«Étonnant» que le Premier ministre n’ait jamais eu connaissance de menaces présumées contre un député: Chong

Le député conservateur Michael Chong dit qu’il est «étonnant» que le premier ministre n’ait pas mis en place un système de signalement plus efficace entre l’agence d’espionnage du Canada et le gouvernement en cas de tentatives d’ingérence étrangère et de menaces d’acteurs étrangers contre des responsables canadiens.

Chong dit avoir découvert cette semaine après qu’il a été rapporté dans le Globe and Mail que lui et sa famille avaient été pris pour cible par un diplomate chinois en 2021.

Il dit qu’il n’a jamais été informé des menaces spécifiques à l’époque, mais plutôt informé plus largement par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) de l’ingérence étrangère au Canada.

Le Premier ministre Justin Trudeau a également déclaré que ni lui ni le ministre de la Sécurité publique de l’époque n’étaient au courant des menaces présumées contre Chong jusqu’à ce qu’elles soient rapportées dans les médias cette semaine.

« Je trouve absolument étonnant que ni le Premier ministre ni le ministre de la Sécurité publique ne savaient qu’un député canadien était ciblé par (la Chine) », a déclaré Chong à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview diffusée dimanche.

Chong a déclaré qu’il trouvait «alarmant» que le SCRS partage les informations pertinentes sur les menaces signalées avec certains niveaux de gouvernement, à savoir le Bureau du Conseil privé et le conseiller à la sécurité nationale et au renseignement, mais pas avec le Premier ministre.

« Je trouve cela très, très déconcertant que le Premier ministre ne mette pas en place les processus au sein du gouvernement, l’appareil gouvernemental, de manière à être informé de ces menaces critiques », a déclaré Chong.

Il a ajouté que cela le fait se demander quelles autres informations pertinentes sur la sécurité nationale ne sont pas partagées avec le Premier ministre.

Il a reconnu qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le SCRS a peut-être décidé de ne pas transmettre l’information au premier ministre parce qu’il n’a pas satisfait à la barre de l’informer à ce sujet, mais qu’il n’accepte pas cette excuse dans ce cas.

« Cela pourrait être une manière charitable d’expliquer cela pour un Premier ministre qui est Premier ministre depuis six mois », a déclaré Chong. « Mais pour un Premier ministre qui est au pouvoir depuis près de huit ans, dans un pays qui a été secoué par d’innombrables ingérences étrangères et menaces à la sécurité nationale, c’est inexcusable. »

Le Premier ministre a déclaré vendredi que l’incident l’avait incité à ordonner aux agences de sécurité d’apporter des modifications à leurs processus de signalement.

« Il est maintenant évident que ces processus doivent être modifiés », a déclaré Trudeau aux journalistes. « C’est pourquoi j’ai dit clairement : à partir de maintenant, toute menace, qu’elle soit sérieuse, ou crédible, ou non, contre un parlementaire ou sa famille, en particulier de source étrangère, doit être élevée à des niveaux supérieurs à ce qu’elle était. »

La Presse canadienne a rapporté samedi que le gouvernement enquête toujours sur les raisons pour lesquelles le SCRS n’a jamais dit au Premier ministre ou à un ministre qu’un acteur étranger menaçait un député, et pourquoi l’agence d’espionnage n’a jamais dit à Chong qu’il était ciblé.

Chong a déclaré que le SCRS lui avait dit cette semaine que plusieurs autres députés avaient également été ciblés par la Chine, mais l’agence n’a pas précisé combien et n’a pas donné de noms.

« Depuis 2021, le SCRS a fourni des dizaines de séances d’information défensives aux élus », a écrit le porte-parole du SCRS, Eric Balsam, dans un courriel à CTVNews.ca vendredi. « Ces séances d’information défensives sont fournies pour promouvoir la sensibilisation à l’ingérence étrangère parrainée par l’État et pour renforcer les pratiques de sécurité individuelles et protéger les Canadiens et leurs intérêts. »

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a depuis convoqué l’ambassadeur de Chine au Canada, Cong Peiwu, au sujet de cette affaire. Cependant, le diplomate qui aurait ciblé Chong n’a pas été expulsé du Canada. Joly a déclaré qu’elle examinait les conséquences possibles d’une telle décision.

« Nous évaluons les conséquences auxquelles nous serions confrontés en cas d’expulsion diplomatique, car il y aura des conséquences », a déclaré Joly jeudi.

Pendant ce temps, la Chine a nié toute implication dans l’ingérence étrangère dans la politique canadienne. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a décrit les allégations selon lesquelles un diplomate chinois aurait ciblé un député canadien comme une « diffamation sans fondement ».