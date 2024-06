Être étouffé pendant un rapport sexuel quelques fois seulement pourrait entraîner des lésions cérébrales permanentes, selon une étude alarmante

Par Cassidy Morrison, journaliste principale en santé pour Dailymail.Com









C’est l’acte sexuel de plus en plus populaire qui suscite l’inquiétude des médecins à travers le pays.

Selon une étude récente, 58 % des étudiantes ont été victimes d’étouffement, médicalement connu sous le nom d’étranglement sexuel, lors de moments intimes.

Mais maintenant, il a été démontré que l’étrange « activation », popularisée par les émissions de télévision de la génération Z comme Euphoria de HBO et le succès du box-office Cinquante Nuances de Grey, provoque des dommages alarmants au cerveau – qui pourraient être permanents.

Des recherches ont montré que les femmes qui avaient été étouffées quatre fois au cours des 30 jours précédents ont connu des changements dans leurs structures cérébrales qui ont affecté leur capacité à effectuer des tâches de mémoire de travail.

La recherche a été menée par le Dr Debbie Herbinick, chercheuse en santé sexuelle et reproductive, qui est l’une des scientifiques à la tête des enquêtes sur les méfaits de l’étouffement.

Le Dr Debbie Herbinick, chercheuse en santé sexuelle et reproductive, est l’une des scientifiques qui dirigent les enquêtes sur les méfaits de l’étouffement.

D’autres études qu’elle a dirigées ont montré que l’étouffement et d’autres formes de relations sexuelles brutales sont non seulement courantes chez les jeunes, mais aussi attendues d’eux.

Un flux sanguin restreint vers le cerveau peut l’empêcher de fonctionner immédiatement à sa capacité normale et peut subir une nécrose, ou la mort des tissus, dès cinq minutes en raison d’un manque d’apport d’oxygène et de glucose.

Les risques de l’acte sexuel résident dans le fait de priver le cerveau d’oxygène.

Même si cela ne dure que de courtes périodes, par exemple 10 secondes, cela peut provoquer un évanouissement. Des minutes sans oxygène peuvent entraîner des lésions cérébrales permanentes.

Les neurones, ou cellules cérébrales, commencent à se ratatiner et à mourir. Pour survivre, ils puisent dans les réserves de carburant d’urgence, qui génèrent de l’acide lactique dans le sang, entraînant finalement des lésions tissulaires au niveau du cœur, des reins et du foie après environ 20 minutes.

L’attrait, disent les défenseurs, est l’exaltation ressentie par l’afflux soudain d’oxygène qui se déclenche lorsque le partenaire lâche prise.

Le Dr Herbernick a déclaré: «Il y a une grande inquiétude à propos des adolescents et des jeunes qui font cela, qui n’ont pas encore vraiment de connaissances et d’informations complètes sur ces comportements, qui ont peut-être une pratique, une expérience ou une expérience très limitée en matière de communication sur la sexualité.»

« Même historiquement, dans les communautés perverses et BDSM, l’étranglement, qui est en réalité ce qu’est l’étouffement, a été interdit pour la plupart et considéré comme une sorte de comportement vraiment rare ou de niche qui intéressait un petit sous-ensemble de personnes et dont ils avaient besoin. consentement, communication, éducation très prudents.

Les zones éclairées en rouge et orange représentent le groupe étouffant qui avait des zones cérébrales plus épaisses dans de nombreuses régions, y compris des parties des lobes frontal, temporal, pariétal et occipital, dans les deux hémisphères impliqués dans une longue liste de processus, notamment la reconnaissance faciale, la décision. fabrication, conscience de soi et mouvements moteurs

Le groupe souffrant d’étouffement a montré des changements significatifs dans la dimensionnalité fractale (une mesure de la complexité des structures cérébrales, indiquant à quel point la surface du cortex est complexe et détaillée) dans diverses régions du cerveau par rapport au groupe naïf d’étouffement, avec des augmentations dans certaines zones et des diminutions. chez les autres

Les zones en bleu représentent le groupe étouffant qui présentait beaucoup moins de repliement cérébral (gyrification) par rapport au groupe naïf d’étouffement dans plusieurs régions du cerveau impliquées dans la prise de décision, la planification, la régulation émotionnelle, le traitement des récompenses, le traitement du langage et la parole.

Une étude dans la revue Comportement cérébral a examiné deux groupes de 41 femmes, un groupe qui avait été étouffé au cours des 30 derniers jours et un autre qui ne l’avait pas été, pour voir comment la pratique affectait la structure de leur cerveau.

Le groupe qui s’étouffait présentait une épaisseur corticale considérablement accrue dans plusieurs régions du cerveau impliquées dans la reconnaissance des visages, le traitement visuel et la mémoire. par rapport au groupe naïf de l’étouffement, ce qui suggère que la structure de leur cerveau avait changé, peut-être de façon permanente.

Ces changements structurels pourraient être associés à des différences dans les fonctions cognitives ou dans le traitement sensoriel.

Les mesures de la complexité des structures cérébrales étaient mitigées : le groupe qui s’étouffait présentait un volume accru dans les régions impliquées dans le traitement du toucher, le traitement émotionnel, la reconnaissance d’autres visages et corps, mais une diminution de la taille des zones impliquées dans la mémoire de travail, les fonctions exécutives supérieures et la conscience de soi. et le traitement visuel.

Cliquez ici pour redimensionner ce module

Mais les auteurs de l’étude ont mis en garde: « Il est possible que les individus prédisposés aux maladies mentales telles que la dépression aient déjà une morphologie corticale altérée et soient ainsi plus enclins à adopter des comportements à risque. »

La pratique de l’étouffement pendant les rapports sexuels est un phénomène relativement nouveau. Après avoir dépassé le stade de la dissimulation dans des niches d’Internet sur des sites pornographiques – qui ont prospéré – l’étouffement intime est désormais un élément incontournable de la culture pop.

Au-delà d’Euphoria, des musiciens comme Jack Harlow et des comédiens comme Ali Wong ont partagé leur préférence pour cette pratique.

Le premier épisode de l’émission Max Euphoria montre un personnage, Cassie, en train d’avoir des relations sexuelles avec un partenaire qui l’étouffe, en supposant qu’elle l’apprécierait. Il ne lui a pas demandé en premier.

Pendant ce temps, Jack Harlow chante dans sa chanson Lovin On Me : « Je suis vanille, bébé, je vais t’étouffer, mais je ne suis pas un tueur, bébé. »

Et le comédien Ali Wong a déclaré : « Je suis une personne autoritaire, alors soyez le patron, d’accord ? Étouffe-moi suffisamment pour que je ne puisse pas parler. Parce que si je peux parler, je vais te dire quoi faire.

Un 2022 étude ont rapporté que les femmes qui ont été étouffées au moins une fois ont subi une perte de conscience, indiquant au moins de légères lésions cérébrales acquises, des convulsions, des troubles moteurs et de la parole et une paralysie.

Sam Pybus, 32 ans, du Royaume-Uni, a tué sa maîtresse Sophie Moss, 33 ans (photo) en lui appliquant une pression sur le cou pendant un rapport sexuel.

Sam Pybus, 32 ans, et sa désormais ex-femme Louise Howitt, ont été emprisonnés pendant quatre ans et huit mois après avoir reconnu l’homicide involontaire de Sophie Moss, une mère de deux enfants vulnérable qu’il a étranglée à mort au lit.

Les résultats psychologiques comprenaient le SSPT, la dépression, les tendances suicidaires et la dissociation. Les symptômes cognitifs et comportementaux ont été décrits moins fréquemment, mais comprenaient une perte de mémoire, une agressivité accrue, une observance et un manque de recherche d’aide.

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

Le Dr Herbernick a déclaré : « Je pense que les parents sont pour la plupart très choqués d’entendre parler de ces changements de comportement sexuel chez les adolescents et les jeunes adultes, les étudiants, etc. Parce que ce n’étaient pas les comportements dominants, alors que les personnes qui sont actuellement dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine avaient cet âge. Il est donc très difficile pour les gens de croire, voire même d’accepter, que cela puisse être le cas.

Le 7 février, Sam Pybus du Royaume-Uni a exercé une pression sur le cou de sa petite amie Sophie Moss alors qu’ils avaient des relations sexuelles chez elle. Elle lui avait déjà demandé de le faire, ce qui rendait cela techniquement consensuel. M. Pybus a déclaré qu’il était en état d’ébriété lorsqu’il avait mortellement étranglé la mère de deux enfants.

Cette affaire est la dernière d’une série d’exemples dans lesquels une « défense de violence sexuelle » a été utilisée par des hommes accusés d’avoir tué des femmes.

Il affirme que la personne étranglée a « demandé » à son partenaire d’accomplir l’acte qui a conduit à l’homicide, ajoutant que l’homicide était le résultat de pratiques sexuelles auxquelles la victime avait consenti et éventuellement exigé.

M. Pybus a été condamné à seulement quatre ans et huit mois après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire et non de meurtre, car rien n’indiquait qu’il avait l’intention de la tuer ou de lui causer un préjudice grave.