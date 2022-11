Étonnamment, Matt Hancock de I’m A Celeb n’est pas le camp le plus odieux de la jungle

PAR le bruit des choses et la quantité de bras croisés dans ce camp, la balade de 400 000 £ de Matt Hancock dans la jungle australienne n’a pas rencontré l’approbation universelle.

Une réaction compréhensible, étant donné que le Parlement n’est même pas en vacances.

Mais, mon Dieu, s’il y a une chose qui est bien plus éprouvante que l’homme lui-même, c’est l’indignation pompeuse que sa réservation a suscitée chez les camarades de camp, les politiciens, les journalistes, les comédiens et les présentateurs de télévision qui poursuivent désespérément un public, comme Steph McGovern, Susanna Reid et Denise Welch, femme lâche “fumante”, qui a affirmé qu’elle était tellement dégoûtée : “J’irais dans la jungle pour l’instant et je ferais une heure avec Matt Hancock.”

Faire une heure de quoi exactement ? Je déteste penser.

Je vous garantis cependant que ce ne serait pas aussi accablant que la simple vue de l’ancien secrétaire à la Santé portant un gilet rouge portant la légende : « Matt 09020 44 24 . . . ”

Le regarder témoigner devant le comité parlementaire de la santé et des services sociaux (comme si l’un d’entre eux le ferait) ne serait pas non plus à moitié aussi révélateur ou divertissant que Matt Hancock chantant Ed Sheeran’s Perfect au comédien Seann Walsh alors qu’ils se préparaient mentalement à relever le défi Beastly Burrow.

Tel est le simple génie de I’m A Celebrity. . . Le format de Get Me Out Of Here! et les brillants animateurs de l’émission Ant & Dec, qui ne pouvaient pas avoir l’air plus heureux d’avoir échappé à ce château gallois enivrant d’humeur pour leur maison spirituelle en Australie.

Pour une fois encore, ITV a produit une programmation entièrement digne du décor et des talents des animateurs, où tout le monde semble avoir un rôle, jusqu’à Owen Warner de Hollyoaks, qui peut faire ressembler Peter Andre à Melvyn Bragg mais il s’est fait aimer de moi à partir du moment où il a demandé à Sue Cleaver et Boy George: “Comment vous appelez-vous?”

Même dès le départ, cependant, deux maniaques du contrôle se sont vraiment démarqués des autres.

L’un était DJ Chris Moyles, qui ne s’en sort manifestement pas bien avec son statut diminué ou qui joue le troisième violon d’Ant & Dec.





L’autre, encore plus odieux, était Boy George, le bouddhiste le plus désagréable du monde, qui n’est jamais à plus de deux minutes de chanter lui-même dans sa prochaine crise de sifflement.

Vous promettez la terre cependant, vous devez livrer, et même si j’appréciais la tension Boy George / Charlene White, il manquait quelque chose d’évident jusqu’au moment «Docteur Livingstone, je présume» où Matt Hancock s’est présenté à Seann Walsh , dont la réaction n’aurait pas pu être plus parfaite.

“Matt Ha-ha-ha-ha-ha”, a-t-il presque réussi à haleter, à travers des larmes de rire, avant de jurer.

« Matt Haaaaaaaaaargh. Matt Hancock ! MATT HANCOCK ? MAT? HANCOCK ? »

Si Seann a été stupéfait par l’apparition du député de West Suffolk, il était tout à fait clair que Hancock n’était pas tout à fait au fait avec son nouvel ami non plus, car il lui a en fait demandé : “Avez-vous toujours été drôle ?”

Pas avant il y a environ 30 secondes, il ne l’a pas fait, Matt. Cependant, au moment où la conversation solennelle de Matt sur sa candidature pour devenir Premier ministre a été interrompue par le nez clignotant d’une gigantesque taupe en plastique, qui s’est déclenchée avec un bruit “WOING WOING WOING”, je jure que je n’avais pas été aussi impuissant de rire. regarder la télévision depuis des années.

C’est l’une des choses les plus drôles que j’ai jamais vues à la télévision, en fait.

C’est une triste réalité de la vie moderne, que partout où il y a des rires, il y a maintenant aussi une demi-douzaine de fouineurs qui essaient d’y mettre un terme, et ce n’était pas une surprise que les trois plus grandes éponges amusantes du camp soient Chris Moyles, Charlene White et Boy George, avide de feux de la rampe, qui a menti entre ses dents en disant: “Je ne sais pas si je veux être ici maintenant.”

Charlene White doit savoir, bien sûr, que jouer la carte du “journaliste sérieux” est un mauvais coup d’œil quand on a son nom et un numéro de téléphone sur le dos, tout comme s’ériger en policier moral/victime de l’émission est un terrible pour Boy George, qui est la seule personne dans ce camp à avoir purgé une peine de prison pour faux emprisonnement et voies de fait.

L’autosatisfaction de ni l’un ni l’autre n’aidera Matt Hancock et son ego qui couvre le cul à se démêler dans cette jungle.

Il le fera tout seul, avec juste un peu d’aide du public et quelques mises à jour sublimes, comme celle-ci d’Ant & Dec, les maîtres de cérémonie incontestés de la série.

“Il y a 18 mois, Matt Hancock était au Cabinet, assurant la liaison avec le Premier ministre, dirigeant son propre département ministériel.

“À présent? Il est assis sur une bûche avec une taupe géante en peluche avec un nez qui clignote, il vient de rincer une charge de cafards de son trou du cul.

Faites-vous une faveur, je suis une célébrité. . . Sortez-moi d’ici !, ITV, ce soir, 21h. Ce ne sera peut-être plus jamais aussi bon.

Sosie de la semaine

Matt Hancock lors du procès Beastly Burrow et un Minion

Le gagnant de CETTE semaine, évidemment, est Matt Hancock lors du procès Beastly Burrow et un Minion. Envoyé par Andy H.

Queens un peu ennuyeux

OVER sur le nouveau spectacle d’escroquerie RuPaul d’ITV, un mentor drag appelé Asttina Mandella a donné à M. Motivator une fois de plus dans son tout nouveau corset avant de faire cette déclaration audacieuse: “Je pense à Proteina Turner.”

Une évaluation généreuse, car je pensais à “Chaka Sickie” dans mes moments les plus charitables et à “Uretra Franklin” à tous les autres moments.

TVI

Simon Gregson a été mis en traînée pour la nouvelle émission d'escroquerie RuPaul d'ITV

L’un des six grotesques à hanter Queens For The Night, une véritable entreprise à portée de main pour les Rennies où les goûts traînants de Joe Marler, Simon Gregson et Adam Woodyatt sont morts d’horribles morts de divertissement léger, après avoir d’abord murmuré des platitudes vides et éveillées à propos de l’homophobie, l’intimidation, la masculinité toxique et l’importance d’« être libre d’être qui vous voulez être ». Ce qui ressemblait à la seule bonne nouvelle de toute la soirée.

Car, strictement entre vous et moi, j’ai toujours aspiré secrètement à la liberté de me débarrasser de cet extérieur austère et d’âge moyen et d’émerger comme le vieux grincheux qui souligne que, à part Dame Edna, le drag est la forme de divertissement la plus basse de la télévision et n’est pas Ce n’est pas seulement humiliant pour les hommes impliqués, c’est aussi grossièrement insultant pour toutes les femmes de la planète.

Mais j’ai senti que ce n’était pas vraiment le genre de liberté qu’ils avaient en tête.

Cependant, aucune quantité de battements de sourcils passifs-agressifs ne pourrait jamais me convaincre que Queens For The Night n’était pas le pire spectacle de 2022, ou l’ajout d’une perruque blonde, de collants et d’une bande originale de Lady Gaga a fait ressembler Chris Hughes de Love Island à n’importe qui d’autre qu’un Erling Haaland très convaincant.

À la fin miséricordieuse, cependant, l’animatrice Lorraine Kelly a annoncé que Steve McDonald de Corrie était le gagnant et a déclaré: «Ce n’est que le deuxième personnage que Simon a jamais joué. Comment pensons-nous qu’il a fait?

Top trois, Lorraine. Juste.

CANAL 4, lundi, 22h : 1966 : Qui a volé la coupe du monde ? Le juge de touche l’a fait. Prochain?

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

CELEBRITY Mastermind, Clive Myrie : “Quel élément métallique a le symbole chimique Cu ?”

Amy Tapper : “Des vaches”.

Clive Myrie: “Quel mot informel pour un petit enfant est également utilisé pour le jeune d’une chèvre?”

Amy Tapper : « Nourrisson.

The Chase, Bradley Walsh : “Quelle capitale britannique est proche de l’estuaire du Firth of Forth ?”

Andy : “Londres”.

(Comme approuvé par Andy Jacobs de TalkSPORT)

De belles idées sportives

ANTON FERDINAND : « Il faut savoir où sont ses coéquipiers sans même le savoir.

Scott Parker: “La seule chose que vous voulez, c’est du talent, de la qualité et une véritable intelligence.” Glenn Murray: “Arsenal pourrait faire avec la pause pour leur donner du repos mais ils pourraient se passer du repos.”

(Compilé par Graham Wray)

Or de la télévision

LE Lotus Blanc reste l’émission la plus brillante, drôle et belle de la télévision (Sky Atlantic).

L’hommage de Match Of The Day à la légende de Hereford United, Ronnie Radford, qui fera sourire les fans de football pour toujours.

La performance de Toby Jones dans le très juste Western The English de BBC2, qui devrait vraiment s’appeler Woklahoma. Toute la bravade de Gary Neville dans les vestiaires et l’arrogance de Twitter ont disparu le temps qu’il a fallu à Ian Hislop pour dénoncer son hypocrisie à couper le souffle sur le Qatar, sur HIGNFY.

Et les conseils I Can See Your Voice de Jimmy Carr ont été brutalement interrompus par l’hôte Paddy McGuinness. « Si c’était mon argent. . . ”

“Ce serait aux îles Caïmans.”

Irritations aléatoires de la télévision

STRICTEMENT Come Dancing egomaniac Anton du Beke sur-marquant tout le monde dans son désespoir d’être aimé.

Justin Rowlatt, journaliste de BBC News, fait de la plongée avec tuba à Charm el-Cheikh pour démontrer le réchauffement climatique.

Bbc

Anton du Beke, égocentrique de Strictly Come Dancing, surévalue tout le monde dans son désespoir d’être aimé[/caption]

La boiterie de David Stirling disparaît comme par magie 31 minutes après le début de l’épisode 2 de SAS : Rogue Heroes.

Boy George n’a pas souligné l’explication la plus probable pour avoir choisi Scarlette Douglas comme VIP de la jungle était leur agent partagé.

Et Lost In Scotland And Beyond de Channel 4 prenant une vue sublime sur le Loch Lomond, puis l’effaçant avec la masse à moitié nue et pétante de Miriam Margolyes et ses méga-wongs 46G se faisant masser.

La route haute et la route basse devraient rester fermées, indéfiniment.