2021 va être une grande année – c’est l’année olympique! Jeux olympiques de Tokyo devait tous avoir lieu en 2020, mais ensuite le roman coronavirus frappé et le monde du sport s’est arrêté brutalement. Maintenant, alors que le monde tente de combattre le virus et de revenir à la nouvelle normalité, les Jeux olympiques sont tous dans l’esprit des sportifs. Pour la star indienne du tennis de table Sathiyan Gnanasekaran, ce n’est pas différent.

Sathiyan, 27 ans, est prêt à participer à ses premiers Jeux olympiques. Il a ouvert de nouveaux horizons pour le tennis de table indien depuis les deux ou trois dernières années et a tracé sa voie vers la gloire olympique. « J’espère faire une grande marque aux Jeux olympiques. Je veux réussir quelques bouleversements et atteindre les huitièmes de finale ou les quarts de finale, ça va être le rêve. Je ferai de mon mieux pour me préparer pour ce grand événement. », A déclaré Sathiyan à News18.com lors d’une conversation téléphonique.

2020 a été difficile pour tout le monde dans le monde et pour un sportif comme Sathiyan, cela a signifié une énorme pause dans le grand pas qu’il faisait vers les Jeux olympiques. Cependant, il regarde le coronavirus pause comme le moment où il a eu la chance de travailler sur son propre jeu plutôt que de penser aux adversaires ou aux tactiques qu’il devait employer à chaque match. Il espère que cela l’aidera à réussir dans l’année à venir.

Sathiyan est actuellement au Japon pour jouer dans la T.League contre les meilleurs joueurs japonais. Selon ses propres mots, il est l’un des professionnels les moins bien classés de la ligue et chaque match a été extrêmement difficile pour lui. Il a joué quatre matches jusqu’à présent, en remportant deux et en perdant deux. Sathiyan dit qu’il est chanceux de pouvoir obtenir des matchs de cette qualité malgré la situation due à la pandémie.

Outre l’excellent entraînement de match qu’il a eu à Tokyo et à Kanagawa (à une heure et demie de Tokyo), ce pour quoi Sathiyan est le plus reconnaissant, c’est l’entraînement de haute intensité qu’il reçoit. « Plus que les matches, je pense que le niveau d’entraînement que j’ai, en pratiquant avec les meilleurs joueurs japonais, je ne pense pas que j’aurais ce genre de pratique disponible nulle part ailleurs. C’est une excellente préparation pour les Jeux olympiques et du mieux que je pouvais. obtenir », dit-il.

Il décrit l’entraînement au Japon comme de très haute intensité. « Quand vous avez 20 à 30 joueurs de haut niveau qui s’entraînent ensemble, vous pouvez imaginer l’intensité. Ils (japonais) se concentrent sur beaucoup de formation de compétences, pratiquant de bonnes compétences. c’est différent, mais l’intensité a fait une grande différence. Vous savez que tant de joueurs de haute qualité se poussent les uns les autres à l’entraînement, c’est super. Vous vous fatiguez assez vite.

Sathiyan considère l’expérience de T.League entièrement comme une pratique pré-olympique. De s’habituer aux salles et à l’environnement à s’habituer à la nourriture, il s’agit de se préparer pour le méga-événement du 23 juillet au 8 août 2021. « J’ai une idée de la cuisine japonaise maintenant, donc avant et pendant les JO, je sais quoi manger, quoi ne pas manger, ce qui me convient, c’est un gros avantage », a-t-il déclaré.

Sathiyan a parlé de la quarantaine « dure » qu’il avait à Tokyo parce qu’il a commencé à jouer dans la T.League et espérait que les règles seraient soit réduites soit complètement abandonnées après les Jeux olympiques. Il a déclaré que l’aéroport japonais était désert et malgré son arrivée dans le pays avec un négatif Covid-19 test, il a été testé à nouveau à l’aéroport, puis a dû attendre quelques heures avant d’être relâché. Il a dit qu’ils étaient également autorisés à utiliser uniquement des taxis spécifiés pour voyager.

« Ce n’est (la quarantaine) pas très stricte. Vous pouvez aller dans un rayon de 1 km pour acheter des produits d’épicerie ou manger quelque chose, c’est autorisé. J’ai également été autorisé à pratiquer deux heures par jour dans une salle très proche. C’était un peu désavantageux car J’ai dû m’entraîner dans une très petite salle à une table que le club a aménagée pour moi. C’était la vie pendant deux semaines. C’était difficile parce que je ne pouvais pas faire de gym ou de yoga parce que les salles sont également petites ici. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans la salle. J’ai regardé des matchs, analysé et parlé à mes entraîneurs. J’ai été un peu ralenti et j’ai eu des matchs quelques jours après la fin de la quarantaine. Donc, c’était difficile. «

Sathiyan s’est envolé pour Tokyo le 23 novembre alors que son visa de travail organisé par un club avait été retardé et qu’il n’y avait qu’un seul vol de New Delhi à Tokyo en une semaine. Il a mis en quarantaine jusqu’au 9 décembre et les matchs de la T.League ont commencé le 10 décembre. « Pour les Jeux olympiques, il faut au moins deux semaines après la quarantaine pour se préparer. Nous devrions être ici pour les Jeux olympiques au moins un mois à l’avance s’il y a des règles de quarantaine. mais j’espère sincèrement qu’ils réduiront la période de quarantaine. «

Sathiyan sera de retour en Inde le 30 décembre pour célébrer la nouvelle année avec ses proches et chers. Sathiyan a déclaré que l’année prochaine allait sûrement être difficile mais espérait que ce serait mieux que 2020.

« Les choses s’améliorent donc j’ai hâte d’y être. J’ai toujours rêvé de disputer les Jeux Olympiques pour l’Inde, donc c’est le grand truc l’année prochaine. Je suis maintenant un joueur très mature et j’ai appris beaucoup de choses sur mon jeu en l’année dernière. Je me suis amélioré techniquement, physiquement et mentalement. Ces choses devraient aider à l’avenir. J’espère que 2021 sera une année qui changera la donne pour moi. «

Le tennis de table mondial (anciennement la Fédération internationale de tennis de table) a été remanié et aura une structure de tournoi semblable à celle du badminton l’année prochaine. « Le système de classement, le nombre de tournois, le système de classement, tout va changer », a déclaré Sathiyan. WTT a annoncé un tournoi Hub au Moyen-Orient à partir du 17 mars, suivi d’un autre en Chine puis en Europe – et tout cela de mars à juin.

Cependant, Sathiyan espérait que la Fédération indienne de tennis de table (TTFI), qui prévoit les championnats nationaux, soit en mesure de l’organiser pour que les joueurs indiens s’entraînent suffisamment avant les Jeux olympiques.

« Harmeet est en France pour jouer des matches. À part nous deux, personne n’est sorti d’Inde et donc, ça va être difficile. Comparé à d’autres pays, qui ont leurs ligues et les joueurs obtiennent des matches, c’est difficile. L’Inde, l’Inde avait un camp national à Sonipat, c’est donc un bon début, mais oui, les matchs sont importants.

« Le TTFI organisera probablement les championnats nationaux, ce qui sera un grand boom. Nous pouvons au moins commencer à jouer entre nous. Nous devons jouer des tournois. Nous nous entraînons tous et tout le monde est sur la bonne voie, mais la forme du match ne viendra que si nous jouons des tournois. Si TTFI organise des tournois, ce sera formidable et alors le WTT doit commencer des tournois et nous, les Indiens, devrions commencer à y jouer dès que possible. «

Sathiyan vise à entrer dans le Top 15 du classement mondial l’année prochaine. « Si je peux y aller, ce sera formidable. Je travaille vraiment dur pour ça », a-t-il conclu.