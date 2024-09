Ethiopian Airlines livre 100 000 doses de vaccin MPox au Congo

Ethiopian Airlines a livré avec succès près de 100 000 doses de vaccin MPox à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre de son engagement envers la campagne visant à stopper la propagation du virus de la variole du singe en Afrique.

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) ont annoncé l’arrivée de la première expédition de vaccin JYNNEOS Mpox.

« Cette livraison devrait permettre de lancer une campagne de vaccination cruciale visant à freiner l’épidémie croissante en République démocratique du Congo (RDC). Les doses de vaccin ont été officiellement réceptionnées par Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé de la RDC, en compagnie de Jean Kaseya, directeur général d’Africa CDC, Grant Leaity, représentant de l’Unicef ​​en RDC et Laurent Muschel, directeur général de l’Autorité de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (HERA) », indique un communiqué officiel du CDC Afrique.

Depuis le début de l’année 2024, la RDC a signalé plus de 4 901 cas confirmés de Mpox avec plus de 629 décès associés, ce qui représente une forte augmentation des infections et des décès par rapport aux années précédentes, ajoute le communiqué. « L’introduction du vaccin JYNNEOS est une mesure décisive pour atténuer la propagation du virus et protéger les populations les plus à risque. »

« Recevoir ces vaccins est une étape essentielle dans notre lutte contre la Mpox. Notre engagement est de préserver la santé de notre population, en particulier celle de nos enfants, qui sont les plus vulnérables. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour contrôler la propagation de cette maladie et assurer un avenir sain à tous les Congolais », a déclaré M. Kamba.

Leaity ajoute : « L’envoi de ces vaccins est une étape sanitaire importante car ils contribueront à protéger les communautés, en particulier les agents de santé et les personnes à risque. L’Unicef ​​s’engage à soutenir le ministère de la Santé publique, de l’Hygiène et de la Prévention dans la distribution de ces vaccins et à soutenir les opérations de vaccination pour s’assurer qu’ils atteignent les personnes les plus vulnérables. »

La variole est une maladie évitable et la vaccination avec JYNNEOS s’est avérée très efficace pour réduire la transmission et prévenir les complications graves, ajoute le communiqué.