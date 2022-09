Être le premier membre de votre famille à aller à l’université peut être difficile. Ce club de l’UBC veut aider

En tant que première personne de sa famille à aller à l’université, Zahra Fazal dit qu’elle ne savait parfois pas vers qui se tourner pour obtenir des informations autres que Google.

Après son arrivée à l’Université de la Colombie-Britannique en provenance de sa Tanzanie natale, elle a assisté à une séance d’orientation remplie de termes courants sur les campus universitaires. Elle s’est retrouvée à chercher tranquillement des définitions sur son téléphone portable.

“Je ne savais pas ce qu’étaient les ‘crédits’. Je ne savais pas ce qu’était une ‘faculté'”, a-t-elle dit.

Ne comprenant pas le système, elle s’est inscrite à un programme intensif qui ne lui convenait pas. Elle a eu des difficultés académiques et a failli perdre sa bourse.

Ses premières luttes l’ont inspirée à former l’Union des étudiants de première génération de l’UBC, un club pour les étudiants qui sont les premiers de leur famille à fréquenter un établissement postsecondaire.

Fazal dit qu’elle a connu des difficultés au cours de sa première année à l’UBC et qu’elle a failli perdre sa bourse. Elle a obtenu son diplôme en mai et se prépare actuellement pour un diplôme de troisième cycle en épidémiologie à Stanford. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Conseil et accompagnement

Les étudiants de première génération sont généralement définis comme ceux qui n’ont pas un membre de la famille immédiate qui a fréquenté l’université.

Le club de l’UBC préfère le terme «étudiants à faible revenu de première génération» (FGLI), car il met en évidence les défis financiers auxquels sont confrontés de nombreux étudiants de première génération.

Wolfgang Lehmann, professeur de sociologie à l’Université de Western Ontario, affirme que la recherche suggère que l’un des meilleurs prédicteurs de la réussite d’un étudiant à l’université est de savoir si l’un de ses parents est allé à l’université.

Les étudiants de première génération ont plus de mal à entrer à l’université en premier lieu, dit-il – et s’ils sont admis, ils courent un plus grand risque de décrocher que leurs pairs.

Avoir des parents ayant fait des études universitaires présente des avantages évidents, car ils ont tendance à avoir des revenus plus élevés et peuvent fournir un soutien financier.

Certains avantages sont plus subtils, car le fait d’avoir des parents ayant fait des études universitaires peut donner l’impression que les études postsecondaires sont une progression naturelle.

Fazal a déclaré que le club, qu’elle a créé en 2019, offre aux étudiants de première génération des conseils pratiques et un soutien émotionnel de la part de leurs pairs.

Cela peut inclure de l’aide pour naviguer dans le processus d’inscription ou les mettre en contact avec un soutien financier qu’ils ne connaissent peut-être pas.

Ils peuvent également aider avec des problèmes de santé mentale. Il n’est pas rare que les étudiants de première génération soient aux prises avec l’isolement social et le syndrome de l’imposteur – un sentiment tenace qu’ils n’appartiennent pas.

De nombreux membres du club sont des étudiants internationaux ou des Canadiens de première génération qui font face à des problèmes de racisme et de sécurité alimentaire. Certains viennent de communautés rurales ou éloignées.

Lehmann décrit les étudiants de première génération comme un groupe hétérogène à l’intersection de la classe, de l’argent et de la race.

“Cela se recoupe de très nombreuses manières différentes, ce qui signifie également… qu’il ne peut y avoir de solution unique pour soutenir et aider les étudiants de première génération”, a-t-il déclaré.

L’UBC a déclaré dans un communiqué que bien qu’elle n’ait pas de programme centralisé pour les étudiants de première génération, il existe des programmes à l’échelle de l’université, tels que des soutiens en santé mentale et des bourses d’urgence, qui sont suffisamment flexibles pour répondre à leurs besoins.

L’université a noté que certains départements, comme le département de psychologie et département de microbiologie et d’immunologieoffrent des soutiens aux étudiants de première génération.

Difficile à expliquer

Les étudiants de première génération peuvent se retrouver tiraillés entre leur nouvelle vie sur le campus et leur vie à la maison.

Fazal a déclaré qu’elle se sentait coupable d’avoir choisi d’étudier plutôt que de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille.

“Le plus grand obstacle, même en pensant à l’université, était le fait que je retirerais une source de revenus à ma famille et qu’elle en avait besoin”, a-t-elle déclaré.

Tu dit que l’Union des étudiants de première génération de l’UBC a «mis un nom» sur ce qu’il ressentait. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Wilson Tu a déménagé avec sa famille à Coquitlam, en Colombie-Britannique, de Taïwan lorsqu’il était en 10e année. Il travaille actuellement à un diplôme en sciences intégrées à l’UBC, axé sur l’informatique et la génétique du cancer.

En tant que premier membre de sa famille à aller à l’université, il dit que sa famille le soutient, mais il peut être difficile de parler de ce qu’il fait toute la journée.

“Ils feront de leur mieux, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que c’est, donc c’est un peu difficile de partager mon expérience plus [deeply] avec eux », a déclaré Tu.

“… Même maintenant, je fais des recherches, ils ne savent toujours pas ce que je recherche. C’est très difficile à expliquer.”

Mettre un nom dessus

Tu a rejoint l’Union des étudiants de première génération après avoir proposé d’aider Fazal avec un support technique pour le club et réalisé sa mission liée à lui et à son expérience. Il attribue au club de l’avoir aidé à l’université, affirmant que cela “mettait un nom” à ce qu’il ressentait.

Mais il dit que le recrutement de nouveaux membres peut être difficile car de nombreux étudiants ne s’identifient pas à l’étiquette.

Lehmann se souvient avoir parlé aux étudiants de l’idée d’un club pour les étudiants de première génération. Certains ont aimé l’idée, mais ont dit qu’ils ne se joindraient pas. Ils voyaient l’université comme une voie vers une vie de classe moyenne et ne voulaient pas s’attarder sur leurs racines.

“C’est une identité que beaucoup de gens veulent transcender, ce qui rend les choses encore plus compliquées”, a-t-il déclaré.

Fazal, qui a obtenu son diplôme en mai et commencera cet automne des études de troisième cycle en épidémiologie à l’Université de Stanford en Californie, a déclaré que s’identifier en tant qu’étudiant de première génération ne consiste pas à trouver des excuses, mais à reconnaître les défis et à trouver des solutions.

Lehmann est d’accord. Les étudiants de première génération, dit-il, supposent souvent que les problèmes auxquels ils sont confrontés leur sont propres plutôt que de faire partie d’un schéma plus large.

“Je pense qu’il est important d’avoir une conversation pour alerter les élèves sur le fait qu’être le premier de votre famille est une chose, c’est un problème, et c’est un problème pour lequel il est tout à fait acceptable de demander de l’aide ou du soutien”, a-t-il déclaré.

Au fil du temps, ajoute-t-il, certains étudiants voient leur identité de première génération comme une source de fierté.

“Nous avons souvent tendance à penser que la première génération est une sorte de désavantage. Mais il m’est apparu très clairement plus tard dans mon étude que les étudiants tiraient leur force de la première génération.”