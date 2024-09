« Être africain, c’est suffisant »

Lupita Nyong’o parle ouvertement de la façon dont elle accepte chaque partie de son identité.

Dans le premier épisode de son nouveau podcast Occupe-toi de toil’actrice oscarisée de 41 ans, se souvient d’années où elle a eu « une relation compliquée avec ma façon de parler ».

Nyong’o, qui est née au Mexique, a grandi principalement à Nairobi, au Kenya, et vit aux États-Unis depuis deux décennies, a déclaré que « pour créer ce podcast, j’ai dû me sentir très à l’aise avec ma voix ». Bien qu’elle ait adopté son accent africain alors qu’elle était au Hampshire College du Massachusetts, les choses ont changé lorsqu’elle a rejoint la Yale School of Drama pour se consacrer au métier d’actrice.

« J’ai fait ce pacte avec moi-même : j’apprendrais à avoir un son américain d’une manière qui me garantirait une carrière d’acteur », a-t-il déclaré. Robot sauvage La star a expliqué : « Je ne connaissais pas beaucoup de gens avec un accent kenyan dans le cinéma et à la télévision. Il n’y avait tout simplement pas de marché pour ça. »

S’engager à suivre plusieurs cours de chant par semaine pour réussir à ressembler à une Américaine a porté ses fruits lorsqu’une directrice de casting a été surprise d’apprendre qu’elle était originaire du Kenya. « Elle a dit : « Oh mon Dieu, vous n’avez pas d’accent. » Et j’étais à la fois ravie et dévastée. Je m’étais débarrassée de moi-même, en quelque sorte. »

Avant de commencer la tournée de presse pour 2014 12 ans d’esclavagele premier long métrage qu’elle a réservé juste après avoir obtenu son diplôme de Yale, Nyong’o dit avoir appelé ses attachés de presse. « J’ai dit : ‘J’ai décidé qu’à partir de demain, je reprendrais mon accent d’origine. Je veux faire passer le message qu’être Africaine est suffisant.’ Ils ne m’avaient jamais entendu parler avec un accent kenyan. »

Lupita Nyong’o le 15 septembre.

La mère de l’actrice a soutenu cette décision, se souvient-elle. « Elle m’a dit : « Votre accent est représentatif de votre expérience de vie ». Cela m’a réconfortée, de savoir qu’un accent vient de votre vie… et tout comme la peau et les cheveux, il peut changer et ce n’est pas grave. »

Nyong’o a ajouté : « Je suppose que cet accent s’appelle Lupita ! Je ne sais pas qui pourrait le revendiquer à part moi. »

Nyong’o a depuis utilisé sa voix distincte dans de nombreux projets, notamment en narrant des documentaires et en jouant Maz Kanata dans La Guerre des étoiles franchise et le rôle principal dans Le robot sauvage (en salles le 27 septembre).

Médias Lemonada‘s Occupe-toi de toi « Il s’agit d’histoires personnelles, intimes, individuelles et originales qui mettent en lumière qui nous sommes en tant qu’Africains aujourd’hui », comme le dit le Un endroit calme : premier jour L’actrice a écrit sur Instagram, où elle a partagé la bande-annonce du podcast le 5 septembre.

Le robot sauvageavec également les voix de Pedro Pascal, Kit Connor, Catherine O’Hara et Mark Hamill, sortira en salles le 27 septembre.