différent de celui de ta mère? » En apprenant à connaître l’Afrique à l’école, des problèmes tels que l’esclavage et la pauvreté, j’ai lentement commencé à me sentir négatif à propos de mes racines.

«En vieillissant, les enfants autour de moi se moquaient plus souvent de moi. Pour me protéger de la douleur, je le prendrais comme une blague.

«J’ai grandi avec ma mère et une grand-mère à proximité, donc la culture japonaise est profondément enracinée en moi. Même si j’ai grandi comme n’importe quel autre enfant japonais, les gens m’appelaient gaijin [‘foreigner’]. Peu importe à quel point je parlais japonais, on m’a dit: «Vous parlez bien japonais». Au cours de ces expériences, j’ai eu une lutte interne. Est-ce mon apparence qui m’a rendu difficile d’être reconnu comme japonais?

« Ma [track] mes coéquipiers n’étaient pas contents de me voir gagner. Ils ont dit: «C’est parce que vous êtes un étranger. Ce n’est pas juste de rivaliser avec vous. « Ils n’ont pas répondu quand j’ai dit « bonjour », ils ont caché mes pointes ou ma plaque d’immatriculation, ou ont claqué quand mon nom a été annoncé.

«Parfois, j’avais même le sentiment de ne pas vouloir gagner. Mais ma mère m’a dit de les saluer avec un sourire. Chaque matin, je me regardais dans le miroir avant d’aller à l’école et pratiquais mon sourire. J’avais peur, sachant que j’allais être ignorée, mais au fur et à mesure, je devenais plus difficile.

«Ce que ma mère m’a dit est toujours resté avec moi. Elle a dit: « Soyez le clou qui dépasse si haut qu’ils ne peuvent pas l’enfoncer. » Elle m’a dit d’arriver à un niveau où d’autres personnes ne pourraient pas m’arrêter.

«Au moment où j’ai commencé à courir au niveau national, les gens ont arrêté d’essayer de m’arrêter et ont commencé à me chercher.

«Je me suis porté volontaire à Gifu, où il y a encore quelques enfants enracinés en Afrique, pour bâtir une communauté pour eux. Beaucoup d’entre eux sont incapables de se sentir optimistes dans leur peau, que ce soit la texture de leurs cheveux ou la couleur de leur peau. Je pense que j’ai pu leur montrer que si vous travaillez dur avec une forte confiance en vous-même, vous serez reconnu pour qui vous êtes. «

Ayaka Brandy, 24 ans, artiste

Née au Congo d’une mère japonaise et d’un père congolais, elle a déménagé au Japon lorsqu’elle était bébé. Maintenant, elle travaille dans le design graphique et l’illustration.

«J’ai commencé à me débattre avec mon identité à l’âge de 11 ans lorsque j’ai déménagé dans une nouvelle école où il n’y avait pas d’enfants dans ma classe d’origine étrangère. J’ai essayé de m’entendre avec mes camarades de classe, mais je sentais que je n’avais pas ma place.

«Quiconque dit quoi que ce soit, mon identité est maintenant celle d’un Japonais aux racines africaines et je suis l’incarnation de ces cultures. Je crois que toute mon existence deviendra un catalyseur pour que les autres élargissent leur monde.

«J’ai vu des commentaires comme:« Il faut s’assimiler à la culture japonaise »,« C’est parce que tes cheveux sont tressés que tu as des difficultés »,« Tu devrais vivre plus comme les japonais ».

« Mais être japonais dépend de votre moi intérieur et d’éléments comme l’humilité et le souci des autres. »

«Au lieu de discrimination, j’éprouve généralement l’indifférence. Je demande aux gens ce qu’ils pensent de Black Lives Matter, ils disent: « Cela n’a rien à voir avec moi, je ne discrimine pas les Noirs. » Même les personnes qui travaillent à la mode africaine, la plupart d’entre elles ne sont pas intéressées par Black Lives Matter et ne le mentionnent pas sur leurs sites Web.

Naomi Osaka a eu un impact significatif sur le Japon. Quand je l’ai vue, j’ai pensé que je voulais devenir comme elle.

«La définition du japonais n’a pas changé dans l’ancienne génération. Mais cela change parmi les gens de ma génération. Maintenant, nous voyons des Japonais biraciaux actifs dans le monde entier, y compris les finalistes de Miss Univers. La société japonaise évolue, mais pour la faire évoluer plus rapidement, nous devons continuer à y travailler. «

Jun Soejima, 36 ans, acteur et personnalité de la télévision

Né à Tokyo d’une mère japonaise et d’un père afro-américain, il a été élevé par sa mère au Japon et apparaît maintenant régulièrement dans une émission matinale sur la chaîne publique NHK.

«En tant que garçon, j’ai pris conscience de la discrimination pour la première fois après avoir été transféré dans une autre école en troisième année. J’ai vécu l’isolement, à la fois verbal et parfois physique, on s’est moqué de mes cheveux et de la couleur de ma peau. Une fois, quelqu’un m’a touché et m’a traité de «germe».

«Au début, j’ai résisté. J’ai dit: « J’ai une couleur de peau différente, je suis la même personne. » Mais la violence verbale a continué. Alors j’ai vite commencé à l’accepter et je n’ai rien ressenti. Je viens de le traverser, comme un sac de sable.

«Aujourd’hui, je ne suis plus aussi ouvertement discriminée. Mais sur les réseaux sociaux, un petit nombre de personnes peuvent être quelque peu strictes et dire: «Ne laissez pas une personne noire apparaître dans une émission de télévision en début de journée».

«J’étais ravi de voir une réponse et une énergie aussi puissantes enfin se manifester en réponse à Black Lives Matter au Japon. Mais je pense qu’au Japon, une grande majorité de gens ont tendance à penser que la discrimination n’existe pas. Je pense qu’il y a un écart de perception entre ceux qui sont victimes de discrimination et ceux qui ne le sont pas, et c’est ce qui est à l’origine de la discrimination elle-même.

‘J’étais si heureux de le voir [Naomi Osaka] envoyer le message avec une telle détermination. Voir quelqu’un comme eux envoyer ce message puissant était une excellente occasion pour ceux qui ne savaient vraiment rien de Black Lives Matter de le savoir. J’ai été profondément impressionné. «

Aisha Harumi Tochigi, 24 ans, Miss Univers Japon 2020

Elle est née au Japon d’une mère japonaise et d’un père ghanéen. Elle a vécu au Ghana entre 10 et 17 ans, mais a vécu autrement au Japon. Elle a fait du bénévolat au Ghana et au Japon avec des enfants et en faveur des droits des femmes.

«Chaque fois que les gens me demandent d’où je viens, je ne peux pas simplement dire le Japon, car je sais que j’ai le côté ghanéen en moi. J’apprécie vraiment les deux côtés.

«Mon école secondaire était un très bon environnement pour moi, ils étaient si gentils avec moi. Même si j’ai oublié certains de mes mots japonais, non seulement mes professeurs mais mes amis m’ont également aidé.

«Je sais que certaines personnes souffrent parce qu’elles sont mixtes. Ma sœur a eu du mal dans son lycée japonais. Mais en même temps, il y a de bons environnements et il y a de bonnes personnes.

«Mon père est venu au Japon quand il avait 25 ans, et maintenant il en a 55. Pour certains Japonais qu’il rencontrait, c’était la première fois qu’ils rencontraient des étrangers. Je comprends donc que c’était difficile pour eux de l’accepter. Lorsqu’il est arrivé au Japon pour la première fois, il lui était difficile de louer une maison, il lui était difficile de trouver un emploi parce qu’il était étranger. Pourtant, chaque fois qu’il se promène, les gens appellent la police et disent: «Il y a un Africain devant ma maison», et la police vient demander ce qu’il fait.

«Quand je suis devenue Miss Univers Japon, j’ai entendu des commentaires selon lesquels je suis une personne mixte, peut-être que je ne mérite pas d’être Miss Univers Japon. Mais en même temps, il y a tellement de gens qui m’envoient des textos que je les ai encouragés parce que je suis mixte. Cela montre que le Japon est en train de changer et qu’il devient un pays diversifié. J’ai tellement de commentaires négatifs et de commentaires positifs en même temps – c’est là que j’ai réalisé que le Japon devait changer davantage.

‘J’aime comment [Naomi Osaka] utilise sa position de plate-forme. Je la respecte et l’admire vraiment. Mais chaque fois que j’ouvre Twitter et que je vois des commentaires à son sujet, il y a des gens qui disent: « Elle n’est pas japonaise » et « Elle n’a pas besoin d’en parler [racism] ici au Japon, car cela ne se produit pas au Japon. « Et puis j’ai aussi réalisé que certaines personnes ne savaient pas qu’il y avait du racisme ici au Japon. «

Akiko Kashiwagi a contribué à ce rapport.

Retouche photo par Olivier Laurent. Conception par Emily Sabens.