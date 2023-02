«Être mécontent ne signifie pas que le processus est injuste»: appel pour un pasteur de Kelowna accusé de violation de COVID

Au cours des deux derniers jours au palais de justice de Kelowna, des avocats ont expliqué pourquoi un juge devrait ou non autoriser un pasteur à contester la constitutionnalité d’une ordonnance de santé publique COVID-19.

Le 24 janvier 2021, le pasteur Arthur Lucier de Kelowna Harvest Church International, a reçu une contravention de 2 300 $ pour avoir organisé un service de culte en personne, enfreignant les ordonnances de santé publique restreignant les rassemblements qui avaient été mises en œuvre plus tôt dans le mois.

Après avoir reçu une contravention, Lucier a demandé une requête pour contester la “constitutionnalité” de l’ordonnance mais en septembre 2022, la Cour s’est prononcée contre la demande.

La Cour a statué que Lucier aurait dû déposer une demande de contrôle judiciaire lors de la mise en œuvre de l’ordonnance, plutôt que d’utiliser l’approche « violation d’abord, contestation ensuite ».

Le 14 novembre, Lucier a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’ordre et a été officiellement condamné à une amende.

Lucier fait maintenant appel de la décision avec la représentation de l’avocat Paul Jaffe du cabinet d’avocats Justice Center for Constitutional Freedoms.

Au tribunal le 30 janvier, Jaffe a allégué que les églises étaient injustement ciblées et que les droits du pasteur avaient été violés par les mandats de la province.

Jaffe a fait valoir que “vous n’êtes pas obligé d’épuiser toutes les procédures pour être autorisé à contester la constitutionnalité d’une ordonnance”. Il a dit que Lucier n’avait pas d’autre option réalisable que “violer d’abord, défier plus tard”.

Il allègue que parce que Lucier se défend et que les révisions judiciaires ne sont pas un moyen efficace de faire avancer une contestation constitutionnelle, il devrait être autorisé à passer sa journée devant les tribunaux.

L’avocat de la Couronne, Micah Rankin, a déclaré que Lucier n’avait pas pris les mesures appropriées pour éviter une amende et que le dépôt d’un contrôle judiciaire était efficace et aurait été le plan d’action le plus approprié.

Rankin a déclaré que le pasteur ne devrait pas avoir la possibilité de faire appel pour contester les ordres car il n’a pas suivi les procédures appropriées et parce que ses droits n’ont pas été injustement violés.

Rankin a déclaré que lors d’une pandémie, les libertés des personnes seront restreintes pour empêcher la propagation d’une maladie. Il a dit qu’au cours de la pandémie de COVID-19, les restrictions étaient partout, pas seulement dans les églises.

Il a dit que même si Lucier et son conseil ne sont pas satisfaits des résultats qu’ils ont obtenus lors de la précédente affaire judiciaire, “être mécontents ne signifie pas que le processus est injuste”.

En l’état, Lucier a jusqu’en décembre 2023 pour payer son amende. Le juge décidera si la demande d’appel, permettant une contestation de la constitutionnalité des ordonnances de santé publique, sera acceptée, au cours de la semaine à venir.

