Étiquette des souhaits du Nouvel An et 2023

Cela peut prendre quelques semaines pour s’adapter mentalement à la nouvelle année civile, mais à quel moment le dicton “Bonne année !” perdre son éclat ?

Pour aider à naviguer dans l’incertitude sociale de souhaiter une bonne année aux gens, les experts en étiquette se penchent sur le meilleur moment pour passer de l’expression et donnent leur avis sur la voie à suivre en 2023.

“Il n’y a pas de date d’expiration fixée pour le bon souhait”, a déclaré Ann Elizabeth Burnett, consultante en étiquette et fondatrice d’Elizabeth Etiquette, qui porte le nom de son entreprise. “Mais à la fin de la première semaine, après le Nouvel An, la salutation a en quelque sorte diminué.”

Que vous saluiez un collègue, un être cher ou un étranger, le contexte est important, selon Etiquette.

“Je pense que vous devez l’examiner dans le contexte de votre réunion et de votre conversation”, a-t-elle déclaré. “Certes, vous ne continueriez pas à dire ‘Bonne année’, tout au long de janvier et février – définitivement trop tard. Mais si vous rencontrez quelqu’un et qu’on vient de lui proposer un nouvel emploi, par exemple, il est certainement bon de dire “quel bon début pour la nouvelle année, je vous souhaite tout le meilleur.”

Alors que la marque des trois ans suivant la pandémie approche en mars, et avec une récession potentielle à l’horizon pour 2023, Etiquette dit que la patience et l’empathie sont la voie à suivre dans un monde d’incertitude et de stress.

“Les magasins, les organisations de santé… ils sont tous poussés à bout.” elle a dit. «Je pense que si nous pouvons simplement prendre du recul et exercer un peu plus de cette patience et de cette empathie pour ceux qui nous entourent, je pense que ce sera l’une des meilleures choses que chacun de nous puisse faire alors que nous entrons dans cette année de incertitude.”

Pour Suzy Fossati, fondatrice d’Avignone Etiquette à Toronto, il y a une chronologie fluide pour l’accueil en fonction du contexte dans lequel quelqu’un se trouve, d’autant plus que le premier jour de retour au travail cette année pour certains sera aussi tard que le 9 janvier.

“Pour la plupart des gens, les célébrations se terminent en fait demain 6 janvier, avec l’épiphanie. J’aime donc utiliser cela comme mon calendrier », a déclaré Fossati. “Mais les gens retournent au bureau, je pense, le lundi 9, donc ce serait le premier jour de leur retour et la première occasion qu’ils ont de voir des clients ou des collègues.”

“Que nous parlions socialement, ce qui, je dirais, est probablement dans les premiers jours [after New Year’s Day], après cela, nous voudrions arrêter. Alors que sur le plan commercial, ou pour un groupe de personnes plus âgées, cela pourrait en fait durer quelques jours de plus que cela.

Pour Fossati, alors que les Canadiens entreprennent 2023, se souvenir de ce que signifie être un humain bienveillant après des années d’isolement est une priorité.

“Que cela signifie passer ce peu de temps supplémentaire à se souvenir de ces actes respectueux et respectueux que nous pouvons faire pour les autres”, a-t-elle déclaré. “Envoyer des cartes de remerciement, ou des gestes, ou simplement jusqu’à pouvoir donner aux gens le bénéfice du doute.”

Quant à Louise Fox, propriétaire d’Etiquette Ladies, les mois les plus froids qui suivent Noël sont une période particulièrement importante de l’année pour se soucier des autres — d’autant plus que le blues de l’hiver peut s’installer pour certains.

“À l’avenir cette année, je rappellerais aux gens que cette période de l’année est difficile pour beaucoup, y compris le blues de l’hiver après Noël. Vous ne connaissez pas les défis auxquels les autres peuvent être confrontés dans leur vie », a déclaré Fox à CTVNews.ca dans un courriel jeudi.

“J’espère que les gens essaieront d’être plus patients et de moins juger les autres et de pécher par excès de gentillesse.”