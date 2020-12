Le clip de trois secondes a été tweeté par Amit Malviya, qui est célèbre pour avoir publié de la désinformation dans le cadre de la machine de propagande de son parti. Il montre un membre de la police de Delhi balançant une matraque sur un fermier, l’une des milliers de personnes qui bravent les gaz lacrymogènes, les canons à eau et les barricades de la police. protester nouvelles politiques agricoles en Inde.

Le policier dans le clip manque. Selon la légende de la vidéo, «la police n’a même pas touché le fermier». Le tweet de Malviya a laissé la fausse impression que la police n’avait pas blessé l’homme.

Mais d’autres membres de la police ont attaqué l’homme juste après la coupure du clip vidéo. Sites Web de vérification des faits m’a dit une version plus longue de la vidéo montre un deuxième policier se balançant vers le fermier, qui a montré plus tard ses blessures au presse.

Twitter aussi appliqué l’étiquette à d’autres instances de la même vidéo tweetée par d’autres personnes.

Malviya n’a pas répondu à une demande de commentaire de BuzzFeed News, mais un porte-parole de Twitter a déclaré qu’il avait enfreint les politiques de l’entreprise contre les médias trafiqués.

« Le tweet référencé a été étiqueté en fonction de notre politique relative aux médias synthétiques et manipulés », a déclaré un porte-parole de Twitter à BuzzFeed News. Cliquer sur l’étiquette amène les gens vers un site créé par Twitter sommaire des debunks par des vérificateurs de faits et des liens vers ces debunks.

La politique, que Twitter annoncé en février, définit «Supports synthétiques et manipulés» sous forme d’images ou de vidéos qui ont été «considérablement modifiées ou créées d’une manière qui modifie la signification / le but d’origine, ou donnent l’impression que certains événements se sont produits qui ne se sont pas réellement produits. L’entreprise appliqué en premier le label en mars sur une vidéo éditée de manière trompeuse de l’actuel président élu Joe Biden, partagée par le directeur des médias sociaux de la Maison Blanche, Dan Scavino, et retweetée par le président américain, et l’a depuis appliquée à plusieurs tweets de Trump.

Mais même si le porte-parole de Twitter a déclaré que la politique était «appliquée dans le monde entier», la société a refusé de citer d’autres exemples de cette étiquette appliquée à des comptes sur des marchés non occidentaux. (Dans le passé, Twitter a supprimé ou masqué les tweets du président brésilien Jair Bolsonaro et du politicien brésilien Osmar Terra pour avoir enfreint sa politique contre la désinformation sur les coronavirus.)

Les militants des droits numériques affirment depuis longtemps que les entreprises technologiques américaines n’ont pas fait assez pour prévenir les dommages causés par leurs plates-formes en dehors des États-Unis et de l’Europe. Des plateformes comme Facebook, WhatsApp, Twitter et YouTube ont été accusées non seulement de polariser le discours politique, mais aussi d’alimenter massacres ethniques au Soudan du Sud, les lynchages en Inde et le génocide au Myanmar.

«Lorsqu’il s’agit d’étiqueter la désinformation et le contenu manipulé, les entreprises commencent à agir davantage, mais elles doivent encore faire mieux en dehors des États-Unis», a déclaré Dia Kayyali, directrice associée du plaidoyer chez Mnemonic, une organisation de défense des droits humains. «Nous les avons vus investir d’énormes ressources aux États-Unis et agir avec plus de contenu que quiconque n’aurait pu l’imaginer. Malheureusement, jusqu’à présent, ils n’ont pas consacré autant de ressources en dehors des États-Unis. »

En Inde, les experts affirment que Twitter a été contraint d’étiqueter le tweet de Malviya après avoir été constamment appelé par la presse, les vérificateurs de faits et les gens sur les réseaux sociaux. «C’est le résultat de critiques soutenues pendant des années», a déclaré à BuzzFeed News Pratik Sinha, rédacteur en chef d’Alt News, un site Web indien de vérification des faits. Mais, a-t-il dit, «c’est un premier pas. Il est trop tôt pour être heureux.

Il est également trop tôt pour voir quels résultats le label pourrait avoir. Étiqueter un tweet d’un membre éminent du parti au pouvoir indien pourrait susciter des réactions négatives dans un pays que Twitter considère comme un marché de croissance clé.

Les politiciens du BJP ont accusé Twitter d’avoir «biais»Contre les conservateurs. L’année dernière, Colin Cromwell, vice-président des politiques publiques mondiales de Twitter, a publié un article de blog intitulé « Rétablir les faits sur Twitter Inde et impartialité. » Trois jours plus tard, un comité parlementaire indien a interrogé les dirigeants indiens de la société sur les préjugés présumés de la société.

L’étiquette est également importante car la vidéo que Malviya a tweetée était une réponse à un tweet de Rahul Gandhi, un chef de l’opposition appartenant au Congrès national indien, le plus ancien parti politique du pays et un rival du BJP – ce qui signifie que Twitter dit que les faits d’un parti sont faux.

Twitter a refusé de fournir des détails sur les raisons pour lesquelles il a décidé d’étiqueter le tweet de Malviya en particulier. «Afin de déterminer si les médias ont été modifiés ou fabriqués de manière significative et trompeuse, nous pouvons utiliser notre propre technologie ou recevoir des rapports via des partenariats avec des tiers», a déclaré un porte-parole de Twitter.

« Les membres du BJP », a déclaré Kayyali, « ne peuvent pas dire ce qu’ils veulent simplement parce qu’ils sont des politiciens. »