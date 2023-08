Être intentionnel concernant votre santé mentale et vos migraines

Je vois un thérapeute. Je tiens un journal. J’essaie de faire des choses qui soutiennent la joie et le bonheur. Je ne peux pas changer le fait que j’ai des migraines. Il n’existe actuellement aucun remède. Mais je peux les gérer. Et pour moi, cela signifie prendre le meilleur soin possible de moi-même.

Tout le monde est confronté à quelque chose dans ce monde. Et pour moi, ce sont les migraines. D’autres personnes sont confrontées à des conditions beaucoup plus débilitantes. Et j’essaie de garder cette perspective selon laquelle j’ai des migraines. Les migraines ne m’ont pas. Et il y a tellement de choses pour lesquelles je peux être heureux et reconnaissant dans ma vie. Et cela m’aide certainement à traverser certaines des journées difficiles et les jours difficiles.

Quand je veux demander, pourquoi moi ? Je regarde autour de moi et je vois ce que j’ai et je suis reconnaissant. Et ça aide.