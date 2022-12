Être amoureux en fait m’a fait me sentir comme un paria et un commentaire cruel sur le poids m’a presque brisé, révèle Olivia Olson

ELLE a ébloui en tant qu’écolière entièrement américaine qui a volé le cœur d’un jeune garçon dans la comédie romantique à succès Love Actually.

Mais l’actrice Olivia Olson dit que dans la vraie vie, elle se sentait comme une paria et craignait de faire une dépression alors que la pression d’être une enfant star devenait trop forte.

Getty

Olivia Olson de Love Actually craignait de faire une dépression alors que la pression d’être une enfant star devenait trop forte[/caption]

Olivia, maintenant âgée de 30 ans, a développé un trac paralysant alors que les gros bonnets d’Hollywood critiquaient son poids et remettaient en question son appartenance ethnique.

Bien qu’elle soit l’une des chanteuses les plus talentueuses de sa génération, avec un sourire mégawatt, un directeur de casting lui a même dit qu’elle devait perdre 10 livres pour gagner un rôle majeur.

Le stress – et les brimades vicieuses auxquelles elle a été confrontée à l’école – ont finalement convaincu Olivia, qui est métisse, de tourner le dos au grand écran et de commencer à travailler comme comédienne de doublage.

Parlant pour la première fois de son calvaire, elle a déclaré : « Je remercie mes parents d’être un tel système de soutien, car c’est une sorte de miracle que je n’aie pas eu de dépression nerveuse.

“Le processus d’audition est un rejet constant et à cet âge, avoir des directeurs de casting qui vous disent littéralement en face, quand vous avez 12 ans, ‘Oh, nous t’aimerions si seulement tu perdais 10 livres’. C’est comme, ‘Quoi?’

« Toute personne qui dit cela à un enfant doit réévaluer, mais c’est comme ça que le monde fonctionnait à l’époque.

« C’est ce qui m’a poussé à faire de la voix off, car peu importe à quoi je ressemblais.

« Je pouvais laisser mon talent parler de lui-même.

« Je suis tellement ethniquement ambigu que les gens ne savaient pas comment me placer.

“Je n’étais mis à l’écart que pour des rôles hispaniques et on me demandait : ‘Parlez-vous espagnol ?’

“Et j’expliquais, ‘Non, je ne suis pas hispanique, alors pourquoi le ferais-je?’

« Personne ne savait ce que j’étais ni où me placer.

« Les gens demandaient : ‘Qu’est-ce que tu es ?’ Cela vous donne l’impression d’être un animal de zoo.

Les fans seront choqués d’apprendre le traitement d’Olivia étant donné à quel point son étoile brillait à l’époque.

Love Actually, qui mettait également en vedette Martine McCutcheon, Emma Thompson, Liam Neeson et Keira Knightley, entre autres, et célèbre son 20e anniversaire, semblait être un rôle décisif pour le jeune talentueux.

Olivia a joué Joanna Anderson, la chanteuse principale d’un groupe scolaire, dont le camarade de classe Sam est amoureux.

Sam, joué par Thomas Brodie-Sangster, trouve finalement le courage de confesser son amour à l’aéroport avant de s’envoler pour les États-Unis.

Joanna revient ensuite en courant devant la sécurité pour lui donner un baiser sur la joue dans l’un des moments les plus réconfortants du film réalisé par Richard Curtis en 2003.

L’interprétation d’Olivia du hit de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, a également laissé les téléspectateurs sous le charme.

Son chant était si bon que les producteurs ont dû lui demander de le baisser pour le rendre plus réaliste.

Incroyablement, Love Actually était le premier rôle majeur pour lequel elle avait auditionné.

Et les cinéphiles n’avaient aucune idée à quel point l’enfance de la fillette de dix ans avait été inhabituelle avant qu’elle ne soit arrachée à l’obscurité.

Olivia a été adoptée alors qu’elle était bébé avec sa mère de 15 ans.

Le couple qui est devenu ses parents est le comédien Martin Olson, 66 ans, et sa femme Kay, une artiste et astrologue à la retraite, qui l’a élevée dans le riche Westlake Village, en Californie.

Olivia a déclaré: “J’ai ces moments où je pense:” J’aurais pu être élevée dans la rue par une mère célibataire de 15 ans “.

“Ma mère biologique a rencontré mes parents par l’intermédiaire d’un ami commun et elle voulait que je sois élevé par quelqu’un qui se porte garant.

« Elle n’a vécu avec nous qu’un an, le temps de remettre sa vie sur les rails. C’était toujours le plan qu’elle suivrait.

«Ce n’est pas mon histoire à raconter – même si cela m’a amené ici – mais elle était une fugue de Floride et n’a pas eu une bonne éducation.

“Elle s’est enfuie en Californie à 13 ans avec son jeune frère et ils ont fait en sorte que ça marche. Et elle était tellement ravie pour moi quand j’ai remporté le rôle dans Love Actually.

Cependant, Olivia a trouvé la célébrité du jour au lendemain difficile à gérer.

Elle a déclaré: «J’ai été absente de mon école pendant si longtemps pour filmer Love Actually et quand je suis revenue, c’était comme: ‘Oh, tu es une célébrité maintenant’.

“J’étais déjà le petit nouveau à l’école et j’étais le seul enfant métis dans un quartier très blanc.

« J’avais des amis, mais je ne me sentais pas toujours à ma place, je me sentais comme un paria.

«Je pense que tous les enfants se sentent parfois mal à l’aise et pour moi, cela a été accentué par le fait d’être le seul enfant noir dans une banlieue à l’emporte-pièce et d’avoir été adopté, puis, tout d’un coup, j’étais célèbre.

“Au moment où le film est sorti, j’avais 12 ans et j’étais au collège – et c’est à ce moment-là que j’ai eu toute l’attention.

“Les méchantes filles m’ont coincé contre les casiers en disant:” Tu penses que tu es un chanteur – chante quelque chose maintenant.

“Cela m’a donné envie de ne pas participer à l’émission de talents de l’école ou quelque chose comme ça parce que cela avait la connotation négative de” Elle essaie juste de se montrer “.

« J’étais très confiant quand j’avais dix ans, mais j’ai développé un trac paralysant et je ne voulais pas jouer.

«J’ai continué à auditionner pour des choses. J’étais proche d’être Hannah Montana avant que Miley Cyrus n’obtienne le rôle.

“J’étais aussi aux auditions finales pour la série Camp Rock de Disney avec Demi Lovato.

“Mais entre 12 et 16 ans, j’ai décidé que je préférerais être un enfant normal.

“J’ai réalisé que mon cœur n’y était pas à ce moment-là.

«J’étais plus dans mes amis et l’école et être un adolescent que d’essayer de travailler, travailler, travailler.

“Cela se résumait à” Je ne veux pas aller à cette audition aujourd’hui, je veux aller à la soirée pyjama de mon ami “.”

Olivia, qui vit à Los Angeles, a poursuivi une carrière réussie en tant qu’acteur de voix off, jouant pendant des années Marceline the Vampire Queen dans la série Cartoon Network Adventure Time.

Elle n’a pas gardé contact avec ses anciennes co-stars de Love Actually mais a travaillé occasionnellement avec l’acteur Thomas, aujourd’hui âgé de 32 ans, dans la série animée Phineas And Ferb.

Le film a été critiqué ces dernières années pour être “hétéronormatif”, car il y a tellement de couples hétérosexuels.

Il a également été qualifié de dominé par les hommes et de manque de diversité ethnique.

Mais Olivia n’a jamais regretté d’avoir pris le rôle.

Elle a expliqué: «J’étais extatique quand j’ai gagné le rôle et au fil des ans, comme les gens l’ont revu et revu, il est devenu une partie du cœur de tout le monde.

« Je suis constamment tagué dans des extraits du film.

“Chaque année, les gens m’envoient un texto pour me dire ‘Regarde ce que je regarde’, avec une vidéo de leur salon. C’est un film brillant, hilarant.

“J’ai des sentiments tellement nostalgiques à ce sujet et je pense que beaucoup de critiques sont trop dures.

“Il y a beaucoup de personnages de couleur dans le film, dont moi.

“Et Thomas m’a poursuivi, donc je pense que notre scénario était tout à fait à l’opposé de ce pour quoi Love Actually est critiqué.”

Instagram

Olivia a été adoptée bébé avec sa mère de 15 ans[/caption] Getty

Oliviawent s’est taillé une carrière réussie en tant qu’acteur de voix off, jouant Marceline la reine des vampires dans la série Cartoon Network Adventure Time[/caption]