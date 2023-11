Ethos Entertainment et la coentreprise Picture Farm dévoilées – date limite

Courtoisie

EXCLUSIF: Ethos Entertainment, la société de gestion de talents basée à Los Angeles récemment lancée par Christina Gualazzi et Matt Goldman, a conclu une nouvelle coentreprise avec la société de production basée à New York Picture Farm, dirigée par les partenaires Ben Freedman, Chris Bren et Dion Sapp.

Grâce à ce partenariat, les sociétés collaboreront sur le développement et la production d’un large éventail de projets, y compris des séries télévisées scénarisées et non scénarisées, ainsi que des longs métrages, des publicités et du contenu numérique, l’idée étant que la collaboration croisée et les connaissances- le partage débloquera des opportunités de croissance pour toutes les personnes impliquées. La JV est issue d’une relation de travail antérieure nouée pendant la production sur Marché noir avec Michael K. Williamsla série documentaire Vice TV acclamée par la critique, produite par Freedman, Sapp et Goldman, qui a remporté deux Realscreen Awards.

Gualazzi d’Ethos Entertainment a déclaré : « En unissant nos forces avec Picture Farm, nous pouvons offrir à nos clients un plus large éventail d’excellence non seulement dans la gestion des talents, mais aussi désormais un collectif créatif pour développer et mettre en œuvre leurs propres propriétés intellectuelles avec le soutien d’une production physique établie. entreprise.”

Freedman a expliqué que le partenariat fournit à Picture Farm « un accès direct à un large éventail de talents, de cinéastes et de relations avec l’industrie sur lesquels nous capitaliserons pour augmenter notre liste de production déjà solide ».

Les projets déjà définis dans le cadre de la coentreprise incluent deux projets de réorganisation des sociétés avec Matthew Horowitz, le showrunner-réalisateur derrière Marché noir: une série avec Pusha T, nominé aux Grammy Awards, qui examine le fonctionnement main dans la main du monde de l’entreprise et des marchés illicites, ainsi qu’une série documentaire hybride limitée sur l’incroyable histoire inédite de l’un des plus grands trafiquants de drogue internationaux au monde.

Une véritable série documentaire policière sur les meurtres de l’étrangleur de Boston est également en cours de développement, en collaboration avec la famille DiNatale, des détectives privés de deuxième génération qui rouvrent l’affaire que leur père, le célèbre détective Phil DiNatale, a commencée au début des années 60. Avec des documents inédits, les frères plongeront dans les immenses archives policières artisanales de leur père pour enfin trouver des réponses aux 12 affaires non résolues restantes.

Ensuite, il y a L’ingrédient secretune série à venir basée sur le court métrage primé du créateur Roberto Serrini Sauce Disco, qui plonge en profondeur dans les origines mystérieuses de nombreux plats culinaires classiques et retrace leur étrange évolution dans les versions d’aujourd’hui. Paul Storck (Le cube, Jeff Corwin déchaîné) devrait servir de showrunner.

En plus de Donc tu penses pouvoir danser l’animateur Cat Deeley, les clients notables d’Ethos Entertainment incluent les acteurs Louis Gossett Jr. (2023’s La couleur violette), Ashley Madekwe (Dr Mort), Sidney Flanigan (Jamais Rarement Parfois Toujours), Elvis Nolasco (Crime américain), Mathilde Lutz (Sonja rouge), Iddo Goldberg (Peaky Blinders), Jesse Lee Soffer (Police de Chicago)Stacey Farber (Sœurs Spencer), Miluana Jackson (Six Triple Huit), Nora-Jane Noone (Incendies), Felicia « Snoop » Pearson (Le Plan Famille), Tommy Bastow (à venir de FX Shogun) et Jessica Madsen (La Chronique des Bridgerton), pour en nommer quelques uns. Son partenaire Matt Goldman était également le représentant de longue date de Michael Kenneth Williams, l’acteur vénéré qui a été l’hôte de Marché noirle projet à travers lequel Ethos a été présenté pour la première fois à l’équipe de Picture Farm.

La prochaine édition de Picture Farm sera la dernière édition de son Picture Farm Short Film Festival, offrant un programme de vitrine et de mentorat pour les cinéastes indépendants émergents, qui aura lieu à Brooklyn, New York, le 4 novembre.