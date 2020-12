Eton College a fermé temporairement pour endiguer un nombre croissant de cas de coronavirus parmi les enseignants et les élèves, a-t-il été rapporté.

Simon Henderson, le directeur de l’école, a écrit aux parents en disant « qu’un grand nombre de garçons et de membres du personnel symptomatiques ont été testés positifs » pour le virus, selon le Daily Mail.

Les élèves recevront un enseignement à distance jusqu’à la fin du trimestre afin d’éviter que le nombre de cas ne devienne incontrôlable, selon le journal. Il n’a pas précisé le nombre de cas confirmés au sein du collège.

« ‘Ayant été en grande partie libre de Covid depuis Long Leave, un certain nombre de garçons et de membres du personnel symptomatiques ont été testés positifs au cours des derniers jours. Nous attendons les résultats de plusieurs autres, et d’autres devraient être testés », a écrit M. Henderson.

« Après avoir consulté un médecin, nous pensons qu’il existe un risque réel que le nombre de cas augmente de manière significative au cours du week-end et dans la semaine prochaine à moins que nous n’agissions. »

La fermeture intervient alors que des tests de masse devraient être déployés dans les écoles de la capitale.