Être gay est « dommage dans l’esprit », déclare l’ambassadrice de la Coupe du monde du Qatar | Nouvelles du monde

Un ambassadeur de la Coupe du monde au Qatar a qualifié l’homosexualité de “dommage mental”.

Deux semaines avant le tournoi de football commence dans l’État du Golfe, l’ancien footballeur qatari Khalid Salman a déclaré à un radiodiffuseur public allemand qu’être gay est “haram”, ou interdit en arabe.

Dans des extraits de l’interview télévisée diffusée sur le programme d’information Heute Journal de ZDF, M. Salman a déclaré qu’il avait un problème avec le fait que les enfants voient des homosexuels.

M. Salman a poursuivi en disant que l’homosexualité “est un mal spirituel”.

“Pendant la Coupe du monde, beaucoup de choses viendront ici dans le pays. Parlons des homosexuels”, a déclaré M. Salman en anglais, qui a été simultanément doublé en allemand dans le segment télévisé.

“Le plus important, c’est que tout le monde acceptera de venir ici. Mais ils devront accepter nos règles”, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi c’était haram, M. Salman a répondu: “Je ne suis pas un musulman strict, mais pourquoi est-ce haram? Parce que c’est dommage pour l’esprit.”

Entretien écourté

L’interview a été immédiatement interrompue par un attaché de presse du comité d’organisation de la Coupe du monde après que M. Salman ait décrit le fait d’être gay comme “un dommage dans l’esprit”, a rapporté ZDF.

Environ 1,2 million de visiteurs internationaux sont attendus au Qatar pour le tournoi d’un mois, qui a été critiqué depuis que l’émirat riche en gaz a été sélectionné comme hôte par la Fifa en décembre 2010.

Il y a eu des inquiétudes concernant le traitement réservé par le pays conservateur aux homosexuels vivant dans le pays ainsi qu’aux touristes LGBTQ assistant à la Coupe du monde.

Les organisateurs de la Coupe du monde n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Sky News.

Le ministre fantôme des Sports du Labour, Jeff Smith, a déclaré qu’il incombait désormais aux organisateurs de la Coupe du monde de condamner ces commentaires.

“Ils doivent dire que cette personne ne nous représente pas, ne représente pas la philosophie et la manière dont la Coupe du monde est censée se dérouler, et dire que les personnes LGBT, ainsi que toutes les autres personnes, sont les bienvenues”, a-t-il déclaré. World at One de BBC Radio 4.

Robbie de Santos du groupe LGBT Stonewall a déclaré qu’il était surpris mais pas choqué par les vues.

“Il est choquant d’entendre de tels commentaires à l’approche de ce qui devrait être une célébration mondiale absolument joyeuse et inclusive. Un tel commentaire qui divise est vraiment, vraiment difficile à entendre”, a-t-il déclaré.

“Je pense que le tournoi va avoir lieu, les gens vont le regarder, mais il va être vraiment difficile pour tant de gens de regarder un tournoi qui vient d’être embourbé dans tant de controverses.”

Appels au boycott

Il y a eu des appels pour que les gens boycottent la Coupe du monde en raison de la position du Qatar sur les droits des homosexuels.

Le chef de l’opposition, Sir Keir Starmer, a déclaré que lui et ses collègues travaillistes ne seraient pas présents.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly était accusé d’être “étonnamment sourd” le mois dernier après avoir exhorté les fans de football LGBT à être “respectueux” du Qatar s’ils se rendent dans le pays pour la Coupe du monde.

Le ministre des Affaires étrangères de l’État du Golfe a déclaré à Sky News ceux qui critiquent le tournoi sont “arrogants”.

“Prêcher à distance n’est pas une solution”, a déclaré le cheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

“Appeler à boycotter la Coupe du monde, ou ceux qui ne viennent pas à la Coupe du monde, c’est leur décision en fin de compte, mais pourquoi priver les gens et le public d’assister et de profiter de la Coupe du monde.”

Des Qataris LGBT arrêtés et maltraités, selon un groupe de défense des droits

Cela vient après qu’un rapport de Human Rights Watch (HRW) a affirmé que les forces de sécurité au Qatar avaient été arrêter et maltraiter arbitrairement des Qataris LGBT récemment.

HRW a déclaré avoir interrogé six Qataris LGBT, dont quatre femmes transgenres, une femme bisexuelle et un homme gay, qui ont déclaré avoir été détenus entre 2019 et 2022.

Ils ont déclaré avoir été détenus sans inculpation dans une prison souterraine de Doha et avoir été victimes de violences verbales et physiques, notamment de coups de pied et de poing.

Une personne a déclaré avoir été détenue pendant deux mois à l’isolement.