Ether (ETH) chute de 15% depuis la fusion d’Ethereum alors que les commerçants prennent des bénéfices

Vijay Ayyar, vice-président du développement de l’entreprise et international chez Crypto Exchange Luno, a déclaré que la fusion était déjà “prise en compte” pour l’éther et que “l’événement réel était une situation de” vendre les nouvelles “”.

La fusion est une mise à niveau vers Ethereum qui modifie le mécanisme de validation des transactions d’une méthode de preuve de travail à une preuve de participation. Les partisans disent que cela rendra la validation des transactions sur Ethereum beaucoup plus économe en énergie et a été attendu avec impatience par la communauté crypto.

Les investisseurs en crypto sont également à l’affût d’un hausse attendue des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine cette semaine.

Les banques centrales du monde entier ont augmenté les taux d’intérêt pour faire face à l’inflation galopante. Mais cela a nui aux actifs à risque tels que les actions. Les crypto-monnaies ont été étroitement corrélées avec les marchés boursiers américains, en particulier le Nasdaq, très technologique. Les stocks restant sous pression, la crypto a également ressenti la chaleur.

L’inflation aux États-Unis en août a été plus élevée que prévu, ce qui a touché les actions et la crypto.

“D’un point de vue macro également, l’inflation a augmenté et a donc provoqué une vente sur tous les marchés, mais l’ethereum et les altcoins se sont vendus plus durement, étant donné qu’ils se situent dans la partie la plus risquée du spectre de la cryptographie”, a déclaré Ayyar. .

Bitcoin se négocie dans une fourchette d’environ 18 000 $ à 25 000 $ depuis juin, un niveau auquel les investisseurs achètent, selon Ayyar.

Mais tout “changement dans l’environnement macro en termes d’inflation des surprises sur les taux d’intérêt est certainement préoccupant”, a-t-il déclaré, ajoutant que si le bitcoin tombait en dessous de 18 000 dollars, la crypto-monnaie pourrait tester des niveaux aussi bas que 14 000 dollars.