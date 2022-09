Un énorme changement est sur le point d’être en cours pour la deuxième crypto-monnaie la plus largement diffusée qui pourrait réduire considérablement la quantité d’énergie qu’elle utilise.

Dans un mouvement qui a été surnommé “The Merge”, Ethereum est sur le point de changer la façon dont il valide ses transactions, d’un système de “preuve de travail” à un système de “preuve de participation”, qui, selon l’équipe Ethereum, va réduire la consommation d’énergie de 99,95 %.

Actuellement, la quantité d’énergie utilisée par Ethereum est d’environ 112 térawattheures par an. Pour mettre cela en perspective, c’est plus d’électricité que ce que tout le pays du Pakistan utilise en un an.

Voici comment la crypto-monnaie prévoit de passer au vert :

ABANDONNER LA PREUVE DE TRAVAIL

Les crypto-monnaies comme Ethereum sont toutes décentralisées, ce qui signifie que le registre, ou les enregistrements des transactions, est stocké sur plusieurs ordinateurs dans un réseau.

Actuellement, Ethereum s’appuie sur un système de preuve de travail pour valider les transactions et mettre à jour le grand livre. Cela signifie que chaque transaction nécessite des ordinateurs avancés pour résoudre une équation mathématique extrêmement complexe afin de l’ajouter au grand livre, dans un processus appelé “minage”.

Lorsqu’une nouvelle transaction arrive, tous les ordinateurs du réseau essaient de résoudre l’équation mathématique, et l’ordinateur qui la résout en premier est récompensé par une devise en guise de paiement.

Mais cela a incité les “mineurs” d’Ethereum à investir dans un grand nombre de matériel informatique plus puissant et énergivore afin de leur donner une meilleure chance de gagner de l’argent grâce à l’exploitation minière.

Les mineurs mettent également leur matériel en commun dans ce qu’on appelle des « pools de minage ». Tout comme un pool de loterie de bureau peut vous donner une plus grande chance de gagner le grand prix, les pools miniers fonctionnent sur le même principe, répartissant leurs bénéfices entre leurs membres.

Mais seuls trois pools miniers représentent plus de la moitié de la puissance de calcul du réseau Ethereum, ce qui fait craindre que la crypto-monnaie ne devienne trop centralisée. Si un seul pool minier devait prendre le contrôle de plus de 50 % de la puissance de calcul sur le réseau, il pourrait effectivement prendre le contrôle de la monnaie et avoir la capacité d’approuver de fausses transactions. C’est ce qu’on appelle « l’attaque des 51 % ».

BONJOUR PREUVE D’ENJEU

Les crypto-monnaies comme Ethereum ont été la cible de critiques de la part des écologistes, qui pointent du doigt les niveaux élevés de consommation d’énergie. Mais après la fusion, Ethereum passera à un système de preuve de participation, qui ne devrait utiliser que 0,05 % de l’énergie que la crypto-monnaie utilise actuellement.

Le système actuel repose sur des millions d’ordinateurs puissants essayant de résoudre les mêmes équations mathématiques en même temps, et les partisans de la preuve de participation disent que c’est un énorme gaspillage d’énergie.

Dans un système de preuve de participation, un seul ordinateur est sélectionné pour valider la transaction. Afin de participer en tant que validateur, un utilisateur doit déposer ou « miser » 32 ETH. Si la transaction est validée avec succès, le validateur recevra les frais de transaction en récompense.

Bien qu’il puisse sembler plus risqué de s’appuyer sur un seul validateur, le système comporte des garanties. Les validations sont vérifiées par d’autres ordinateurs du réseau, et si un validateur approuve une transaction frauduleuse, le validateur perd une partie de sa mise.

Théoriquement, une attaque de 51% peut toujours se produire si une entité achète plus de la moitié de l’offre Ethereum, mais cela est très peu pratique car cela coûterait près de 100 milliards de dollars.

La fusion devrait prendre effet vers 1 h HAE tôt jeudi matin. On ne sait pas quel effet à long terme la fusion pourrait avoir sur le prix d’Ethereum. Mercredi soir, la crypto-monnaie était en hausse d’environ 4,00% depuis le début de la journée.