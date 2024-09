Ethnie de Kamala Harris : Janet Jackson affirme que Kamala Harris n’est pas noire, s’excuse (ou pas), licencie son porte-parole

Beaucoup de choses se sont passées autour de l’origine ethnique de Kamala Harris depuis que Janet Jackson a déclaré qu’elle n’était pas noire. Après ces déclarations, des excuses ont été présentées par l’un de ses porte-paroles, mais la pop star a ensuite affirmé qu’elle n’avait aucun lien avec ces excuses. Le porte-parole qui a rédigé les excuses a déclaré qu’il avait été renvoyé par Janet et son frère en raison d’un désaccord sur la question de l’identité raciale de Kamala Harris. Le fait est donc que Janet Jackson a déclaré que Kamala Harris n’était pas noire et ne s’est pas excusée pour cela.

Janey a déclaré au Guardian qu’elle avait entendu dire que Kamala Harris était indienne et que son père était blanc. « C’est ce qu’on m’a dit. Je veux dire, je n’ai pas regardé les nouvelles depuis quelques jours. On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc », a déclaré Jackson, faisant écho aux doutes de Donald Trump sur le fait que « Kamala Harris soit indienne ou noire », qui sont récemment devenus un point de discorde majeur entre le Parti républicain et les Démocrates.

Le père de Kamala Harris, Donald J Harris, est originaire de Jamaïque et sa mère, Shyamala Gopalan, d’Inde. Elle a affirmé être à la fois noire et indienne dans son identité métisse. S’exprimant lors de la convention de l’Association nationale des journalistes noirs à Chicago, Donald Trump a déclaré qu’il n’était pas au courant que Kamala Harris était noire et qu’elle allait devenir noire avant l’élection.

Après que Jackson ait répété ce que les vétérans de MAGA réclament depuis longtemps, une déclaration d’excuses est venue de son représentant Mo Elmasri.

« Elle reconnaît que ses déclarations concernant l’identité raciale de la vice-présidente Kamala Harris étaient fondées sur de fausses informations. Janet respecte le double héritage de Kamala Harris, à la fois noire et indienne, et s’excuse pour toute confusion causée. Elle apprécie la diversité que représente Kamala Harris et comprend l’importance de la célébrer dans la société d’aujourd’hui. Janet reste déterminée à promouvoir l’unité et la compréhension. »

Jackson a déclaré qu’Elmasri ne la représentait pas et que la déclaration d’excuses n’avait aucun lien avec Elmasri. Elmasri a déclaré au Daily Beast qu’il avait été renvoyé en raison de désaccords sur cette question particulière. Il a déclaré avoir été inondé d’appels téléphoniques après que Jackson ait nié la déclaration d’excuses, mais il a maintenu « tout son soutien à Kamala Harris ».