Être en meilleure forme peut réduire le risque de cancer de la prostate de 35 %, selon une étude | Cancer de la prostate

Les hommes peuvent réduire leur risque de cancer de la prostate jusqu’à 35 % en faisant un peu plus de jogging, de vélo ou de natation, suggère une étude.

L’amélioration de la capacité cardiorespiratoire de seulement 3 % au cours d’une année était associée à un risque bien plus faible de développer la maladie. Les résultats ont incité les chercheurs à encourager les hommes à améliorer leur condition physique afin de réduire leur risque de cancer de la prostate.

“Plus l’activité est intense, plus les exigences en termes de durée et de fréquence sont faibles”, a déclaré la co-auteure de l’étude, le Dr Kate Bolam, de l’École suédoise du sport et des sciences de la santé à Stockholm. « De plus, impliquer davantage de muscles entraînera un plus grand défi aérobie sur le système cardiovasculaire.

« Par conséquent, les activités qui impliquent le bas du corps… la marche ou le jogging rapide, la randonnée, les activités pour lesquelles vous êtes à peine incapable de maintenir une conversation en faisant… ou qui incluent de préférence également les bras et les jambes sont recommandées pour un effet plus significatif.

« L’astuce consiste à solliciter régulièrement votre système cardiovasculaire afin qu’il s’améliore et réponde aux exigences qui lui sont imposées. Cela pourrait même être de la danse en ligne si cela fait monter votre rythme cardiaque et que vous vous amusez.

L’étude n’a pas expliqué comment une personne pourrait améliorer de 3 % sa capacité cardiorespiratoire. Mais Bolam a déclaré que son conseil serait de « penser aux activités que vous jugez agréables et qui augmentent votre fréquence cardiaque et que vous pourriez ajouter à votre routine hebdomadaire ».

L’étude suédoise a analysé les données sur les niveaux d’activité physique, la taille et l’indice de masse corporelle (IMC) de 57 652 hommes, ainsi que des informations sur le mode de vie et la santé perçue, ainsi que les résultats d’au moins deux tests de condition cardiorespiratoire.

Les mesures annuelles de la condition cardiorespiratoire ont été exprimées par la quantité d’oxygène utilisée par le corps lors d’un exercice aussi intense que possible. Les hommes ont été répartis en groupes en fonction de cette augmentation de 3 %, restant stable ou diminuant de 3 % chaque année.

Au cours d’une période de suivi moyenne de sept ans, les chercheurs ont découvert que 592 hommes avaient reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Ceux dont la condition physique s’était améliorée de 3 % par an étaient 35 % moins susceptibles de développer un cancer que ceux dont la condition physique avait diminué.

Les résultats ont été publiés dans le British Journal of Sports Medicine.

Simon Grieveson, directeur adjoint de la recherche à Prostate Cancer UK, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré : « Il s’agit d’une recherche intéressante qui s’ajoute aux études précédentes montrant des liens possibles entre l’exercice et une moindre probabilité de développer un cancer de la prostate.

“Rester régulièrement en forme et avoir une alimentation équilibrée sont bons pour la santé et le bien-être général de chaque homme. Cependant, nous ne savons pas avec certitude si l’activité physique peut réduire le risque de contracter ou de mourir d’un cancer de la prostate.”

Matt Lambert, responsable de l’information et de la promotion de la santé au World Cancer Research Fund, a déclaré : « Il est largement connu qu’avoir un niveau plus élevé de forme cardiorespiratoire est important pour notre santé et notre longévité, mais cela peut également protéger contre certaines maladies.

“Cette étude perspicace ajoute aux preuves sur la façon dont les facteurs de risque tels que la forme physique peuvent jouer un rôle dans la réduction du risque de cancer de la prostate chez les hommes.”