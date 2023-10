Être classe ouvrière signifie que j’ai constamment peur de perdre mon travail, déclare Paddy McGuinness alors qu’il lance une nouvelle émission

PADDY McGUINNESS est tellement ravi de son nouveau spécial Stand Up To Cancer, Don’t Look Down – il y participe aussi.

Le présentateur et une foule de célébrités affronteront leur peur des hauteurs avec un exploit inédit : une promenade en fil de fer à travers un monument londonien qui n’a pas encore été révélé.

Paddy McGuinness animera et participera à l'émission spéciale Stand Up To Cancer Don't Look Down

Paddy et des célébrités se rendront dans les Alpes autrichiennes pour s'entraîner pour leur numéro de highwire

Paddy, que l’on voit en train de maîtriser l’équilibre, a déclaré : « J’ai fait des trucs pour Stand Up To Cancer dans le passé, alors quand Channel 4 a suggéré de m’impliquer, j’ai pensé que c’était assez intéressant – je n’ai jamais vu ça faire. avant.

« Je n’ai jamais vu Ant et Dec dans la jungle manger le pénis d’un kangourou – ils disent toujours : ‘Allez, vas-y, vas-y !' »

Le programme voit Paddy et des célébrités dont Beverley Callard, David Ginola, Anton Ferdinand, Charley Boorman, Victoria Pendleton ainsi que les noms de TikTok Gk Barry et Fats Timbo, se diriger vers les Alpes autrichiennes pour s’entraîner pour leur numéro de highwire.

Les choses s’améliorent à nouveau pour Paddy après une série de malchance avec les spectacles.

J’ai raconté plus tôt cette année comment la BBC avait supprimé deux de ses émissions – Catchpoint et I Can See Your Voice – alors que le tournage de Top Gear était toujours suspendu alors que Freddie Flintoff se remettait de son accident d’horreur.

Paddy est donc ravi d’être à la tête de l’émission de campagne annuelle sur la santé de Channel 4 et son nouveau jeu télévisé de défi Tempting Fortune s’est également avéré un succès.

Mais cela ne l’empêche pas de s’inquiéter. Il a déclaré : « Je pense qu’être ouvrier, c’est en soi.

« Vous avez juste ce truc. . . cette peur constante de, si ça s’arrête, que dois-je faire ensuite ?

« Vous avez constamment cela en tête. J’ai toujours été très motivé dans ce sens.

« J’ai toujours regardé vers l’avenir, même lorsque je participe à une émission qui a vraiment du succès.

«Je regarde constamment la prochaine chose ou j’essaie de créer quelque chose moi-même.»

Le programme Stand Up To Cancer tient également à cœur à Paddy.

Il a déclaré : « Mon père est décédé d’un cancer du côlon et mon frère souffrait de leucémie.

« Mon truc avec Stand Up To Cancer, en particulier avec la collecte d’argent, c’est que j’espère – je touche du bois – que d’ici toute notre vie, ils auront découvert le remède.

«Je suis entièrement axé sur la recherche et plus on peut y consacrer d’argent, mieux c’est.»

Découvrez comment Paddy et les courageuses célébrités s’en sortent mardi 10 octobre à 21h15 sur Channel 4.

KIRSTY DANS SAS ‘ÉCHEC’

Hier soir, les TÉLÉSPECTATEURS ont vu l’actrice de Hollyoaks, Kirsty Leigh-Porter, devenir la première célébrité à quitter cette série de SAS : Who Dares Wins.

Mais elle dit que sa décision de quitter l’émission de Channel 4 était « absolument écœurante », révélant qu’elle avait commencé à souffrir de crises de panique.

Kirsty Leigh-Porter est devenue la première célébrité à quitter cette série de SAS : Who Dares Wins

Kirsty m’a dit : « J’en suis arrivée à un point où j’ai commencé à réfléchir et à comprendre ce qui se passait réellement.

« Nous avions déjà fait deux semaines d’isolement en plein Vietnam sans avoir pu parler à notre famille.

«Je pense que mon cerveau a été déclenché par la réaction au stress, ce qui a déclenché une énorme crise de panique.

«Je me sentais tellement essoufflé et faible et je pensais sérieusement que j’allais avoir une crise cardiaque.

« Mais j’étais complètement vidé, j’avais juste l’impression d’avoir échoué.

« Je savais que j’aurais pu faire mieux, mais c’est tout simplement débilitant de souffrir de crises de panique. »

Kirsty a commencé à se débattre après l’horrible défi du masque à gaz, qui déclenche une réaction de stress alors que les célébrités tentent de s’échapper d’une pièce en respirant des gaz lacrymogènes.

Elle a ajouté : « Mon expérience m’a fait réaliser que je devais passer beaucoup plus de temps à travailler sur moi-même, à faire de petits pas et non à faire des pas de géant vers une jungle ! »

Kirsty a fait mieux que John Barrowman, qui a quitté la série de 2024 – filmée cet été – après seulement 30 minutes.

MICHAEL EN AFRIQUE

SIR MICHAEL PALIN a fixé la destination de sa nouvelle série de voyages, qui sera la première depuis le décès de sa femme Helen en mai.

L’explorateur entreprendra un voyage au Nigeria, en Afrique de l’Ouest, pour Channel 5 plus tard ce mois-ci, à condition que son équipe parvienne à régler les formalités administratives à temps.

Sir Michael a déclaré : « Nous prévoyons un voyage de trois semaines en octobre et novembre, mais préparer toutes les autorisations et la sécurité est un véritable défi.

« J’espère que tout ira bien et que je reprendrai la route.

«Mais je sais qu’Helen m’aurait encouragé à le faire.

« J’entends sa voix dans ma tête qui dit : ‘Ne te morfonds pas, continue.' »

UN APPEL À LA RÉALITÉ POUR BEV À NOUVEAU

La légende du SOAP, Beverley Callard, a révélé qu’elle avait renoncé définitivement aux émissions de téléréalité après son passage dans I’m A Celebrity – jusqu’à ce que Don’t Look Down arrive.

L’ancien acteur de Corrie était l’une des célébrités qui se sont rendues au effrayant château de Gwrych au Pays de Galles pour le spectacle de Ant et Dec pendant Covid en 2020.

Beverley Callard avait renoncé à la télé-réalité jusqu'à Don't Look Down

S’ouvrant sur sa propre histoire, la star de Liz McDonald a déclaré : « Je suis une célébrité, c’était incroyable – effrayant à cause des défis – et nous étions au Pays de Galles, c’était glacial.

« Je pensais que c’était le seul, je n’en ferai pas plus maintenant. Mais quand on m’a demandé de faire ça, j’ai juste pensé : je ne peux pas dire non.

« J’ai eu un cancer quand j’avais 32 ans – je vais bien maintenant, tout à fait bien – mais un de mes très chers amis est mort dans mes bras il y a quelques années d’un cancer.

« J’ai même perdu un chien à cause d’un cancer, un très jeune chien.

« Et un autre de mes très chers amis souffre d’un cancer des os.

« Je pense que lorsque vous parlez aux gens, cela touche tout le monde d’une manière ou d’une autre – même si cela ne les a pas touchés personnellement, cela a touché quelqu’un qu’ils aiment. »

KIM SUR LA MARCHE POUR PAPA

La poupée PUSSYCAT Kimberley Wyatt a prouvé qu’elle pouvait relever un défi avec grâce lorsqu’elle a épaté l’émission Dancing On Ice l’année dernière.

Mais pour le chanteur, participer à la marche sur équilibriste, c’est bien plus que simplement offrir un autre spectacle.

Kimberley Wyatt participe à Don't Look Down alors que trois membres de sa famille suivent un traitement contre le cancer

Elle a déclaré : « C’est important pour moi en raison de la gravité du « pourquoi » nous sommes là et j’espère que les gens seront inspirés à faire un don.

« Mon père suit actuellement un traitement ainsi que deux autres membres de ma famille.

« Donc, dans cette émission, nous nous sommes réunis pour Stand Up To Cancer afin de collecter des fonds et, espérons-le, d’aider à sauver des vies. »