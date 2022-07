Être fauché a aidé la comique Phoebe Robinson à créer “Everything’s Trash”

Cette histoire fait partie Je suis tellement obsédé (inscrivez-vous ici)notre podcast présentant des interviews d’acteurs, d’artistes, de célébrités et de créatifs sur leur travail, leur carrière et leurs obsessions actuelles.

L’écrivain, comique et acteur Phoebe Robinson, comme de nombreux artistes en herbe, a longtemps lutté financièrement. Même quand son podcast, Deux reines dope, qu’elle a animé avec Jessica Williams, a remporté un certain succès, elle était toujours fauchée. Heureusement pour nous, elle partage ses combats dans la nouvelle série Tout est poubelle sur Freeform TV et Hulu. L’émission suit une version fictive de Robinson (qu’elle appelle “TV Phoebe”) qui anime un podcast et tente de comprendre l’âge adulte alors que son frère lance une campagne politique.

Giovanni Rufino/Forme libre



“Je voulais vraiment montrer ce voyage de ce que cela peut être de travailler, même dans une industrie où, face à face, il semble que tout soit incroyable. Et puis dans les coulisses, il y a des moments où j’étais en retard sur mon loyer, ou Je ne savais pas quand mon prochain concert indépendant arriverait”, a déclaré Robinson à propos de Everything’s Trash lors d’une interview sur le podcast I’m So Obsessed de CNET. “Je voulais que cela soit intégré au spectacle parce que beaucoup de spectacles sont à New York, et ils ont cette ambiance ambitieuse qui peut virer à la pure fantaisie.”

Everything’s Trash est basé sur le best-seller 2018 du New York Times de Robinson, Everything’s Trash, But It’s Okay. L’idée derrière le livre était de contrer la colère et la division dans notre pays et notre culture en étant vulnérable, avec des défauts et tout.

“J’ai écrit le livre en 2018 parce que j’avais l’impression que ce pays était tellement en colère. Il y avait juste beaucoup de lourdeur dans l’air. Et je voulais juste dire:” Écoutez, tout est poubelle. Nous sommes tous poubelles. avons des défauts. Nous faisons tous des erreurs. Alors reconnaissons-le afin que nous puissions peut-être sortir de l’autre côté et peut-être travailler ensemble “, a déclaré Robinson.

Vous pouvez écouter toute ma conversation avec Robinson dans le lecteur de podcast ci-dessus. Elle discute du défi d’écrire, de produire et de jouer dans sa propre émission de télévision. Robinson explique également pourquoi nous avons besoin de plus de séries comme Ted Lasso ou Abbott Elementary qui ne sont pas basées sur le cynisme.

Abonnez-vous à I’m So Obsessed sur votre application de podcast préférée. Dans chaque épisode, Connie Guglielmo ou moi rencontrons un artiste, un acteur ou un créateur pour en savoir plus sur le travail, la carrière et les obsessions actuelles.