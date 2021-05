Ethereum atteint un niveau record, dépassant Bitcoin dans la montée en flèche du monstre 2021

MacKenzie Sigalos de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, Kate Rooney explique la montée impressionnante d’Ethereum en 2021 et en quoi elle diffère des autres crypto-monnaies comme le bitcoin. De plus, Robert Frank décompose ce que nous savons et ne savons pas comment le divorce de Bill et Melinda Gates affectera leur fondation philanthropique.

Ethereum atteint un nouveau record au-dessus de 3400 $, prolongeant son rallye de plus de 300% cette année

GUANGZHOU, Chine – Ether, la pièce numérique liée à la blockchain Ethereum, a atteint un sommet historique de 3456,57 dollars alors que la crypto-monnaie prolonge un rallye qui a vu son prix gagner plus de 350% cette année.

La pièce numérique a réduit certains de ces gains lors du commerce de mardi matin à Londres et se négociait à 3369,74 $ à 11h20, selon les données de CoinDesk.

L’intérêt pour les crypto-monnaies a augmenté au cours de l’année écoulée, le bitcoin poussant continuellement de nouveaux records. Un certain nombre de facteurs, y compris l’intérêt croissant des institutions et de grandes entreprises telles que Tesla qui achète la pièce numérique, ont été crédités de son essor.

Bill Gates et Melinda Gates se séparent après 27 ans

Bill Gates, cofondateur et ancien PDG de Microsoft, et son épouse, Melinda French Gates, ont déclaré lundi sur Twitter qu’ils se sépareraient après 27 ans. Les deux continueront à travailler ensemble sur des efforts philanthropiques, qui ont abordé l’éducation, l’égalité des sexes et les soins de santé.

« Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage », ont écrit Bill et Melinda Gates dans un communiqué que Bill Gates a tweeté.

Le conflit d’Apple avec Facebook remonte à l’époque de Steve Jobs, selon les e-mails

Une chaîne de messagerie révélée par Epic Games dans le cadre de son procès contre Apple fournit un contexte antérieur sur la bataille de Facebook avec Apple sur son App Store.

En août dernier, Facebook a déclaré que les règles de l’App Store d’Apple l’empêchaient de publier son application Facebook Gaming pour iPhone comme il le souhaitait.

La COO de Facebook, Sheryl Sandberg, a déclaré que la société devait supprimer la partie de l’application qui jouait aux jeux – le but de l’application – afin d’obtenir l’approbation sur l’App Store d’Apple pour les iPhones.

Désormais, les courriels entre trois anciens dirigeants d’Apple, dont Steve Jobs, à partir de 2011 montrent qu’un conflit similaire entre Apple et Facebook était probablement en partie à l’origine du retard dans la sortie d’une application Facebook pour iPad il y a plus de dix ans.