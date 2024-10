Ethel Kennedy, militante sociale et épouse de Robert F. Kennedy, est décédée

BOSTON, Mass. — Ethel Kennedy, l’épouse du sénateur Robert F. Kennedy, qui a élevé leurs 11 enfants après son assassinat et est restée dévouée aux causes sociales et à l’héritage familial pendant des décennies, est décédée jeudi, a annoncé sa famille. Elle avait 96 ans.

« C’est le cœur plein d’amour que nous annonçons le décès de notre incroyable grand-mère », a posté Joe Kennedy III sur X. « Elle est décédée ce matin des suites de complications liées à un accident vasculaire cérébral subi la semaine dernière.»

« En plus du travail de toute une vie en faveur de la justice sociale et des droits de l’homme, notre mère laisse derrière elle neuf enfants, 34 petits-enfants et 24 arrière-arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux neveux et nièces, qui l’aiment tous beaucoup », indique le communiqué de la famille.

Le président Joe Biden l’a qualifiée de « icône américaine – une matriarche d’optimisme et de courage moral, un emblème de résilience et de service ».

« Pendant plus de 50 ans, Ethel a voyagé, défilé, boycotté et défendu les droits de l’homme dans le monde entier avec sa volonté et sa grâce de fer », a déclaré Biden.

La matriarche Kennedy, mère de Kathleen, Joseph II, Robert Jr., David, Courtney, Michael, Kerry, Christopher, Max, Douglas et Rory, était l’un des derniers membres d’une génération familiale qui comprenait le président John F. Kennedy. Sa famille a déclaré qu’elle avait récemment aimé revoir plusieurs de ses proches avant de tomber malade.

Fille de millionnaire qui a épousé le futur sénateur et procureur général en 1950, Ethel Kennedy avait enduré, à l’âge de 40 ans, plus de morts, aux yeux du monde entier, que la plupart des gens au cours de leur vie.

Elle était aux côtés de Robert F. Kennedy lorsqu’il fut abattu dans la cuisine de l’Ambassador Hotel à Los Angeles le 5 juin 1968, juste après avoir remporté la primaire présidentielle démocrate de Californie. Son beau-frère avait été assassiné à Dallas moins de cinq ans plus tôt.

Ses parents ont été tués dans un accident d’avion en 1955 et son frère est décédé dans un accident d’avion en 1966. Son fils David Kennedy a fait une overdose, son fils Michael Kennedy est décédé dans un accident de ski et son neveu John F. Kennedy Jr. dans un accident d’avion. Un autre neveu, Michael Skakel, a été reconnu coupable de meurtre avant que la Cour suprême du Connecticut n’annule sa condamnation. Et en 2019, sa petite-fille Saoirse Kennedy Hill est décédée d’une surdose apparente.

« On se demande combien cette famille est censée absorber », a déclaré l’ami de la famille Philip Johnson, fondateur de la Fondation Robert F. Kennedy, au Boston Herald après la mort de Michael Kennedy.

Ethel Kennedy a survécu grâce à sa foi et à son dévouement envers sa famille.

« Elle était une fervente catholique et une communicante quotidienne, et nous sommes réconfortés de savoir qu’elle a retrouvé l’amour de sa vie, notre père, Robert F. Kennedy ; ses enfants David et Michael; sa belle-fille Mary; ses petits-enfants Maeve et Saorise et ses arrière-petits-enfants Gideon et Josie. S’il vous plaît, gardez notre mère dans vos cœurs et dans vos prières », indique le communiqué de la famille.

La belle-mère d’Ethel, Rose Fitzgerald Kennedy, s’est d’abord demandée comment elle allait gérer une telle tragédie.

«Je savais à quel point il lui serait difficile d’élever cette grande famille sans le rôle de guide et l’influence que Bobby aurait apporté», se souvient Rose dans ses mémoires, «Times to Remember». « Et, bien sûr, elle en a également pris conscience pleinement et vivement. Pourtant, elle n’a pas cédé.

Ethel Kennedy a fondé le Centre Robert F. Kennedy pour la justice et les droits de l’homme peu après la mort de son mari et a défendu des causes telles que le contrôle des armes à feu et les droits de l’homme. Elle parlait rarement de l’assassinat de son mari. Lorsque sa fille cinéaste, Rory, en a parlé dans le documentaire HBO de 2012, « Ethel », elle n’a pas pu partager son chagrin.

« Quand nous avons perdu papa… », a-t-elle commencé, puis elle a pleuré et a demandé à sa plus jeune fille de « parler d’autre chose ».

Beaucoup de ses descendants sont devenus bien connus. Sa fille Kathleen est devenue lieutenant-gouverneur du Maryland ; Joseph représentait le Massachusetts au Congrès ; Courtney a épousé Paul Hill, qui avait été reconnu coupable à tort d’un attentat à la bombe contre l’armée républicaine irlandaise ; Kerry est devenu militant des droits humains et président du centre RFK ; Christopher s’est présenté comme gouverneur de l’Illinois ; Max a été procureur à Philadelphie et Douglas a travaillé pour Fox News Channel.

Son fils, Robert F. Kennedy Jr., est également devenu une figure nationale – d’abord en tant qu’avocat environnementaliste et plus récemment en tant que théoricien du complot diffusant de fausses théories sur les vaccins. Il s’est présenté à la présidence en tant qu’indépendant après avoir brièvement défié Biden, et son nom est resté sur les bulletins de vote dans plusieurs États après avoir suspendu sa campagne et soutenu Donald Trump.

Ethel Kennedy n’a pas commenté publiquement les actes de son fils, bien que plusieurs autres membres de la famille l’aient dénoncé.

Des décennies plus tôt, elle semblait prospérer grâce au pouvoir croissant de sa belle-famille, soutenant avec enthousiasme la campagne de 1960 et organisant certaines des fêtes les plus fréquentées de l’époque dans leur domaine de Hickory Hill à McLean, en Virginie, dont une où l’historien Arthur M. Schlesinger Jr. a été poussé tout habillé dans la piscine. Dans l’esprit Kennedy, elle était également une joueuse de tennis très compétitive.

« Ethel, petite et pleine d’entrain, qui n’a pas du tout l’air d’être du genre à jouer au plein air, considère les activités de plein air si importantes pour les enfants qu’elle a arrangé son emploi du temps chargé de femme de cabinet afin de pouvoir les emmener personnellement lors de deux sorties quotidiennes », The Washington Post signalé en 1962.

Accompagnant son mari lors d’une tournée de bonne volonté autour du monde, elle a déclaré qu’il était important pour les Américains de rencontrer des gens ordinaires à l’étranger.

« Les gens ont un goût prononcé pour les Américains », a-t-elle déclaré au Post. «Mais les communistes ont été si bruyants que certains Asiatiques ont été surpris d’entendre le point de vue américain. C’est bien pour les Américains de voyager et de faire passer notre point de vue. »

Elle partageait son temps entre des maisons à Hyannis Port, dans le Massachusetts, et à Palm Beach, en Floride, après que Hickory Hill, qu’ils ont acheté à John et Jackie Kennedy en 1957, ait été vendu en 2009 pour 8,25 millions de dollars.

Née Ethel Skakel le 11 avril 1928, elle a grandi dans un manoir de campagne anglais de 31 pièces à Greenwich, dans le Connecticut, en tant que sixième des sept enfants du magnat du charbon George et Ann Brannack Skakel. Elle a rencontré Robert Kennedy par l’intermédiaire de sa sœur Jean, sa colocataire au Manhattanville College.

Les jeunes mariés ont déménagé à Charlottesville, en Virginie, où il a terminé sa dernière année de droit à l’Université de Virginie, et a contribué à élargir sa vision du monde en lui présentant des personnes comme Ralph Bunche, la première personne de couleur à remporter le prix Nobel de la paix. Ils ont décidé que l’endroit le plus sûr où séjourner pendant sa visite était chez eux.

« Il était si charmant et ne se plaignait pas, mais ils ont jeté des objets chez nous toute la nuit. C’était tellement impensable et scandaleux, mais vous avez eu un petit avant-goût de ce que les Noirs de notre pays ont dû traverser à cette époque », a-t-elle déclaré dans le documentaire.

Robert Kennedy est devenu conseiller principal du comité spécial du Sénat en 1957, puis a été nommé procureur général par son frère en 1960.

Elle a soutenu sa campagne réussie de 1964 pour le Sénat américain à New York et sa candidature présidentielle ultérieure. Enceinte de leur 11e enfant lorsqu’il a été abattu par Sirhan Sirhan, son regard choqué et horrifié a été capturé dans des images qui sont restées indélébiles des décennies plus tard.

L’assassinat a traumatisé la famille, en particulier son fils David Kennedy, âgé de seulement 12 ans, alors qu’il regardait les informations dans une chambre d’hôtel. Il ne s’en est jamais remis, luttant contre la dépendance pendant des années avant de faire une overdose en 1984.

En 2021, elle a déclaré que Sirhan ne devrait pas être libéré de prison, un avis non partagé par d’autres membres de sa famille. Deux ans plus tard, un comité californien lui a refusé la libération conditionnelle.

Bien qu’Ethel Kennedy ait été liée à plusieurs hommes après la mort de son mari, notamment le chanteur Andy Williams, elle ne s’est jamais remariée.

À l’occasion du 40e anniversaire de l’assassinat du révérend Martin Luther King Jr., elle s’est rendue à Indianapolis, où un monument commémore le discours que son mari a prononcé cette nuit-là en 1968, crédité pour avoir évité les émeutes dans la ville.

«De toutes les femmes Kennedy, c’était celle que j’allais finir par admirer le plus», écrivait à son sujet Harry Belafonte. « Elle ne jouait pas. Elle vous a regardé et a immédiatement compris ce que vous vouliez faire. Souvent, dans les années à venir, lorsque Bobby hésitait à faire quelque chose que nous voulions qu’il fasse pour le mouvement, je soumettais mon cas à Ethel. «Nous devons lui parler», disait-elle, et elle le ferait.

En 2008, elle a rejoint son beau-frère Ted Kennedy et sa nièce Caroline Kennedy pour soutenir le sénateur Barack Obama à la présidence, le comparant à son défunt mari. Elle s’est ensuite rendue à la Maison Blanche d’Obama pour recevoir la Médaille présidentielle de la liberté et rencontrer le pape François. Obama l’a qualifiée de « une amie chère, passionnée par la justice, dotée d’un esprit irrépressible et d’un grand sens de l’humour ».

« Elle a touché la vie d’innombrables personnes à travers le monde avec sa générosité et sa grâce, et était un emblème d’une foi et d’un espoir durables, même face à un chagrin inimaginable », a déclaré Obama sur les réseaux sociaux, l’un des nombreux éloges funèbres très médiatisés.

Obama et l’ancien président Bill Clinton lui ont tenu la main alors qu’ils montaient les escaliers pour déposer une couronne sur la tombe du président Kennedy à l’occasion du 50e anniversaire de sa mort. Clinton s’est souvenue d’elle jeudi comme d’une « combattante acharnée pour la justice et l’égalité » qui a bâti « l’une des organisations de défense des droits humains les plus efficaces au monde ».

Le centre qu’elle a fondé continue de faire progresser les droits humains par le biais de litiges, de plaidoyer, d’éducation et d’inspiration, en décernant des prix annuels aux journalistes, auteurs et autres personnes qui ont apporté une contribution significative aux droits humains.

Elle a également été active au sein de la Coalition of Gun Control, de Special Olympics et du Earth Conservation Corps. Et elle s’est présentée en personne, participant à une manifestation en 2016 en faveur d’une augmentation des salaires des ouvriers agricoles en Floride et à une grève de la faim en 2018 contre les politiques d’immigration de l’administration Trump.

« Elle pouvait être trouvée partout où la dignité humaine était en jeu, des piquets de grève aux prisons, aux quatre coins de la carte », a déclaré Clinton. « Elle était intrépide et infatigable, une véritable force de la nature, guidée par les enseignements de sa foi qui appelons-nous tous à servir les autres.