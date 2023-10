Être drôle ne vous rend pas plus attirant

Des recherches de l’Université du Queensland ont montré qu’être drôle ou avoir un bon sens de l’humour ne vous rend pas nécessairement plus attrayant pour les partenaires potentiels.



Auteur principal Henri Wainwright depuis École de psychologie de l’UQ analysé les résultats de speed-dates de 3 minutes avec des centaines de participants hétérosexuels.

« Nous avons demandé à 554 participants ayant participé à 861 speed dates de répondre d’abord à des questions sur eux-mêmes, y compris leur préférence pour l’humour chez un partenaire idéal », a déclaré M. Wainwright.

« Après chaque rendez-vous, ils évaluaient ensuite leur partenaire sur des caractéristiques telles que son humour et son attrait. »

M. Wainwright a déclaré que les résultats étaient surprenants.

« Nous avons constaté que, quel que soit leur sexe, les participants qui se moquaient davantage de leur partenaire ou recevaient plus de rires ne considéraient pas leur partenaire comme plus ou moins attirant », a-t-il déclaré.

« Il est intéressant que ce résultat s’oppose à la croyance répandue selon laquelle les femmes sont plus attirées par les hommes drôles et que les hommes sont plus attirés par les femmes qui les trouvent drôles. »

M. Wainwright a déclaré que les résultats étaient incompatibles avec la théorie des indicateurs de condition physique, selon laquelle être drôle nécessite une réflexion rapide, de l’intelligence et de la créativité.

« Dans le passé, on pensait qu’être attiré par des individus drôles était utile parce que vos enfants étaient plus susceptibles d’hériter de caractéristiques bénéfiques, comme l’intelligence », a-t-il déclaré.

« Si cela est vrai, ce processus conduirait à un avantage évolutif à la fois pour être drôle et attiré par des gens drôles, une explication potentielle de la raison pour laquelle l’humour se retrouve dans pratiquement toutes les cultures humaines.

« Cependant, nos résultats suggèrent qu’essayer trop d’être drôle lors d’un rendez-vous pourrait être plus contre-productif qu’utile – vous devriez simplement être vous-même. »

