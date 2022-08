Être honnête avec nous-mêmes spirituellement – ​​Shaw Local

Pour le meilleur ou pour le pire, nos vies parlent haut et fort au monde qui nous entoure.

Avant d’aller plus loin : à moins que nous ne soyons déjà des saints, ce dont je suis sûr qu’aucun d’entre nous marchant sur le sol devant nos portes ne le sont, nous sommes chacun un conglomérat complexe d’obscurité et de lumière, de bons et de mauvais.

Aucun d’entre nous n’est complètement bon ou complètement mauvais, bien que je suppose qu’il pourrait y avoir un argument dans les deux sens pour certaines personnes que nous connaissons personnellement et sur la scène mondiale, passées et présentes.

La plupart d’entre nous ont regardé une personne ou une situation que nous n’aimons pas et nous nous sommes dit : « Je suis si heureux de ne pas être comme ça ».

Je l’ai fait. Plus de fois que je ne veux l’admettre. Et même si je ne suis pas un joueur, je parie que tous ceux qui lisent ceci ont fait de même.

La réalité est que nous sommes probablement beaucoup “comme ça”, du moins dans certains coins de notre existence, cependant, petits et cachés.

Nous l’ignorons simplement et prétendons qu’il n’est pas là, ou ne prenons même pas le temps de faire une bonne auto-évaluation pour reconnaître nos faiblesses, et nos forces aussi.

L’éducation spirituelle de mon enfance était assez noire et blanche. Si vous étiez bon et que vous faisiez de bonnes choses, tout allait bien. Si vous étiez mauvais et que vous faisiez de mauvaises choses, vous feriez mieux de vous préparer à une éternité de feu et de souffrance. Il ne semblait pas y avoir quoi que ce soit entre les deux.

Ces bonnes et ces mauvaises choses avaient déjà été clairement délimitées par les pouvoirs en place. Il semblait qu’il y avait plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Ou peut-être que vous aviez tellement peur de faire une mauvaise chose que même les bonnes choses sont devenues mauvaises. Mais vous ne saviez tout simplement pas avec certitude, alors vous avez commis une erreur du côté de la sécurité, en vous disant que ce que vous faisiez était mal, l’a avoué à un prêtre et a obtenu une “âme toute neuve et une croix d’or” comme Billy Joel l’a dit avec tant d’éloquence.

Alors que ce genre de pensée spirituelle était, est et sera toujours dommageable, de nos jours, il semble que le pendule ait complètement basculé dans l’autre sens, où il n’y a aucune ligne directrice, et tout est permis.

Aussi imparfaite que fût la prestation de l’éducation spirituelle de mon enfance, elle présentait également de réels avantages.

Cela m’a appris le concept d’effectuer un «examen de conscience» sur moi-même, basé sur les Dix Commandements. Et, j’ai essayé de porter ce concept à l’âge adulte, sans scrupule. Aujourd’hui, j’examine ma vie et mon comportement selon Les Huit Béatitudes enseignées par Jésus dans son Sermon sur la Montagne, et pour essayer de m’aligner sur le comportement que Jésus a modelé dans sa vie quotidienne… où il accueillait des parias, dînait avec des « pécheurs » connus, ” a pardonné de manière extravagante et s’est engagé avec chaque individu comme l’âme unique et irremplaçable qu’il était.

C’est le véritable test décisif pour quiconque prétend se dire chrétien : s’il vit et se comporte réellement comme Jésus l’a fait, par opposition à la conscience chrétienne collective actuelle, qui semble souvent profondément critique et intolérante, deux choses que Jésus n’était pas. (Pour être juste, cette conscience chrétienne collective actuelle dont je parle pourrait être pondérée par ce que nous voyons aux nouvelles, qui, quelle que soit la source, est presque toujours biaisée d’une manière ou d’une autre.)

En fait, il semble que beaucoup de ceux qui modélisent le côté obscur du christianisme ne s’engagent probablement pas dans cet examen régulier de leur vie et de leurs comportements. Ou, comme Jésus l’a dit, “enlevant la bûche de son œil avant d’enlever l’écharde de celui de quelqu’un d’autre”.

Il y a une profonde sagesse à nous examiner régulièrement, à nous-mêmes, à regarder nos vies et nos comportements pour voir où nous nous comportons selon l’Évangile de l’Amour, et où nous ne le sommes pas. Il s’agit de nous tenir responsables et de reconnaître honnêtement nos lacunes, tout en reconnaissant en même temps les bonnes choses que nous avons faites. Malheureusement, il semble que de nombreux jeunes et moins jeunes n’aient pas été éduqués à cette pratique.

Lors d’une retraite à laquelle j’ai assisté, le prêtre qui l’a dirigée a dit qu’il demandait toujours aux personnes qui venaient à lui pour se confesser (maintenant appelé le sacrement de réconciliation), de commencer par au moins une BONNE chose qu’ils avaient faite depuis la dernière fois qu’ils avaient reçu le sacrement. . Ou, une bonne QUALITÉ qu’ils possèdent.

Il a reconnu que les gens sont souvent très durs envers eux-mêmes et a réalisé la nécessité d’une approche plus équilibrée dans l’examen de leur vie.

Ne serait-ce pas merveilleux si tous nos chefs spirituels regardaient cela de cette façon ?

Nous devenons ce sur quoi nous nous concentrons.

Si nous essayons toujours d’être parfaits, nous ne deviendrons jamais vraiment les personnes aimantes et indulgentes que l’Intelligence Divine veut que nous soyons. Après tout, si nous ne pouvons pas nous pardonner, comment pouvons-nous pardonner et accepter les autres ?

D’un autre côté, si nous sommes capables de reconnaître nos fautes – et de prier pour la grâce de les surmonter, nos vies spirituelles sont beaucoup plus susceptibles de s’épanouir et de porter des fruits en abondance pour le “royaume de Dieu” parmi nous.