Étincelle en robe pastel sur tapis – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Carrie Underwood a “époustouflé” la compétition aux American Music Awards 2022 simplement en se présentant sur le tapis rouge ! La superbe chanteuse country de 39 ans a scintillé et brillé sur le tapis rouge le dimanche 20 novembre à Los Angeles dans une magnifique robe rose pastel qui comportait des guirlandes de couleur pastel partout par le créateur Tony Ward. La robe offrait une encolure basse, des manches à épaules dénudées et une fente super haute sur le côté droit qui montrait sa jambe aux tons célèbres.

Plus à propos Carrie Underwood

La mère de deux enfants a bouclé ses mèches blondes emblématiques et les a accessoirisées avec des bagues scintillantes et des boucles d’oreilles pendantes pour sa grande soirée. Des talons à bout ouvert recouverts de strass complétaient son look amusant. Elle a également aidé ses yeux à éclater avec des cils noirs spectaculaires, tout en se détendant avec des nuances neutres sur ses lèvres et son visage.

Carrie a été nominée pour deux prix AMA cette année, dont l’album country préféré pour Denim et Strass et artiste country féminine préférée. Même si elle était certainement une candidate prometteuse, Taylor Swift32 ans, a remporté les deux prix avant même le début du spectacle grâce à Rouge (version de Taylor). Carrie est sur le point de monter à nouveau sur la scène AMA pour interpréter son deuxième single de son neuvième album studio, “Crazy Angels”.

La performance de Carrie et la sortie des AMA interviennent au milieu de sa tournée The Denim & Rhinestones, qui a débuté le 15 octobre à Greenville, SC et a des dates jusqu’à la mi-mars 2023. Elle est actuellement en pause de la tournée, avec des dates qui reprennent dans Janvier. “Et juste comme ça, nos spectacles de cette année sont terminés!” elle a écrit dans un post Instagram du 20 novembre qui la montrait en train de danser avec son numéro d’ouverture, Jimmie Allen. “Merci #SanFrancisco de nous avoir aidés à terminer sur une bonne note au @chase_center !!! Déjà hâte de reprendre la route en 2023 !!!”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Plus tôt dans le mois, Carrie a illuminé le tapis aux CMA Awards 2022 à Nashville, dans le Tennessee, dans une robe bleu ciel superposée qui comportait également un décolleté plongeant et une fente haute. Plus tard dans la soirée, Carrie s’exprime sur son deuxième single de son album, “Hate My Heart”. Elle a été nominée pour trois prix du spectacle : artiste de l’année, chanteuse de l’année et événement musical de l’année pour sa chanson avec Jason Aldéan, “Si je ne t’aimais pas”. Bien qu’elle n’ait ramené aucun trophée à la maison, elle a sûrement été un moment fort de la soirée avec sa voix puissante et sa performance chatoyante “fit!”