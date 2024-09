Être difficile en matière de nourriture pourrait être génétique : étude

Deux enfants s’efforçant de manger un plat de spaghetti, mai 1952. Publication originale : Photo … [+] Post – 5865 – Il n’y a tout simplement pas de fin à cela ! – pub. 17 mai 1952. (Photo de Ronald Startup/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images) Getty Images

Certaines personnes sont prêtes à manger presque tous les types d’aliments pour satisfaire leur faim. Et certaines, qualifiées de mangeurs difficiles, préfèrent manger les mêmes plats qu’elles connaissent. Il s’avère que cette réticence à manger de nouveaux aliments ou « caprices » n’est pas quelque chose sur laquelle un individu a un contrôle total, car il s’agit principalement d’un trait génétique, d’un nouvelle étude trouvé.

« L’irritabilité alimentaire décrit la tendance à manger une gamme limitée d’aliments, souvent en raison d’une certaine exigence en matière de goût ou de texture, et de la réticence à essayer de nouveaux aliments et de nouvelles saveurs », expliquent les auteurs de l’étude. « L’irritabilité alimentaire ou la difficulté à manger est courante et se développe généralement tôt dans la vie (pendant la petite enfance) avec des taux de prévalence compris entre 6 % et 50 %. »

Si la plupart des enfants deviennent moins exigeants en matière de choix alimentaires à l’adolescence, des recherches antérieures ont montré que certains enfants continuent à être sélectifs dans leurs choix alimentaires jusqu’à l’âge adulte. L’auteure principale de la récente étude, Zeynep Nas de l’UCL Behavioural Science & Health et ses collègues, ont cherché à savoir si les causes profondes des caprices alimentaires sont environnementales ou en grande partie dues à des influences génétiques.

Ils ont recruté 2 400 paires de jumeaux et leurs parents, à qui on a demandé de remplir des questionnaires sur les habitudes alimentaires de leurs enfants de 16 mois à 13 ans. Ils ont observé que les influences génétiques jouaient un rôle crucial dans la formation des comportements alimentaires des enfants et ont reconnu que, comme l’alimentation capricieuse est un trait génétique, « les interventions peuvent être plus difficiles, ciblées, personnalisées et une gestion plus intensive peut être nécessaire tout en rassurant les parents sur le fait qu’ils ne sont pas à blâmer ».

Dans un communiqué de presse, Nas a déclaré : « L’irritabilité alimentaire est courante chez les enfants et peut être une source majeure d’anxiété pour les parents et les soignants, qui se blâment souvent pour ce comportement ou sont blâmés par les autres. »

« Nous espérons que notre découverte selon laquelle les caprices alimentaires sont en grande partie innés contribuera à atténuer la responsabilité parentale. Ce comportement n’est pas le résultat de l’éducation parentale », a ajouté Nas. « Notre étude montre également que les caprices alimentaires ne sont pas nécessairement une simple « phase », mais peuvent suivre une trajectoire persistante. »

Nas et son équipe ont également souligné dans leur étude que les résultats ne suggèrent pas nécessairement que les caprices alimentaires ou l’irritabilité alimentaire ne peuvent pas être traités chez les enfants. Après tout, une alimentation saine comprend une gamme variée de légumes, de fruits, de légumineuses et d’autres aliments riches en protéines. Et les caprices alimentaires peuvent empêcher un enfant de bénéficier d’une nutrition adéquate.

L’étude a également révélé que certaines interventions contre l’irritabilité alimentaire pourraient être mises en œuvre chez les enfants et pendant l’adolescence. « Ces résultats suggèrent que les tout-petits qui présentent une irritabilité alimentaire plus élevée sont également plus susceptibles de connaître une augmentation plus importante de cette irritabilité alimentaire à mesure qu’ils grandissent. Cela intéresse non seulement les chercheurs, mais aussi les cliniciens et la communauté plus large de la santé des enfants et des adolescents », ont expliqué les chercheurs.

« Étant donné les liens entre les troubles alimentaires difficiles et d’autres problèmes de santé physique et psychologique, y compris les troubles de l’alimentation tels que le trouble de l’apport alimentaire restrictif évitant (ARFID), la détection et l’intervention précoces pour les troubles alimentaires chez les tout-petits peuvent réduire l’expression de ce comportement tout au long du développement », ont-ils ajouté.