Chaque fois que le Congrès américain s’apprête à fermer le gouvernement, une petite partie du Jake Tapper l’âme meurt.

C’est du moins l’impression que les téléspectateurs pourraient avoir s’ils voyaient l’édition du jeudi de l’émission de CNN. Le leader avec Jake Tapper. Pour commencer le segment, Tapper a déclaré que son dernier rapport sur le pouvoir législatif du gouvernement attendre l’heure zéro pour remplir l’un de ses objectifs les plus fondamentaux et les plus cruciaux devoirs constitutionnels – financer le gouvernement américain et le maintenir ouvert – est une histoire qu’il a racontée « à d’innombrables reprises au cours des dix dernières années ».

Tout au long du segment, mettant en vedette le correspondant en chef de CNN au Congrès Manu RajuTapper n’a pas essayé de cacher son dégoûter à cause de cette démonstration de posture politique « incroyablement incompétente et honteuse ».

Voici quelques extraits choisis du rapport Tapper de jeudi sur le dernier dysfonctionnement du Congrès américain :

Manu, je n’arrive pas à croire qu’on refasse ça. C’est tout simplement incroyablement incompétent et honteux. D’accord. Passons à autre chose !

Après le rapport de Raju :

Raju : N’oubliez pas qu’ils étaient censés adopter cette proposition le 1er octobre, mais le Congrès n’a pas réussi à parvenir à un accord. Ils ont adopté une prolongation à court terme qui a conduit à l’éviction de [Rep. Kevin McCarthy (R-CA)], alors président, parce que les députés d’extrême droite n’aimaient pas l’accord qu’il avait conclu pour permettre au gouvernement de rester ouvert. Il le devait écartez vous. [House Speaker Mike Johnson (R-LA)] est arrivé, a passé une autre prolongation à court terme. Johnson a dit qu’il ne procéderait plus à des prolongations à court terme, mais devinez quoi ? Il devait le faire. Face à une autre date limite d’arrêt. Alors ils se débarrassent de la situation pour le moment. Ils sont sur le point de l’adopter à la Chambre, puis doivent encore une fois déterminer quoi faire en février alors qu’ils approchent de la date limite de début mars, Jake.Tapper : Vous avez dit « donner un coup de pied à la canette » – buvez !

Et enfin, à la fin de la conversation :

Tapper : Hé, Manu, ils sont payés qu’ils accomplissent quelque chose ou non, n’est-ce pas ? Raju : C’est tout à fait vrai. Ils pourraient adopter une loi pour changer cela, mais je ne m’attends pas à ce que cela se produise de si tôt. Tapper : Je vérifiais juste. La plupart des gens, lorsqu’ils occupent un emploi où ils n’accomplissent rien, ils n’obtiennent rien, ils n’obtiennent pas – ils sont licenciés.

Pour un peu de contexte, Tapper connaît une semaine « mouvementée », après avoir commencé par couvrir les caucus de l’Iowa lundi, seulement pour avoir ses bien-aimés Eagles de Philadelphie. battu par les Buccaneers de Tampa Bay lors de leur match éliminatoire de fin de saison dans la NFL le même soir. Pour ajouter l’insulte à l’injure, il a été rapporté que les Eagles Jason Kelce prend sa retraite, seulement pour avoir le centre étoile revenez sur ces affirmations.

Ceci, en plus de couvrir l’ancien président celui de Donald Trump le calendrier de la campagne et de la salle d’audience, sans parler du débat primaire du GOP sur CNN qui s’est transformé en une assemblée publique individuelle avec l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haleypeut expliquer l’évidence : Jake Tapper a été sur un montagne russe émotionnelle.

Regardez la vidéo complète via CNN.