Étiez-vous à l’intérieur de l’aéroport international de Fresno Yosemite le 19 mai ?

FRESNO, Californie (KSEE/KGPE) – Toute personne se trouvant à l’intérieur de l’aéroport international de Fresno Yosemite dans la soirée du 19 mai est invitée à surveiller son état de santé après l’arrivée d’une personne atteinte d’un virus hautement contagieux sur un vol entrant à ce moment-là.

Selon le département de la santé publique du comté de Fresno, l’individu non identifié est arrivé à l’aéroport international de Fresno Yosemite sur le vol United 5591 en provenance de Los Angeles. Il a été confirmé plus tard que cette personne avait la rougeole.

Les responsables de la santé mettent en garde contre la rougeole après un passager infecté sur le vol LAX-Fresno

Le département de la santé publique du comté de Los Angeles affirme que la personne est arrivée sur le vol Lufthansa LH7852, qui, selon service de suivi des vols en ligne FlightAwareest la route de la compagnie aérienne entre Munich, en Allemagne et Los Angeles.

Les personnes qui se trouvaient à Fresno Yosemite International le 19 mai entre 20 h 12 et 21 h 12 peuvent courir le risque de développer la rougeole en raison de l’exposition à ce voyageur, prévient le département de santé publique du comté de Fresno. Aucune autre exposition possible au virus n’a eu lieu dans le comté de Fresno, ajoutent les responsables.

Les passagers affectés à des sièges spécifiques sur le vol United 5591 qui pourraient avoir été exposés seront informés, affirment les responsables du comté de Fresno, mais pendant que l’enquête est en cours, le ministère de la Santé publique exhorte toute personne se trouvant à l’aéroport de Fresno entre 20 h 12 et 21 h 12. mp pour prendre les mesures suivantes :

Si vous êtes immunodéprimé, enceinte ou si vous êtes un nourrisson de moins de 12 mois, contactez votre fournisseur de soins primaires et le département de santé publique du comté de Fresno au 559-600-3332.

Restez à la maison si vous présentez des symptômes de la rougeole, tels que fièvre, éruption cutanée, toux, écoulement nasal et yeux rouges/larmoyants.

Si vous ressentez des symptômes, contactez immédiatement votre professionnel de la santé. N’entrez pas dans un établissement de santé avant de l’avoir appelé et de l’avoir informé de votre exposition à la rougeole et de vos symptômes.

Les responsables de la santé avertissent que toute personne exposée doit confirmer si elle a été vaccinée contre la rougeole ou si elle a déjà eu la rougeole. Dans le cas contraire, ils sont considérés comme risquant de le contracter s’ils sont exposés.

Les personnes considérées à risque développeraient la rougeole de sept à 21 jours après l’exposition, affirment les responsables de la santé, et devraient surveiller les symptômes de la rougeole jusqu’au 9 juin. Les personnes exposées qui n’ont présenté aucun symptôme pendant plus de 21 jours (jusqu’au 9 juin) ne sont pas autorisées. plus à risque.

La rougeole est décrite comme un virus très contagieux et une personne infectée peut infecter neuf personnes non vaccinées sur dix en contact étroit. Contracter le virus peut entraîner de graves complications de santé, notamment une pneumonie, une encéphalite (inflammation du cerveau) et la mort, en particulier chez les personnes non vaccinées.

Le département de la santé publique du comté de Fresno déclare que la plupart des assurances maladie couvrent le coût du vaccin ROR, qui protège contre la rougeole (ainsi que contre les oreillons et la rubéole). Toute personne non assurée ou bénéficiant de Medi-Cal peut obtenir le vaccin ROR auprès du département de santé publique du comté de Fresno. Pour plus d’informations, Cliquez ici.

Copyright 2024 Nexstar Media, Inc. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

Pour les dernières nouvelles, la météo, les sports et les vidéos en streaming, rendez-vous sur YourCentralValley.com | KSEE24 et CBS47.