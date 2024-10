Cela fait plus de trois ans qu’Ethel Cain a sorti son premier album émouvant et mémorable. Fille du pasteur. Depuis, elle est devenue un artiste live force de la nature et une star culte. Maintenant, Ethel Cain est enfin prête à annoncer son LP de suivi, même si nous n’avons pas beaucoup d’informations au-delà de son titre. Sur Instagram ce matin, Caïn a annoncé la nouvelle: Son prochain album s’appelle Perverset cela arrivera au début de l’année prochaine. « Punish », son premier single, arrivera dans quelques semaines.

Cette annonce intervient juste après qu’Ethel Cain ait partagé la scène avec un groupe légendaire. Après un set triomphant au festival Best Friends Forever de ce week-end, les héros emo scintillants du football américain ont joué deux sets à guichets fermés au El Rey Theatre de Los Angeles. American Football s’apprête à sortir un album hommage pour son 25e anniversaire dédié à ses débuts éponymes, et ils ont déjà partagé la reprise de neuf minutes d’Ethel Cain de leur grand classique « For Sure ». Au El Rey dimanche soir, Ethel Cain a rejoint le groupe et a chanté « For Sure » avec eux. Regardez une courte vidéo ci-dessous.

Ethel Cain a rejoint le football américain sur scène hier soir pic.twitter.com/9kZfiKQvcW -voskat (@voskat55) 14 octobre 2024

Football américain (couvertures) est sorti le 18/10 sur Polyvinyl. Ethel Caïn Pervers est sorti 1/8.