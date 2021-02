C’est un autre jour de snob.

Les nominations aux Screen Actors Guild Awards, annoncées jeudi, ont contribué à consolider les pionniers des Oscars de cette année, « The Trial of the Chicago 7 » ayant une autre belle performance après avoir décroché cinq nominations aux Golden Globes mercredi. Le drame sérieux de la salle d’audience d’Aaron Sorkin a égalé «Minari», «Da 5 Bloods» et «Ma Rainey’s Black Bottom» avec trois nominations chacune. Les prix, votés par un comité de nomination de 2 500 acteurs, seront diffusés le 4 avril sous la forme d’une émission spéciale d’une heure sur TNT et TBS (9 ET / 6 PT).

Comme toujours avec SAG, il y a eu beaucoup de surprises, avec Amy Adams (« Hillbilly Elegy ») et le dernier candidat Jared Leto (« The Little Things ») faisant la coupe. Voici qui n’a pas été aussi chanceux.

‘Nomadland’

L’odyssée méditative sur route de Chloé Zhao a été l’un des meilleurs favoris de la saison tout au long de la saison, mais a heurté un ralentissement mineur lors des nominations de jeudi. Malgré un signe de tête de l’actrice principale pour Frances McDormand, quatre fois lauréate de la SAG, le film a été ignoré dans la catégorie des ensembles exceptionnels, probablement en raison de sa distribution d’acteurs principalement non professionnels. Un signe de tête du meilleur casting de SAG n’est plus impératif pour la future médaille d’or aux Oscars – « Green Book » et « The Shape of Water » sont tous deux restés sans nom dans la catégorie – mais cela aide certainement à avoir le soutien d’acteurs, la plus grande branche de vote de l’Académie.

‘Mank’

Après avoir fait un bond dans la course aux récompenses avec six nominations aux Golden Globes mercredi, l’histoire d’origine de Netflix « Citizen Kane » a pris un coup à SAG, avec Gary Oldman décrochant le seul signe de tête du film pour le meilleur acteur. Amanda Seyfried, l’une des principales actrices de soutien de la saison, a été ignorée, tout comme l’ensemble de stars du film, qui comprend Lily Collins et Charles Dance.

Delroy Lindo

Après avoir été honteusement snobé lors des nominations aux Golden Globes, Lindo a de nouveau été ignoré pour son tour shakespearien en tant que vétéran noir coiffé d’un chapeau MAGA qui revient au Vietnam. Au lieu de cela, le candidat sur la bulle Steven Yeun (« Minari ») a gagné une place bien méritée dans l’acteur principal.

Michelle Pfeiffer

La double nominée SAG donne sa plus riche performance depuis des années dans la comédie noire absurde « French Exit », jouant une mondaine sans le sou qui pense que son défunt mari s’est réincarné en chat. Elle a remporté une nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice dans la catégorie comédie musicale / comédie la moins compétitive, mais n’a pas pu percer les cinq premiers rangs des actrices à SAG.

Ellen Burstyn

L’actrice nommée à quatre reprises pour la SAG a un rôle modeste mais percutant dans « Pieces of a Woman » de Netflix, jouant la matriarche dominatrice d’une femme enceinte (Vanessa Kirby) qui perd son bébé à la naissance. Burstyn a raté à la fois les Globes et l’actrice de soutien de SAG cette semaine, brouillant son chemin vers la reconnaissance des Oscars.

‘Jeune femme prometteuse’

Le thriller subversif de couleur bonbon a été un succès avec les Globes, remportant quatre nominations dont celle du meilleur drame, du réalisateur (Emerald Fennell), de l’actrice (Carey Mulligan) et du scénario. Mais le film polarisant sur le viol et la vengeance s’est avéré une vente plus difficile avec SAG, ce qui a donné un signe de tête à Mulligan mais a snobé son casting parfait, qui comprend Laverne Cox, Bo Burnham et Alison Brie.

‘Judas et le Messie noir’

« Judas » n’a commencé sa projection sérieusement que le mois dernier, avant sa première mondiale au Festival du film de Sundance lundi. Cela pourrait aider à expliquer les méfaits flagrants du drame historique opportun dans la gamme SAG de cette année, à l’exception d’un meilleur acteur de soutien pour Daniel Kaluuya, qui incarne le président assassiné de Black Panther, Fred Hampton. Les co-stars de Kaluuya, Lakeith Stanfield et Dominique Fishback, ont livré des virages tout aussi puissants dignes de la reconnaissance du meilleur acteur et de l’actrice de soutien, respectivement. Le film a un casting empilé d’acteurs respectés, notamment Jesse Plemons et Martin Sheen, mais il était introuvable dans le meilleur ensemble.

Jour de l’Andra

Un autre cas de film qui est peut-être arrivé trop tard. Sur le papier, le rôle de Day dans « Les États-Unis contre Billie Holiday » a tout ce que les acteurs adorent: une chanteuse devenue actrice dans son premier rôle principal, effectuant une transformation physique dramatique pour jouer une icône de la vie réelle torturée. Mais après être apparu dans les nominations aux Globes de mercredi pour la meilleure actrice dramatique, Day n’a pas répété à SAG, devancé par Adams pour le critiqué « Hillbilly Elegy ».

Paul Raci

Raci est le favori des critiques pour sa performance émouvante en tant que conseiller en réadaptation assourdi dans « Sound of Metal » d’Amazon. Malgré les nominations des meilleurs acteurs pour sa co-star Riz Ahmed aux Golden Globes et aux SAG Awards, Raci a été curieusement exclu des deux.

Shira Haas

Du côté de la télévision, SAG était en grande partie méchant envers quiconque n’appartenant pas à «The Crown», «Ozark» ou «Schitt’s Creek». Alors que nous étions ravis de voir Michaela Coel incluse dans la meilleure actrice de série limitée pour son travail inégalé dans «I May Destroy You», Shira Haas, évasion «peu orthodoxe», méritait également une place dans la catégorie pour sa performance fascinante en tant que jeune femme fuyant un hassidique. Communauté de Brooklyn.