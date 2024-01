Ethos Hospitality Group prévoit le réaménagement de nouveaux appartements pour des restaurants et un complexe de divertissement

Cet article a été publié grâce à un partenariat exclusif avec NEO-trans.blog.

Un projet de réaménagement de plusieurs propriétés Flats East Bank doit comparaître ce vendredi devant le comité d’examen de la conception de la commission d’urbanisme. Il s’agit du dernier effort du restaurateur Bobby George et de sa société Ethos Hospitality Group, basée à Cleveland, pour transformer ces bâtiments au bord de la rivière en un complexe de restaurants et de divertissements. Cette fois, il comprendrait un nouveau bâtiment, un « jardin fluvial » au bord du quai et une structure historique réhabilitée.

Les trois immeubles visés par ce réaménagement sont les 1198, 1204 et 1220, chemin Old River. Un seul ne sera pas démoli : le 1220 Old River, de conception italienne, qui a été construit en 1870 pour Chandler Hausheer & Sonfondée en 1854. Elle abritait récemment le Roc Bar mais proposera désormais de nouveaux usages, à commencer par un restaurant au rez-de-chaussée de 3 860 pieds carrés et 85 places.

Le deuxième étage comprendra des bureaux et des entrepôts avec un deuxième restaurant au troisième étage mesurant 1 627 pieds carrés et disposant de 76 places assises. Dans sa présentation à la commission de planification, l’architecte Richard L. Bowen & Associates de Cleveland montre une ouverture au premier étage dans le mur nord du 1220 Old River pour accéder à un ajout au bâtiment.

Cet ajout comprend une cuisine agrandie depuis l’intérieur du 1220 Old River, ainsi qu’une glacière et trois kiosques extérieurs qui s’étendent dans et font face au patio extérieur du jardin fluvial. À partir des trois kiosques, un rendu montre une signalisation fictive pour les offres de plats chinois, de fruits de mer et de sushi, mais celles-ci peuvent en fin de compte être différentes dans la réalité et changer en fonction des besoins du marché.

L’ajout sera construit là où se trouve actuellement un restaurant plus grand, de plain-pied, de 7 000 pieds carrés. Construit en 1929 et agrandi en 1988, selon les archives du comté de Cuyahoga, le bâtiment a eu de nombreux noms et concepts de restaurants/bars au fil des ans. Ils comprenaient l’Exquisite Hookah Lounge Bar & Grill, le Scripts Nite Club, la discothèque KAOS, entre autres. Un autre était celui de Lucic, nommé d’après maître de narguilé Velimir Lucic décédé il y a deux semaines.

Ce bâtiment sera démoli et remplacé par une nouvelle façade décorative en brique le long du trottoir d’Old River. Derrière cette façade se trouvera la pièce maîtresse du réaménagement de George : la salle à manger extérieure du jardin fluvial. Tel que proposé, il s’étendra derrière les bâtiments voisins et mesurera environ 11 528 pieds carrés, offrant environ 395 sièges.

Le jardin fluvial s’étendra jusqu’à une promenade privée restaurée et une salle à manger au bord du quai, y compris un parking pour les bateaux. Au total, le jardin fluvial devrait comprendre trois bars, un camion de desserts, une scène de spectacle en direct, des salles de bains accessibles de l’extérieur, des foyers, des meubles de salon, plusieurs arbres, des plantations et trois kiosques de restauration, comme indiqué précédemment.

Le 1198 Old River, presque directement sous le pont surélevé de l’avenue Main, sera également démoli. Construit en 1910 et rénové en 1988, il a abrité le bar River’s Edge pendant 19 ans. Longtemps foyer de groupes de rock classique, de charcuteries et de bières pression, il a fermé ses portes en 2004 en raison du déclin de la fortune des Flats depuis son apogée en tant que quartier de divertissement dans les années 1980 et 90.

La fermeture de River’s Edge a eu lieu plusieurs années avant le début de la construction du réaménagement en plusieurs phases de Flats East Bank, d’une valeur de 750 millions de dollars, par le groupe Wolstein et Fairmount Properties. Techniquement, ce réaménagement se poursuit avec la possibilité de une phase supplémentaire cela a été retardé par la mort de Scott Wolstein et la réduction des prêts pour les grands projets.

Le remplacement de l’ancien bâtiment River’s Edge sera une structure de restaurant moderne et angulaire, comme proposé. Le bâtiment de près de 7 000 pieds carrés devrait avoir deux étages et de hauts plafonds avec un restaurant de 5 584 pieds carrés et 141 places au premier étage et un restaurant intérieur de 1 347 pieds carrés et 46 places au deuxième étage. . Sur le toit du premier niveau, un espace repas extérieur et bar double mesurant 2 823 pieds carrés est prévu.

Un e-mail demandant plus d’informations sur le projet Flats a été envoyé par NEOtrans aux bureaux d’Ethos Hospitality. Il a été ouvert mais n’a pas répondu avant la publication de cet article. Ethos possède et/ou exploite plusieurs restaurants et espaces événementiels, notamment Barley House, Green Coat Cafe Bar, Lost Social Club, Rebol, Harry Buffalo, l’espace de bien-être Lyv, Mandrake, les événements Red Space et Townhall, selon son site Internet.

Le site de trois parcelles sur Old River a été acquis par trois filiales distinctes d’Ethos le 31 août 2023 auprès de Flats River Road Properties LLC, filiale du groupe GBX, par acte de renonciation. George était récemment en partenariat avec GBX pour réaménager ces parcelles et l’ancienne Samsel Supply Co. propriétés à travers Old River, mais il poursuit ce développement seul. Les noms des filiales incluent « OZ », ce qui suggère qu’elles seront financées en partie par le gouvernement fédéral. Fonds propres de la zone d’opportunitécomme d’autres l’ont fait.

Par ailleurs, il est proposé de développer les propriétés Samsel situées au 1235 et 1285 Old River par RHM Real Estate Group en collaboration avec GBX Group. Cette partie constituait récemment la première phase d’un réaménagement de 41 millions de dollars de la Samsel Supply Co. de cinq étages et des structures Samsel adjacentes en appartements et commerces de détail au rez-de-chaussée.

Plusieurs autres propriétés situées aux 1294-1310, 1316 et 1322 Old River ne font pas partie de ce développement. Les détails sur le dernier plan ne sont pas accessibles au public. NEOtrans a contacté les représentants de RHM pour plus d’informations et attend une réponse. RHM de Lyndhurst développe et possède des propriétés multifamiliales et à usage mixte.

RHM, le groupe Krueger, le groupe Passov et d’autres envisagent également de construire à Solon des appartements, un hôtel, un commerce de détail, un hall de restauration et une place publique sur le ancien concessionnaire automobile Liberty Ford sur le chemin Aurore. GBX de Cleveland finance principalement des projets de réhabilitation historiques. Dimit Architects de Lakewood est le concepteur du réaménagement de Samsel.

Le propriétaire d’Ethos, George, a récemment fait la une des journaux pour sa bataille controversée avec la ville, l’autorité portuaire du comté de Cleveland-Cuyahoga, Cleveland Metroparks et d’autres pour une propriété. à côté du projet d’Irishtown Bend Park. Alors que les plans pour le parc de 23 acres étaient annoncés, George a acquis la propriété en 2018 à West 25th Street et au pont Detroit-Superior pour 248 000 $.

Ce petit morceau de terrain contenait un petit bâtiment en ruine, couvert de graffitis, surmonté d’un grand panneau publicitaire qui rapportait apparemment beaucoup d’argent à George. Il aurait ensuite demandé des millions à des agences financées par les contribuables pour le terrain, et aurait finalement reçu 1,25 million de dollars, selon les archives. Il a également obtenu le droit de premier refus pour construire un nouveau restaurant à l’emplacement actuel de son bâtiment délabré.

