Étincelles de ligne électrique tombées, fumée épaisse à Fintry

L’histoire sera mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles

De la fumée est visible dans la région de Fintry, au nord de West Kelowna.

Les équipes d’urgence ont été appelées sur une ligne électrique tombée qui a déclenché un incendie près du 4401 Westside Road.

La fumée des feux de forêt de Kelowna