Étiquette de voyage : l’art de la croisière culturelle est-il perdu en mer ?

Vous êtes en croisière dans la file d’attente du buffet. Vous attendez poliment votre tour pour accéder à un somptueux bol de fruits frais. Devant vous se trouve un autre passager qui cueille certaines baies — avec ses doigts !

Le pilleur de fruits ultrasélectif et pratique qui a commis cette fausse pause de croisière l’a fait devant nul autre que Nick Leighton, un grand voyageur et animateur du podcast hebdomadaire sur l’étiquette « Were You Raised By Wolves ?

Cela peut empirer. Angel Wilson, conseiller en voyages et propriétaire de Dream Journeys, LLC, a été témoin d’un incident de croisière qui donne l’impression que la brèche du bol de fruits est inoffensive. Elle a récemment informé CNN Travel par courrier électronique d’un incident troublant :

« Un groupe d’entre nous était assis à une longue table dans l’un des bars d’un bateau et un Écossais ivre s’est approché de nous et nous a demandé si nous aimerions voir ce que les « vrais Écossais portent sous leur kilt ». Il a ensuite commencé à nous flasher, de face », a déclaré Wilson, spécialiste des croisières.

Lorsqu’il s’agit de comportements grossiers, incultes et carrément inacceptables à bord des navires, les experts en étiquette de voyage et en croisière ont tout vu. Ci-dessous, ils partagent de nombreux mauvais comportements que les passagers doivent éviter (et les bons qu’ils devraient imiter).

Ne démarrez pas votre croisière du mauvais pied

Une mauvaise étiquette peut commencer avant même que le navire ne quitte le port. Être en retard, désorganisé et impatient lors de l’embarquement donne le mauvais ton pour tout le voyage.

Maryanne Parker du site Manor of Manners rappelle aux passagers qu’« il est très important d’être à l’heure pour notre propre départ. … Nous devons nous assurer que tous nos documents sont prêts à être présentés. La patience est un élément clé.

Être à l’heure se répercute également sur le reste de la croisière, comme les excursions à terre. « Si nous sommes en groupe, nous devons nous assurer que nous ne sommes pas en retard et que nous n’oublions aucun document », a déclaré Parker dans une interview par courrier électronique.

C’est désormais une véritable récompense sur un bateau de croisière : des chaises longues vides. Si vous êtes prêt à profiter du soleil, allez-y. Mais ne garez pas vos affaires sur une chaise et ne partez pas pendant cinq heures. (Jeff R. Clow/Moment RF/Getty Images)

Chaise accroupie

C’est une expérience de croisière par excellence : traîner sur le pont et profiter du soleil et de la mer. Et c’est un territoire privilégié pour les malversations.

« Ne soyez pas un monopolisateur de chaise. … C’est la plainte n°1 concernant les croisières », a déclaré Leighton. « C’est à ce moment-là que quelqu’un se lève, vous savez, n’importe quand, court vers la terrasse de la piscine, dépose ses couvertures et toutes ses affaires, puis disparaît pendant des heures, retourne se coucher, va peut-être prendre son petit-déjeuner, peut-être fait quelque chose. d’autre et cette chaise reste vacante pendant des heures et des heures et des heures.

Mais attendez : les compagnies de croisière n’ont-elles pas des règles interdisant la réservation de sièges ?

Ils le font, a déclaré Leighton. Carnival, par exemple, a pour politique de retirer vos objets si vous partez plus de 40 minutes. Mais « je pense que les compagnies de croisière ne font pas non plus un excellent travail pour faire respecter leurs propres règles ».

Leighton a dit que c’était une recette pour un conflit maritime.

« Il est vraiment difficile de faire peser la charge sur le passager pour essayer de faire respecter cela, car je ne recommande pas de retirer les affaires de quelqu’un de son siège. … Cela va être vraiment gênant quand ils reviendront – s’ils reviennent un jour », a déclaré Leighton. Au lieu de cela, signalez-le à un membre du personnel de croisière.

Parents, il est de votre devoir de vous assurer que vos enfants pleins d’énergie ne se déchaînent pas autour de la piscine au point de perturber les autres passagers. (Solarysys/Alay Banque D’Images)

Je ne plaisante pas

La mauvaise énergie de la terrasse s’étend également à la zone de la piscine et à d’autres zones.

Naturellement, les enfants peuvent être très excités autour d’une piscine (et vraiment, n’importe où sur le navire.) Cela ne signifie pas que les parents devraient abandonner tout contrôle.

Cruise Critic, le site d’informations et de conseils en ligne sur les croisières, conseille aux parents de ne pas faire ce boulet de canon et d’éclabousser les gens qui bronzent à proximité pendant que vous êtes au bord de la piscine avec les enfants.

Wilson donne d’autres conseils : « À moins que les enfants ne fréquentent le club pour enfants du navire, les parents devraient les surveiller. Rappelez aux enfants qu’il est impoli de courir dans les couloirs en criant. Essayez d’utiliser des voix intérieures ou chuchotées dans les couloirs.

Les ascenseurs peuvent constituer un embouteillage sur les navires. Ne vous frayez pas un chemin dans un ascenseur pendant que d’autres utilisateurs tentent de sortir. (Ramunas Bruzas/Alay Banque D’Images)

Agitateurs d’ascenseur

Les voyages verticaux à bord d’un bateau de croisière sont un autre endroit où les choses peuvent déraper.

Qu’est-ce qui reproche à Wilson ? « Les gens essaient de monter dans un ascenseur alors que d’autres essaient toujours d’en descendre. Tout le monde devrait être autorisé à sortir de l’ascenseur avant que quiconque tente d’y entrer », a-t-elle déclaré.

Wilson a noté une brève amélioration des mauvaises manières dans les ascenseurs. L’accent est mis sur le bref.

« Au début de la pandémie, il était clair que les gens s’attendaient à beaucoup plus d’espace personnel dans les ascenseurs. Malheureusement, les gens commencent à revenir à la situation pré-Covid, ce qui provoque beaucoup de passagers très mécontents, très mal à l’aise avec cette rupture dans la nouvelle étiquette », a-t-elle déclaré.

Personne ne vous en voudra de quelques verres relaxants en mer. Mais un passager ivre est souvent un passager désagréable. (NAPA/Alay Banque D’Images)

Croisière pour boire un verre

Alors tu aimes les piña coladas ? C’est OK. Ne soyez pas désagréable à ce sujet.

« Connaissez vos limites personnelles de consommation d’alcool !! Non, ce n’est pas mignon que vous soyez tellement ivre que vous ne pouvez même pas marcher, que vous montrez votre pénis aux gens ou que vous vomissez dans les piscines », a déclaré Wilson. « Ne criez pas après les barmans parce que ça prend trop de temps pour prendre un verre. Ils travaillent dur et vont aussi vite qu’ils le peuvent.

Parker a eu quelques rappels qui donnent à réfléchir sur les conséquences – embarrassantes, voire mortelles – d’une consommation excessive.

Avant de vous lancer dans une aventure, rappelez-vous que « nous verrons les mêmes personnes pendant au moins encore une semaine ou deux. De plus, être ivre est très dangereux en croisière – nous lisons des rapports effrayants chaque jour », a-t-elle déclaré.

Et Leighton rappelle aux gens de connaître – et de suivre – les règles de votre compagnie de croisière concernant l’apport de votre propre boisson alcoolisée à bord d’un navire. (Voici la politique de Royal Caribbean et Disney).

De nombreux passagers affamés dînent sur le bateau de croisière Costa Fortuna. Les salles à manger et les buffets sont des lieux importants où mettre votre étiquette en jeu. (Frans Lemmens/La banque d’images inédit/Getty Images)

Combats de nourriture

Ne soyez pas un bouffon aux buffets du navire, ont prévenu nos experts.

Avoir l’air « présentable et propre » est indispensable, a déclaré Parker. « Nous n’avons pas besoin de faire un effort supplémentaire, mais avoir l’air négligé, négligé et sale est extrêmement désagréable pour nous tous. »

Leighton rappelle aux croisiéristes d’être gentils avec le personnel, surtout à l’heure des repas.

« Les choses tournent mal. Vous pourriez vous tromper de repas. Votre steak est peut-être trop cuit. … Personne n’essaie volontairement de saboter vos vacances. Si jamais nous avons un problème, je pense que nous voulons simplement être polis à ce sujet.

Et Wilson a un bon rappel que ce soit en mer ou sur terre : « Si vous le touchez, vous le prenez. Période. Ne le remettez pas. Allez le jeter à la poubelle si vous le souhaitez, mais ne le remettez PAS. Veuillez vous laver les mains et/ou utiliser un désinfectant chaque fois que vous entrez dans un restaurant.

Les clients profitent de divertissements en soirée sur le MSC Euribia. Faites preuve de courtoisie envers les animateurs et les autres passagers : ne sortez pas au milieu d’un spectacle et ne mettez pas votre téléphone en mode vibreur. (Anthony Devlin/Getty Images)

Ne soyez pas un frimeur à l’heure du spectacle

Wilson a quelques rappels d’étiquette si vous assistez à des divertissements en soirée.

« S’il y a une chance que vous puissiez sortir, ne vous asseyez PAS vers l’avant. C’est tellement irrespectueux envers les artistes de voir des gens quitter les spectacles pendant qu’ils jouent. Attendez au moins qu’ils soient entre deux chansons ou scènes », a-t-elle déclaré.

«Si vous devez utiliser votre téléphone pendant une représentation, veuillez baisser complètement la luminosité de l’écran. Veuillez faire taire toutes les notifications et tous les appels.

Une jolie vue sur la baie d’Opunohu à Moorea, en Polynésie française. Tu sais ce qui n’est pas si beau ? Des escapades X sur de tels balcons, qui ne sont pas si privés des regards indiscrets. (LindaTancs/iStockphoto/Getty Images)

Des balcons pas si privés

C’est un fait : un voyage en mer peut être l’occasion de romances et d’expressions d’amour vigoureuses. Mais l’heure n’est pas aux exploits publics classés X sur le balcon de votre cabine, qui peuvent être vus par les gens à terre et sur d’autres navires.

« Si vous ne voulez pas que la sécurité le voie ou qu’il soit éventuellement vu sur Internet ou utilisé comme exemple dans un jeu télévisé d’une compagnie de croisière, ne le faites pas sur le balcon », a déclaré Wilson.

« De plus, chaque balcon a une pièce voisine, veuillez garder la musique à un niveau raisonnable. Tout le monde n’a pas les mêmes goûts musicaux.

Si vous avez besoin d’une pause cigarette, accordez une pause à vos compagnons de voyage et allumez-vous dans une zone désignée. N’oubliez pas que tous les espaces extérieurs ne sont pas des zones fumeurs. (VvoeVale/iStockphoto/Getty Images)

Puff part en vacances

De plus, selon Cruise Critic, il est interdit de fumer sur les balcons des cabines de nombreux navires. La fumée peut également s’envoler vers les balcons de vos voisins.

Si vous souhaitez faire une pause cigarette pendant votre voyage, vérifiez auprès des règles les plus récentes de vos compagnies de croisière, qui peuvent être sujettes à changement.

Royal Caribbean déclare que « fumer est autorisé dans les zones extérieures désignées, doit être éliminé de manière appropriée et ne jamais être jeté par-dessus bord ». Cunard autorise le tabagisme uniquement dans les zones désignées des ponts ouverts et dans un salon à cigares, qui autorise uniquement les cigares et les pipes.

Les normes peuvent différer

Un autre rappel que les experts en étiquette et en croisière avaient à faire : les attentes en matière d’étiquette peuvent différer en fonction de la compagnie de croisière et de la zone où le navire se dirige.

« Il y a une différence entre l’ambiance caribéenne lors d’une croisière et celle européenne », a déclaré Parker. « Le code vestimentaire sera certainement différent. Si nous voyageons dans les Caraïbes, le temps est chaud et humide toute l’année. Les gens s’attendent à ce que nous ayons l’air très détendus et révélateurs. En visitant l’Europe, le code vestimentaire est nettement plus formel et les gens sont plus traditionnels. Nous devons également tenir compte des saisons et nous y préparer.

Wilson vient de faire une croisière de 18 nuits au Japon en avril et a également remarqué des différences culturelles.

« Les gens tenaient davantage la porte aux autres et semblaient simplement plus conscients des gens qui les entouraient. La contrainte des ascenseurs est certainement beaucoup plus mal vue sur les croisières asiatiques.

Et « sur les croisières de luxe par rapport au marché de masse, le code vestimentaire est définitivement élevé, quelle que soit la destination », a déclaré Wilson.

En fin de compte, Leighton a déclaré que les bonnes manières de base applicables à la vie en général vous seront utiles sur un bateau de croisière.

« Tant que vous utilisez le genre de manières de base consistant simplement à vouloir être respectueux et attentif et à faire un effort pour simplement reconnaître que d’autres personnes existent, c’est ce qui est important ici », a déclaré Leighton. « Et oui, si vous pouvez également intégrer l’étiquette locale de l’endroit où vous vous trouvez… c’est un joli bonus. Mais comme base, je me contenterai de bonnes manières.