Être distrait ne signifie pas que vous souffrez de TDAH : le danger de l’autodiagnostic chez les adolescents | Santé

À l’âge de huit ans, les visites chez le médecin sont devenues une routine dans la vie d’Andrea Belmont. Elle se souvient avoir répondu à de nombreuses questions d’hommes en blouse blanche, avoir subi des tests sur de « grosses machines » et avoir commencé à prendre des pilules tous les matins. « Je ne comprenais pas ce qui se passait ni ce que j’avais ; je sais seulement que lorsque ma mère l’a dit aux professeurs, ils m’ont traitée différemment. Et pas vraiment dans le bon sens », admet-elle. Cela fait 18 ans qu’on lui a diagnostiqué un acronyme de quatre lettres difficile à comprendre pour quelqu’un de son âge et qui lui donnait l’impression d’être une extraterrestre : TDAH, trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Mais cette sensation d’être sur une autre planète est très différente de ce qu’elle éprouve aujourd’hui. Elle entend désormais fréquemment des commentaires du type « désolée, j’ai été distraite, c’est mon TDAH ». Et c’est parce que, selon les réseaux sociaux, si vous vous déconnectez de ce qui se passe autour de vous lorsque quelqu’un parle, si vous avez tendance à oublier des choses ou si vous vous concentrez trop lorsque vous travaillez sur un projet, vous pouvez en être atteinte. Il existe une prolifération de contenu autour de ce trouble psychiatrique. De nombreuses personnes s’identifient aux symptômes et s’en reconnaissent, même si elles n’ont jamais reçu de diagnostic. « C’était autrefois mal vu, mais maintenant c’est à la mode », explique Belmont.

Dans la lutte pour rendre visibles les personnes neurodivergentes, le débat sur ce trouble en particulier, et sur la santé mentale en général, est devenu la norme. Et même si c’est une chose positive, dans la pratique, cela peut finir par banaliser le problème. Certains créateurs de contenu sont passés de la sensibilisation à l’encouragement à l’autodiagnostic du TDAH, comme cela s’est déjà produit avec la dépression, l’anxiété, le trouble de la personnalité limite et d’autres problèmes mentaux qui sont devenus la matière première des médias sociaux et du contenu tendance.

Les vidéos avec les tags #adhd ou #tdah sont monnaie courante, avec plus de 17 milliards de vues sur TikTok. Ces vidéos décrivent des symptômes allant de la distraction à la paralysie du TDAH, un type de procrastination extrême. Et ce contenu encourage les gens à se tourner vers d’autres moyens pour obtenir un diagnostic rapide, que ce soit les réseaux sociaux ou les tests en ligne largement disponibles qui ont gagné en popularité mais qui constituent une ressource inadéquate. Une étude a révélé que lorsque les adultes effectuaient ces tests, ils étaient souvent identifiés comme souffrant de TDAH même si ce n’était pas le cas.

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental qui débute dans l’enfance et qui se manifeste généralement par une inattention, une désorganisation, une hyperactivité et une impulsivité, des symptômes qui entraînent des problèmes dans des environnements tels que la maison ou l’école. Les patients sont généralement classés en trois types : hyperactifs et impulsifs, inattentifs ou une combinaison des deux. Bien qu’il soit généralement identifié et traité dès l’enfance, de plus en plus d’adultes déclarent en souffrir. Malgré la controverse qui entoure parfois ce trouble chez les adultes — il y a seulement 20 ans, la plupart des professionnels ne croyaient pas vraiment au TDAH à l’âge adulte —, 50 % des personnes concernées en souffrent à l’âge adulte, selon Josep Antoni Ramos Quiroga, chef du service de psychiatrie de l’hôpital Vall d’Hebron de Barcelone.

Aldo Ferrera se place parmi les personnes suspectées d’être atteintes de cette maladie. À 27 ans, il se considère comme une personne dispersée avec un esprit très agité. Danae Medrano, du même âge, parle de symptômes similaires et ajoute irritabilité, oubli, problèmes de sommeil et sautes d’humeur constantes. Caio Ruvenal, 29 ans, a été diagnostiqué avec un TDAH léger lorsqu’il était enfant, mais pense qu’il en souffre toujours car il a du mal à se concentrer et perd et oublie des objets. Ils ont tous en commun d’avoir fait des recherches sur leurs symptômes dans des livres ou sur Internet, mais de ne pas avoir consulté de spécialiste à l’âge adulte.

Chez les enfants comme chez les adultes, les symptômes du TDAH peuvent aller « de très légers à très graves », explique Ramos Quiroga. Le cas de Bruno Solorio, comme il le décrit lui-même, est plus proche de ce dernier. Il a été diagnostiqué à 14 ans et, bien qu’il ait abandonné le traitement après quelques mois, il l’a repris à 28 ans. « De plus en plus de personnes disent qu’elles ont la même chose que moi, mais c’est très différent selon les personnes. Le mien est très visible. Cela a affecté toute ma vie : à l’école, au travail, en société et même en amour. Les gens pensent que tu ne t’intéresses pas aux choses ou que tu es paresseux. Et j’ai le soupçon que ceux que le monde appelle perdants « Ce sont juste des gens qui souffrent de TDAH. »

Les problèmes de l’autodiagnostic

Ramos Quiroga affirme qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter d’une augmentation des cas de TDAH, car la prévalence et l’incidence sont restées « très stables » au fil du temps et il parle même d’un possible sous-diagnostic chez les adultes. Il reconnaît cependant que, comme c’est le cas de nombreux spécialistes médicaux, l’autodiagnostic encouragé en ligne peut être problématique. « Il existe un accès à des informations rigoureuses sur Internet, mais il existe également d’autres informations qui sont trompeuses », souligne-t-il.

L’un des plus gros problèmes de l’autodiagnostic est que la maladie peut être confondue avec une autre pathologie. Certaines maladies peuvent provoquer des symptômes similaires qui font que les gens se sentent lents, facilement distraits et oublieux. Le stress, par exemple, qu’il soit chronique ou aigu, peut imiter le TDAH et entraîner des difficultés de planification, d’organisation et d’autorégulation. « Certaines personnes viennent chez le médecin en prétendant souffrir de TDAH et quand on leur dit qu’elles n’en souffrent pas, elles se sentent même mal à l’aise. Mais il y a aussi des cas où ce qu’elles pensaient être un déficit d’attention s’est avéré être de l’autisme. Peu de gens savent qu’il s’agit d’un facteur de risque important pour d’autres maladies, de la dépression aux addictions, en passant par le trouble bipolaire et le diabète de type 2. »

Une étude de 2017 a révélé qu’environ 95 % des participants qui ont commencé à présenter des symptômes de type TDAH à partir de 12 ans n’étaient pas atteints du trouble malgré des listes de contrôle des symptômes correspondantes. C’est pourquoi un diagnostic correct est nécessaire et nécessite plusieurs étapes : un entretien, une anamnèse médicale et développementale, des questionnaires sur les symptômes et, si possible, des conversations avec d’autres personnes de la vie du patient. Parfois, une analyse neurologique est également utilisée. Antonio Barrio, du centre de neurologie pédiatrique qui porte son nom, explique que dans sa spécialité, ils effectuent des analyses complètes des capacités cognitives de toutes les zones fonctionnelles du cerveau : évaluation psycholinguistique, psychomotrice, de socialisation et comportementale pour canaliser l’attention psychologique et, si nécessaire, le traitement pharmacologique.

La recommandation la plus importante est d’évaluer l’impact de la maladie sur la vie quotidienne. « Si j’ai de graves difficultés et qu’il y a un impact émotionnel important sur la vie, une évaluation est nécessaire. Si les symptômes permettent un fonctionnement adéquat, il vaut mieux ne pas me laisser influencer par des choses qui ont été rapportées sans l’aide de professionnels », explique Ramos. « S’il existe de fortes preuves d’anxiété, de dépression ou de TDAH, une évaluation approfondie est alors nécessaire », conclut-il.

Inscrivez-vous pour notre newsletter hebdomadaire pour obtenir davantage de couverture de l’actualité en anglais de EL PAÍS USA Edition