Étonnement car les entreprises de fracturation peuvent être chargées de sonder le soutien du public à la fracturation

Les résidents vivant à proximité de l’un des sites de fracturation proposés les plus controversés du Royaume-Uni ont réagi avec étonnement après qu’il soit apparu que les entreprises de fracturation elles-mêmes pourraient être chargées de sonder l’opinion locale sur l’opportunité de poursuivre le forage.

Des sources gouvernementales ont suggéré que des entreprises comme Cuadrilla – plutôt que des conseils ou tout autre organisme indépendant – seront mandatées pour tester si la procédure controversée bénéficie d’un soutien.

Cela soulève la perspective bizarre de ministres agitant des plans pour une procédure connue pour provoquer un tremblement de terre sur la base que l’équipe qui l’a fait leur a assuré que les gens sont heureux de vivre avec des tremblements.

“Je n’ai jamais rien entendu d’aussi ridicule de toute ma vie”, a déclaré Barbara Richardson de Frack Free Lancashire. «Je ne peux pas penser à un parallèle avec cela qui se produise. Cela va à l’encontre de toutes les normes démocratiques.

« Pouvons-nous vraiment voir des entreprises de fracturation revenir vers le gouvernement et dire : “Oh oui, en fait, ils ne veulent pas que nous forions, alors nous ne le ferons pas”. Ils vont le tordre de toutes leurs forces pour obtenir le verdict qu’ils veulent.

Richardson elle-même faisait partie d’un groupe de femmes – les Nanas du Lancashire autoproclamées – qui ont passé six ans à lutter contre les sites de fracturation hydraulique proposés à Roseacre et, plus célèbre, à Preston New Road, près du village de Little Plumpton.

Ils ont organisé des manifestations de masse, créé des pétitions extrêmement populaires et, pendant une brève période, occupé un site. Souvent vêtus de tabards jaunes et de foulards, ils ont créé un vaste camp de protestation, organisé des veillées hebdomadaires auxquelles assistaient des centaines de personnes locales et bloqué les véhicules se dirigeant vers les puits.

Finalement, en 2019 – après que le groupe a aidé à mettre en évidence comment le forage exploratoire avait causé plus de 15 secousses importantes en seulement deux semaines – le gouvernement de Boris Johnson a reculé et a effectivement interdit la fracturation hydraulique non seulement dans le Lancashire mais dans tout le pays.

Maintenant, après que le nouveau Premier ministre Liz Truss a renié son engagement dans le manifeste conservateur de maintenir le processus interdit le mois dernier, le groupe se prépare à se battre à nouveau.

On ne sait pas exactement comment fonctionneraient les nouveaux plans pour que les entreprises de fracturation hydraulique testent le soi-disant consentement local – mais une suggestion est que le secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg demanderait aux entreprises de fracturation hydraulique de montrer qu’elles avaient atteint un seuil de soutien parmi les résidents à proximité.

Les entreprises, à leur tour, seraient autorisées à gagner le soutien des résidents en offrant des avantages financiers ou des réductions sur les factures d’énergie.

“La corruption, en gros”, a déclaré Richardson, un professionnel de l’informatique à la retraite. « Et ça ne marchera toujours pas parce que le sentiment contre ça ici est si fort. Mais le souci est maintenant que ces entreprises peuvent essentiellement déformer les choses pour dire qu’il y a un soutien.

Dans une interview excoriante avec Radio Lancashire jeudi, Mme Liz Truss a refusé de clarifier davantage la situation.

“Le secrétaire à l’énergie expliquera plus en détail à quoi cela ressemble, mais cela signifie s’assurer qu’il existe un soutien local pour aller de l’avant”, a-t-elle déclaré. “Il y a divers détails à régler.”

Les travaillistes ont déclaré qu’ils interdiraient la fracturation hydraulique s’ils étaient élus aux prochaines élections générales.