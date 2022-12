Étiquette de cadeau des fêtes : vos questions, réponses

Quelles sont les bonnes options de cadeaux si vous ne pouvez pas dépenser d’argent supplémentaire ?

Le bricolage est la voie à suivre, déclare M. Kucharson. Si vous êtes intelligent, un projet peut tenir la distance en faisant en sorte qu’un seul cadeau couvre plusieurs personnes. Par exemple, vous pouvez numériser d’anciennes photos ou vidéos de famille et les partager avec tous les membres de la famille. D’autres idées sans budget incluent la garde d’enfants, la planification d’une randonnée ou d’une journée à la plage, la compilation d’un livre de recettes numérique ou la création d’une liste de lecture personnalisée.

Pourquoi donner de l’argent semble-t-il bizarre, mais pas une carte-cadeau ?

“Beaucoup d’étiquette nous implique, en tant que société, tous d’accord sur certaines fictions”, explique Nick Leighton, co-animateur et producteur du podcast d’étiquette “Were You Raised by Wolves?” “Pour les cartes-cadeaux, la fiction est, ‘Ce n’est pas de l’argent liquide.'”

Mais les cartes-cadeaux peuvent aussi faire quelque chose que l’argent ne peut pas : montrer au destinataire que vous avez pensé à ce qu’il aime et où il fait ses courses, et que vous voulez qu’il se fasse plaisir. Cela décourage l’épargne et encourage à vivre un peu – et c’est un vrai cadeau.

Qu’en est-il des dons en tant que cadeaux ?

Tout don est un acte de gentillesse, mais ce qui en fait un bon cadeau, c’est s’il va à une organisation qui passionne particulièrement votre proche. Choisir une cause qui leur tient à cœur montre que vous vous souciez suffisamment d’eux pour y prêter attention, ce qui rend tout cadeau formidable.