Ethereum a connu un mois de septembre difficile. Voici pourquoi et comment cela se répare

Septembre a été un mois difficile pour les investisseurs en cryptographie, en particulier pour ceux qui parient gros sur l’éther, le jeton lié à la blockchain ethereum. Éther chuté 13% pour le mois, sa deuxième baisse mensuelle la plus importante au cours de la dernière année, derrière seulement une baisse de 16% en juin. Bitcoin a chuté de 7% en septembre. Il est difficile de lier les mouvements de prix à court terme à un événement spécifique, et avec le rallye historique de la crypto au cours des 12 derniers mois, des reculs sont à prévoir. Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus précieuse derrière le bitcoin, est toujours en hausse d’environ 830% au cours de la dernière année. Les investisseurs achètent maintenant le creux de septembre. Vendredi, le premier jour d’octobre, l’éther et le bitcoin ont tous deux grimpé de plus de 9 %.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Tableau des prix de l’éther sur 12 mois CNBC

Mais les montagnes russes de septembre reflètent un tronçon particulièrement rocheux pour l’écosystème d’Ethereum, ce qui a donné aux investisseurs et aux développeurs des raisons de s’inquiéter. La vitesse du réseau et les frais de transaction élevés continuent de poser problème. La mise à niveau « Londres » en août était censée rendre les frais de transaction moins volatils, mais elle a eu un effet limité. pendant ce temps, les blockchains rivales surnommées « ethereum killers » profitent des défis d’ethereum. Ethereum aussi de façon inattendue divisé en deux chaînes distinctes fin août, après que quelqu’un ait exploité un bogue dans le logiciel que la plupart des gens utilisent pour se connecter à la blockchain. Cela a exposé le réseau à une attaque, et pas pour la première fois. « Tous ces facteurs pourraient avoir un impact du côté de la spéculation, sans aucun doute », a déclaré Mati Greenspan, fondateur et PDG de Quantum Economics, dans une interview. « Mais n’oubliez pas qu’Ethereum s’est assez bien apprécié jusqu’à présent cette année et que l’ensemble du marché semble être en consolidation en ce moment. Je n’essaierais donc pas de lire trop profondément ces mouvements à court terme. » Pourtant, ethereum, qui sert de bloc de construction principal pour toutes sortes de projets de cryptographie, comme les jetons non fongibles (NFT), les contrats intelligents et la finance décentralisée (DeFi), a quelques obstacles majeurs à surmonter pour repousser la concurrence émergente.

La scission inattendue d’Ethereum

Une prémisse centrale de la sécurité d’Ethereum découle de l’existence d’un seul ensemble de livres virtuels, ce qui signifie que vous ne pouvez pas créer de pièces à partir de rien. Ce grand livre doit fonctionner, car la nature décentralisée de la blockchain signifie qu’il n’y a pas de gardien de règles ou de banque qui se trouve au milieu des transactions pour agir en tant que comptable. Les développeurs d’Ethereum ont été alarmés à juste titre en août lorsque la chaîne s’est scindée à cause d’un bogue. « Cette fourchette a temporairement créé deux enregistrements distincts de transactions sur le réseau ethereum – comme des livres parallèles », a déclaré Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise Asset Management, qui a créé le premier fonds indiciel de crypto-monnaie. Pendant un certain temps, il n’était pas clair si la scission conduirait à une « attaque à double dépense », où le même jeton peut être dépensé plus d’une fois et les transactions peuvent être inversées, a déclaré Hougan. Les contrats intelligents supervisant des milliards de dollars d’actifs auraient également pu être menacés. Les contrats intelligents permettent aux utilisateurs de créer des applications au-dessus d’Ethereum avec un code auto-exécutable, éliminant ainsi le besoin de tiers pour gérer les transactions. Une telle attaque aurait été difficile à exécuter, car il était clair quels nœuds étaient du bon côté de la scission et lesquels ne l’étaient pas. « Mais en théorie, il y avait un risque », a déclaré Hougan. La bonne nouvelle pour les mineurs et les bourses est que la plupart d’entre eux ont mis à niveau leur logiciel comme recommandé et que le problème a été résolu assez rapidement, a déclaré Tim Beiko, le coordinateur des développeurs de protocoles d’Ethereum.

Auston Bunsen, co-fondateur de QuikNode, qui fournit une infrastructure blockchain aux développeurs et aux entreprises, a déclaré qu’il s’agissait d’une « vulnérabilité divulguée de manière responsable ». « C’est un rappel que les blockchains en général et Ethereum en particulier sont des technologies nouvelles et perturbatrices », a déclaré Hougan. « Ils peuvent faire des choses incroyables – régler des transactions d’un milliard de dollars en quelques minutes et programmer de l’argent comme un logiciel – mais ils ne sont pas complètement matures. »

Les bugs continuent de se produire

Le problème à plus long terme pour Ethereum est que des problèmes aléatoires comme celui-ci continuent de se produire. En avril, la blockchain Ethereum a été touchée par un bogue dans l’un des logiciels utilisés pour y accéder. Et en novembre, de nombreuses applications DeFi d’Ethereum sont temporairement tombées en panne après une débâcle de mise à niveau de Geth, qui a conduit à la scission de la chaîne en deux. Geth est l’abréviation de Go Ethereum. Pour accéder à la blockchain ethereum, les opérateurs et les mineurs ont leur choix de logiciels. La plupart utilisent Geth, qui représente 64% du réseau. Lorsque la blockchain ethereum s’est brisée en deux il y a quelques semaines, c’était parce que Geth avait un bug dans son mécanisme de consensus. C’est ce qui crée la source unique de vérité pour les transactions afin que tout le monde voit la même chose, quel que soit le logiciel qu’il utilise. Les développeurs ont découvert le bogue, ont publié une nouvelle version avec un correctif et ont publiquement demandé à tout le monde de mettre à jour. De nombreux utilisateurs ont effectué une mise à niveau, mais d’autres non. Lorsqu’un acteur inconnu a exploité le bogue, ethereum a bifurqué, ce qui signifie qu’il s’est divisé en deux chaînes distinctes : une pour ceux qui avaient mis à jour leur logiciel et une pour ceux qui ne l’avaient pas fait. Ethereum « a cherché le vernis de la décentralisation en ayant de nombreux clients, mais en conséquence, ils ont des incompatibilités », a déclaré Nic Carter, co-fondateur de l’agrégateur de données blockchain Coinmetrics.

Lorsque les logiciels ne communiquent pas entre eux, cela crée des problèmes pour le réseau. Bitcoin adopte une approche très différente. Il s’appuie sur un logiciel hautement sécurisé permettant aux nœuds d’accéder à la blockchain. Les développeurs de Bitcoin ont longtemps cherché à éviter les hard forks à tout prix, de sorte que toutes les modifications apportées au logiciel de base ont tendance à être acceptées plutôt que transmises aux utilisateurs. selon Carter. « Ethereum donne la priorité à un développement plus rapide, mais cela se fait au prix d’un ensemble plus fragile d’implémentations logicielles », a déclaré Carter. Certains experts en cryptographie attribuent le succès d’Ethereum à son avantage de premier arrivé. La plupart des NFT et 78% des applications DeFi, ou dApps, fonctionnent sur ethereum, selon le site Web State of The Dapps. Cela commence à changer, grâce à la popularité croissante des blockchains rivales. Même avant cette dernière scission de la blockchain, les utilisateurs se plaignaient de la forte congestion d’Ethereum et des frais de transaction élevés, qui ont atteint un record de 70 $ plus tôt cette année, et juste cette semaine, ils sont passés de 20 $ à 46 $ et redescendent à 32 $..

« Les tueurs d’Ethereum »