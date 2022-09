Etobicoke père de 2 enfants “chanceux d’être en vie” après un incident de rage au volant qui l’a gravement blessé

Un père de deux enfants à Etobicoke dit qu’il est “chanceux d’être en vie” après un incident de rage au volant qui l’a gravement blessé.

“C’était de loin le moment le plus effrayant de ma vie”, a déclaré Justin Smith, 39 ans, à CBC Toronto.

“J’ai de la chance de ne pas être mort.”

La police de Toronto a déclaré que cela s’était produit vers 17 heures vendredi dernier au Westway Plaza, près des routes Kipling et Dixon. Smith quittait la place, après avoir acheté le dîner pour sa femme et ses jumeaux de 10 ans.

Alors que Smith se dirigeait vers sa voiture, il a remarqué un conducteur garé dans une voie d’incendie. Smith a dit au conducteur de déplacer sa voiture. Puis, il est monté dans son propre véhicule et est rentré chez lui.

“Je n’y ai rien pensé. Il n’a rien dit en retour”, a déclaré Smith.

Sur le chemin du retour vers son appartement, le chauffeur s’est arrêté à côté de Smith à une intersection et a commencé à lui crier dessus. Le conducteur l’a ensuite suivi jusqu’au parking de son immeuble.

Smith dit qu’il a essayé de s’enfuir, mais n’a pas pu se débarrasser de l’agresseur. Finalement, il est sorti de sa voiture et a essayé d’entrer dans son immeuble à pied. C’est alors que la voiture a filé vers lui et l’a percuté, faisant craquer le pare-brise.

Le conducteur a pris la fuite.

Agression avec une arme

“Je viens de commencer à crier et c’était la douleur la plus intense que j’aie jamais ressentie de ma vie”, a déclaré Smith.

“C’était si rapide, mais c’était comme une éternité.”

Les résidents de l’immeuble ont entendu le tumulte et ont trouvé Smith en train de saigner par terre dans le parking.

Un voisin a appelé la femme de Smith, Magda Szozda, qui travaille dans un magasin de fleurs à proximité.

Les jumeaux de 10 ans de Smith sont photographiés ici lui rendant visite à l’hôpital. (Soumis par Magda Szozda)

Lorsqu’elle est arrivée 10 minutes plus tard, elle a dit que la seule préoccupation de son mari était pour leur famille et comment ils paieraient les factures.

“Il n’arrêtait pas de crier:” Nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Nous sommes tellement foutus. “”, A déclaré Szozda. “Et je me dis : ‘OK, tu es là. Tu es en vie. Concentrons-nous là-dessus maintenant.'”

La division 23 de la police de Toronto enquête sur l’attaque en tant qu’agression armée — le véhicule de l’agresseur.

Dans un courriel à CBC Toronto vendredi matin, la police a déclaré que des images vidéo de l’incident avaient révélé que l’agresseur était un homme. Il y avait aussi une femme sur le siège passager.

La police dit qu’elle recherche les deux personnes.

Smith pourrait ne plus marcher normalement

Une semaine plus tard, Smith est toujours hospitalisé avec de graves blessures, notamment au poignet et à la jambe.

Il devrait subir une intervention chirurgicale dans les prochaines semaines. Il dit que les médecins lui disent qu’il faudra au moins neuf mois avant qu’il ne puisse travailler, ajoutant qu’il ne marchera peut-être plus jamais normalement.

Au moment où le conducteur a percuté Smith, ses fils se trouvaient dans leur appartement, qui fait face au parking. Heureusement, ils n’étaient pas sur leur balcon et n’ont pas vu ce qui s’est passé. (Soumis par Magda Szozda)

“Je vis pour ma famille. Je travaille pour ma famille … Je fais tout ce que je peux pour donner à ma famille la meilleure vie”, a déclaré Smith en larmes.

En tant que facteur à temps plein chez Postes Canada et chauffeur Uber à temps partiel, Smith est le principal soutien de famille de la famille.

La responsabilité incombe maintenant à sa femme de payer le loyer, ainsi que de s’occuper des garçons et de leur chiot de 10 mois.

Smith, à droite, est photographié ici avec sa femme, Magda Szozda, et leurs deux fils. (Soumis par Magda Szozda)

“C’est l’une des personnes les plus travailleuses que je connaisse, mais c’est grâce à lui que nous nous en sortons”, a déclaré Szorda à CBC Toronto.

“L’idée imminente qu’il soit hors service est probablement la plus terrifiante.”

Réponse communautaire

Szozda dit qu’elle a été submergée par le soutien de sa famille, de ses amis et de ses voisins qui ont déposé de la nourriture et des fournitures.

La cousine de Szozda, Ania Russocki, a également lancé un GoFundMe dans l’espoir de collecter des fonds supplémentaires pour les aider à payer le loyer des prochains mois.

Smith est photographié ici avec ses fils Lukas, à gauche, et Benjamin, à droite. (Soumis par Magda Szozda)

“La réaction et ce à quoi ils sont confrontés en ce moment et l’amour et l’élan de soutien de la communauté ont définitivement fait une énorme différence pour toute la famille”, a déclaré Russocki.

Szozda dit qu’elle espère également utiliser la réponse de la communauté comme un moment d’apprentissage pour ses fils.

“Il y a des gens bien … Vous pensez que vous êtes si seul parfois”, a-t-elle déclaré.

“Il ne sera jamais, jamais oublié.”